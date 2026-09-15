Xavier Boscher - Shapeshifter Chronique Shapeshifter

Xavier Boscher, l’homme autant que son groupe homonyme, me perd davantage à chaque sortie. Au-delà du respect qu’il est nécessaire de montrer pour un ancien Thrashocore, on apprécie surtout lorsque ça défouraille un minimum dans tous les coins, que ce soit bête à manger du foin comme du slam death indonésien ou intellectuel prise de tête façon tech death expérimental canadien. Mais là, autant j’avais trouvé quelques vertus à



Le type est un ténor dans sa partie, il n’y a pas débat. Seulement mieux vaut être amateur de jazz moderne pour pleinement apprécier Shapeshifter que métalleux de la tête au Rangers. Déjà parce que nous évoluons toujours dans un registre 100% instrumental progressif, ensuite parce que le clavier ainsi que la batterie ne sont clairement pas homologués par la grande famille du metal et que si je peux trouver un certain plaisir d’esthète à parcourir ces huit pistes, elles demeurent désormais trop éloignés, je pense, des critères à remplir pour intégrer un Webzine à tendance brutale. Bon, cela dit, nous ne sommes pas tous des bœufs en rut et j’ai moi-même dans mon entourage proche des personnes susceptibles de développer une affection certaine envers cette sortie exigeante dont l’univers artistique forme un tout cohérent, de l’image au son, du son à la structure des morceaux, « Vagina is a Pink Cathedral » pour ne citer que lui mais finalement pas plus que les autres pistes.



Par conséquent, que dire ? Mettre un zéro pour cause d’absence de blasts et de meuglements ? Parce que même si c’est instrumental il n’y a pas la vibe des SLEEP TERROR ? Bah évidemment puisque Xavier Boscher n’officie plus que dans un univers qui lui est propre, sans code, sans droit, sans devoir autre que se satisfaire soi-même dans une expression artistique qui puisse relever d’autre chose que du terrestre. Quelque part, je devrais l’écouter en lisant de la hard science-fiction, l’ambiance colle parfaitement avec la trilogie Le problème à trois corps de Liu Cixin par exemple (avant d’être une série, c’est d’abord un excellent roman), un rythme qui cherche à s’émanciper de l’humanité pour trouver sa propre raison d’exister, sa langue, ses aspirations profondes.



Shapeshifter n’est finalement pas un album de plus dans la discographie pléthorique du compositeur. Avec lui, compter ne sert à rien. Il enregistre comme il respire, sa musique étant davantage un reflet de son humanité flottant librement vers un ailleurs indéfini que la matérialisation d’un instant qui n’existe déjà plus, musicien sans attache mortelle qui s’efforce d’ouvrir son inspiration à des univers encore inexplorés. Et c’est sans doute pour cela que l’homme m’intéresse sans doute davantage que lorsqu’il officiait dans des sphères plus conventionnelles, sa liberté d’expression est sans limite, je peine à croire un retour vers des choses plus dures mais finalement je n’en ai rien à foutre. J’y vois l’héritage de GONG, un registre qui plairait à la salle Le Triton de Paris, une intelligence non excluante grâce à un travail mélodique qui entraîne même les benêts tels que moi. Une réussite, une de plus. , l’homme autant que son groupe homonyme, me perd davantage à chaque sortie. Au-delà du respect qu’il est nécessaire de montrer pour un ancien MISANTHROPE (et HORRESCO REFERENS ), je ne perds pas de vue que, chez, on apprécie surtout lorsque ça défouraille un minimum dans tous les coins, que ce soit bête à manger du foin comme duindonésien ou intellectuel prise de tête façonexpérimental canadien. Mais là, autant j’avais trouvé quelques vertus à Starseeds IV , autant La cité séraphine m’avait largué en route et ce n’est clairement pas ce dix-neuvième album (je crois, le compte exact n’est pas aisé) qui me réconciliera avec le musicien. Enfin, nous n’étions pas fâché non plus, disons que je m’interroge sur notre relation quand bien même je devrais la confronter à ma remarque précédente sur la musique dite « prise de tête » parce que là c’est une sérieuse migraine qui est garantie.Le type est un ténor dans sa partie, il n’y a pas débat. Seulement mieux vaut être amateur demoderne pour pleinement apprécierque métalleux de la tête au Rangers. Déjà parce que nous évoluons toujours dans un registre 100% instrumental, ensuite parce que le clavier ainsi que la batterie ne sont clairement pas homologués par la grande famille duet que si je peux trouver un certain plaisir d’esthète à parcourir ces huit pistes, elles demeurent désormais trop éloignés, je pense, des critères à remplir pour intégrer un Webzine à tendance brutale. Bon, cela dit, nous ne sommes pas tous des bœufs en rut et j’ai moi-même dans mon entourage proche des personnes susceptibles de développer une affection certaine envers cette sortie exigeante dont l’univers artistique forme un tout cohérent, de l’image au son, du son à la structure des morceaux, « Vagina is a Pink Cathedral » pour ne citer que lui mais finalement pas plus que les autres pistes.Par conséquent, que dire ? Mettre un zéro pour cause d’absence de blasts et de meuglements ? Parce que même si c’est instrumental il n’y a pas lades BLOTTED SCIENCE ou? Bah évidemment puisquen’officie plus que dans un univers qui lui est propre, sans code, sans droit, sans devoir autre que se satisfaire soi-même dans une expression artistique qui puisse relever d’autre chose que du terrestre. Quelque part, je devrais l’écouter en lisant de la, l’ambiance colle parfaitement avec la trilogiedepar exemple (avant d’être une série, c’est d’abord un excellent roman), un rythme qui cherche à s’émanciper de l’humanité pour trouver sa propre raison d’exister, sa langue, ses aspirations profondes.n’est finalement pas un album de plus dans la discographie pléthorique du compositeur. Avec lui, compter ne sert à rien. Il enregistre comme il respire, sa musique étant davantage un reflet de son humanité flottant librement vers un ailleurs indéfini que la matérialisation d’un instant qui n’existe déjà plus, musicien sans attache mortelle qui s’efforce d’ouvrir son inspiration à des univers encore inexplorés. Et c’est sans doute pour cela que l’homme m’intéresse sans doute davantage que lorsqu’il officiait dans des sphères plus conventionnelles, sa liberté d’expression est sans limite, je peine à croire un retour vers des choses plus dures mais finalement je n’en ai rien à foutre. J’y vois l’héritage de, un registre qui plairait à la sallede Paris, une intelligence non excluante grâce à un travail mélodique qui entraîne même les benêts tels que moi. Une réussite, une de plus.

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