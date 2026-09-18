Azgarath - Possessed By The Moon Chronique Possessed By The Moon

Avec AZGARATH, il n’est pas forcément évident de savoir où commence un album et où s’arrête le précédent. Mais dans le black metal, ce genre de brouillage discographique n’est pas vraiment nouveau. Les amateurs des Légions Noires ou de MOONBLOOD savent bien que ressortir les mêmes morceaux, les déplacer d’une démo à un album, les réenregistrer ou simplement les présenter sous une forme légèrement différente fait presque partie des règles pour être un vrai trve underground.



Le cas de Possessed by the Moon est particulièrement parlant. Le titre n’est en effet pas nouveau : AZGARATH avait déjà publié en 2018 une démo portant ce nom chez France d’Oïl Productions, limitée à seulement 100 exemplaires. On y trouvait cinq morceaux différents, dont « Possessed by the Moon », « Buried Alive » et « The Blood Hunt ». Deux ans plus tard, ces trois compositions réapparaissaient sur Echoes from the Past, toujours chez France d’Oïl Productions. Elles étaient accompagnées, entre autres, de « Funestes Forêts » et « Cold Murder Thoughts ». Et voilà qu’aujourd’hui sort un nouvel album proposant de nouvelles versions des morceaux cités.



Faisons alors les comptes : sur les huit titres de ce Possessed by the Moon millésime 2026, cinq avaient déjà montré le bout de leurs cornes sur des productions antérieures. Seuls « Where Shadows Dwell, And Secrets Lie », « Ghouls Dance » et « In Tenebris » constitueraient de véritables nouveautés, à moins que je ne les aie ratées. C’est bel et bien une manière de construire sa discographie qui se rapproche de celle de certains groupes de l’underground des années 90 : les morceaux vivent leur propre existence, réapparaissent d’une sortie à l’autre et finissent par former davantage un répertoire qu’une succession d’albums parfaitement cloisonnés. Par contre, si les titres restent les mêmes, le label a changé. C’était déjà le cas vers 2023, au moment de la sortie de l’EP Old, proposé par l’autre Français de Chaoscibel. Un label discret, mais particulièrement passionné.



Est-il nécessaire de parler de la musique du nouvel opus après ces longues explications ? J’en doute, car elles ont déjà permis de comprendre à quoi ressemblent ces huit compositions. AZGARATH est bien un groupe underground de trve black, très intègre, très direct et très fidèle à son orientation. Ce sont effectivement des morceaux accrocheurs et démoniaques qui nous attendent durant 45 minutes, rappelant les Légions Noires, MOONBLOOD ou encore les maîtres de DARKTHRONE. Je reconnais que l’efficacité est maximale sur la première moitié, tout en avouant que mon attention baisse inexorablement sur la seconde. C’est léger, cela n’empêche pas le groupe d’être solide, mais cela ne lui permet pas non plus d’enfoncer le clou jusqu’au fond de la croix !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE