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Church of Insects - The Nest of the Grotesque

Chronique
Church of Insects The Nest of the Grotesque (EP)
Le modeste label Sotser Grinder Records créé en 2012 nous fait un grand plaisir en accueillant des ses rangs clairsemés la nouvelle incarnation sonore de trois Mexicains aux CV underground aussi fournis que confidentiels, à savoir CHURCH OF INSECTS. En guise de mise en bouche, un EP intitulé The Nest of the Grotesque, construit autour de six titres pour une honnête durée de vingt-six minutes. Le logo ainsi que la pochette signée Noirmatic (alias The Codex Noirmatic, Daniel Vega de son nom, illustrateur chilien reconnu pour son travail en dark fantasy) ne laisse planer aucun doute quant au contenu : une programmation death metal pur jus dont il reste néanmoins à définir la branche.

Et plutôt qu’une branche, c’est du côté des grosses racines vermoulues qu’il va falloir creuser sa tombe. En effet, le trio se montre véritablement bloqué dans le temps, proposant une version extrêmement rudimentaire du registre pour une thématique évidemment centrée sur l’horreur, les anomalies génétiques et les monstres en tout genre. Les accélérations sont rares, le mid-tempo dominant, les passages doom truculents. Ainsi, de piste en piste, nous penserons aux Américains de MORTICIAN ou aux Italiens de TENEBRO, quelques atmosphères à la NECROPHAGIA également (l’interlude « Detritivore »), soit ce qu’il se fait de plus fin et de plus raffiné en la matière.

Pourtant, à ma grande surprise, la bande propose davantage qu’un simple équarrissage en règle. Car outre la proposition de quelques riffs mémorisables (« The Order of the Mutants »), voire de lignes de chant (« Triatominae Infestation »), les musiciens se fendent d'une poignée d'aérations bienvenues, l’EP avançant inexorablement vers des éléments atmosphériques, s’enfonçant dans les catacombes méphitiques d’un « Monstruous Coccons » dont la pesanteur lugubre ne sera pas sans évoquer le glorieux KRYPTS dans une version néanderthalienne, de même que les six minutes du morceau éponyme, et ça on aime bien !

Par conséquent, même s’il est exact que ce nouveau représentant de la scène mexicaine taille sa route à grands coups de hache, l’expérience glanée au fil des années dans nombre de formations tapageuses locales confère à cette parution la saveur du savoir-faire, du professionnalisme mis au service d’un projet certes basique au possible mais qui défie brillamment la répétition des écoutes grâce à un bon sens du groove, du swing et ce jusqu’aux dernières secondes de « Devoured by Parasites ». Il n’y a donc que des raisons de s’enthousiasmer quant à l’avenir de CHURCH OF INSECTS qui, je l’espère, parviendra à sortir de la confidentialité nationale pour toucher d’autres publics.
Thrasho Amazon Sosthène
19 Septembre 2026 - 75 lectures

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Church of Insects
Death Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Church of Insects
 Church of Insects
Death Metal - 2025 - Mexique		   

formats
  • CD / 30/08/2026 - Sotser Grinder Records
  • Digital / 30/08/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 30 Août 2026

tracklist
01.   The Order of the Mutants  (05:45)
02.   Monstrous Cocoons  (02:59)
03.   Detritivore  (02:11)
04.   The Nest of the Grotesque  (06:04)
05.   Triatominae Infestation  (04:40)
06.   Devoured by Parsites  (04:52)

Durée : 26:31

line up
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