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Viscerated - Rotting Golgothan Remains

Chronique
Viscerated Rotting Golgothan Remains (EP)
Récemment signé sur le label américain Iron Fortress Records, petite structure particulièrement active dont le crédo est simple : mettre la lumière sur de jeunes groupes de Death Metal encore balbutiants, Viscerated vient juste de sortir son tout premier EP. Un disque intitulé Rotting Golgothan Remains qui ne devrait pas manquer d’attirer le regard grâce à cette illustration tout à fait sympathique signée Jon Zig et à ce chouette logo particulièrement affûté. Plus intéressant encore, les forces en présence puisque si Viscerated est effectivement fraîchement émoulu, il est néanmoins le fruit de musiciens déjà bien capés. Tout d’abord Hanyi Tibor (Cryptworm, Dying Effigy, Coffinborn, Rothadás, Tyrant Goatgaldrakona...) que l’on retrouve ici au chant, à la guitare et à la basse et enfin Andy Vincenzetti (Morgue Defilement, Unmerciful (live), ex-Submerged, ex-Vitriol...) à la batterie. De quoi donner sérieusement l’eau à la bouche...

Alors vue la gueule de notre doux Jésus sur sa sainte croix et de ses quelques démons passablement affamés, pas besoin d’être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que Viscerated ne va pas faire dans la finesse et encore moins dans le demi mesure. Un auditeur avec un peu de jugeote aura en effet vite capté qu’il va être ici question de Brutal Death et certainement pas de Dream Pop romantique. Au programme de ce premier EP, quatre compositions d’un Brutal Death expéditif puisqu’il ne faudra pas plus de onze minutes à nos deux zigotos pour torcher cette première et modeste offrande.

Enregistré chacun chez soi par nos deux protagonistes du jour, Rotting Golgothan Remains est ensuite passé entre les mains expertes d’un certain Januaryo Hardy afin d’en assurer le mixage et le mastering. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit d’un producteur indonésien propriétaire du Insidious Soundlab Studio et que ce dernier a collaboré avec une tripotée de groupes assurément pas très malins tels que Biomorphic Engulfment, Brodequin, Fecundation, Stabbing, Ecchymosis ou bien encore Anal Stabwound. Le fruit de cette collaboration est une production compacte et clinique qui compense la froideur de son approche mécanique et synthétique par une retenue toute relative. Oui, la production de monsieur Hardy est chargée et parfois un peu "over the top" mais le naturel (relatif) de la batterie (notamment la caisse claire au doux son de casserole) permet néanmoins de conserver un semblant d’humanité et à rendre ainsi l’écoute toute à fait plaisante.

Pour ce qui est du reste, pas de prise de risque de la part de Viscerated qui pendant onze minutes va nous réciter quelques gammes apprises par coeur. Des gammes empruntées à des groupes tels que Defeated Sanity, Disgorge (US), Devourment et Brodequin et qui, si elles manquent clairement d’originalité, font le taf attendu et même peut-être davantage.
Probablement composés de bout en bout par Hanyi Tibor qui décidément sait comment s’y prendre pour séduire et marquer le coup (je suis d’ailleurs au taquet pour son projet NYDM que j’attends de pied ferme (Dying Effigy)), les quatre titres qui composent ce premier EP déroulent sans retenue tout ce que l’on peut attendre de ce genre de sortie contemporaine marquée du sceau "Brutal Death". Tricots de riffs à la fois nerveux et techniques mais également bien épais, mitraillages de caisse claire soutenue par un tapis de double gonflé aux hormones, cassures de fourbes et autres changements de rythmes afin de mieux briser nos cervicales, groove de babouin à faire transpirer les plus dégénérés, ralentissements particulièrement écrasants et, cerise sur le gâteau, un growl d’une profondeur abyssale parfois épaulé d’une voix plus arrachée comme c’est le cas sur "Abomination Of God"... Ah ça non, Viscerated n’a clairement rien inventé mais cette recette il la maitrise sur le bout des doigts et nous le prouve sans forcer le temps de quatre compositions particulièrement efficaces dans le genre pour peu que l’on apprécie ce type de Brutal Death extrême et totalement dénué de finesse.
Finalement, si l’on devait pinailler un petit peu, le seul reproche que l’on pourrait adresser à ce Rotting Golgothan Remains est la durée de certaines de ses compositions. Sur quatre titres, deux oscillent ici entre à peine deux minutes ("Banished To Purgatory") et deux minutes trente ("Enshrined By Martyrs"). Des titres concis qui auraient pu faire durer un petit peu plus le plaisir sans pour autant perdre en pertinence ou en efficacité. Alors oui, comme je l’ai dit, on pinaille mais entre ces nombreux changements de rythmes, ces riffs techniques qui fusent et la relative variété dont fait preuve le duo, Viscerated a les éléments qu’il faut en sa possession pour construire des titres un petit peu plus aboutis et étoffés. En l’état ce n’est ni gênant ni pénalisant mais je reste que convaincu que quelques secondes en plus, au moins sur ces titres les plus courts, ne pourraient pas faire de mal.

Premier jet tout à fait concluant, Rotting Golgothan Remains s’impose comme un amuse-bouche particulièrement savoureux pour qui goûte à ce genre de Brutal Death certes scolaire mais d’une efficacité à toute épreuve. Comme bien souvent, on repassera pour l’originalité mais peu importe car ce premier EP est surtout la promesse de choses intéressantes à venir si le duo décide de poursuivre dans cette voie (ce qui normalement devrait être le cas). Il n’y a donc plus qu’à espérer qu’une suite soit au programme car ces quatre premiers titres ne manquent clairement pas d’attrait.
Thrasho Amazon AxGxB
7 Octobre 2026 - 97 lectures

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1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
07/10/2026 19:37
Mais c'est très bon ! Evidemment on connaît par coeur mais qui s'en soucie ?

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Viscerated
Brutal Death Metal
2026 - Iron Fortress Records
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Viscerated
 Viscerated
Brutal Death Metal - 2024 - International		   

nouveaute
A paraître le 18 Septembre 2026

tracklist
01.   Rotting Golgothan Remains  (03:43)
02.   Enshrined By Martyrs  (02:29)
03.   Abomination Of God  (03:28)
04.   Banished To Purgatory  (01:59)

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