chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
181 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Miasmes
 Miasmes - Violence, Blasphè... (C)
Par Deathrash.		   
HKSPK
 HKSPK - Heimkehr (EP) (C)
Par Sosthène		   
Church of Insects
 Church of Insects - The Nes... (C)
Par Sosthène		   
Archgoat
 Archgoat - Nightbringer, Li... (C)
Par Jean-Clint		   
Harlott
 Harlott - Exsequiis (C)
Par Sosthène		   
Xavier Boscher
 Xavier Boscher - Shapeshifter (C)
Par Sosthène		   
Sněť
 Sněť - V Bažinách Vědomí (C)
Par Jean-Clint		   
Atomic Aggressor
 Atomic Aggressor - The Occu... (C)
Par Keyser		   
Oathbreaker
 Oathbreaker - Rheia (C)
Par Bras Cassé		   
Deftones
 Deftones - Gore (C)
Par Bras Cassé		   
Astral Alchemy
 Astral Alchemy - Weaving Ch... (C)
Par Lestat		   
The Dillinger Escape Plan
 The Dillinger Escape Plan -... (C)
Par AxGxB		   
Revelation
 Revelation - For The Sake O... (C)
Par Ikea		   
Gorge
 Gorge - Deeds Of Horror (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile
 Chat Pile - Who Loves the Sun (C)
Par AxGxB		   
Corium
 Corium - Anger / Chain / Re... (C)
Par isotaupe		   
Les news du 8 Septembre 2026
 Les news du 8 Septembre 202... (N)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Septembre 2026
 Les news du 7 Septembre 202... (N)
Par Sakrifiss		   
Revelation
 Revelation - ...Yet So Far (C)
Par Arnaud*		   

Dephosphorus - Planetoktonos

Chronique
Dephosphorus Planetoktonos
J’ai eu un retard à l’allumage concernant la critique de ce disque mais ne vous en faites pas cela ne s’applique pas à l’astronef Dephosphorus ! Cinq ans séparent Planetoktonos de son prédécesseur Sublimation, forme définitive de ce metal extrême à cheval sur plusieurs genres, l’espace en ligne de mire. Deux choix semblaient alors se proposer à la formation : soit poursuivre encore plus cette exploration en long et large de son syncrétisme, au risque de rabâcher ; soit revenir à l’essentiel, le plaisir des retrouvailles comme fin en soi.

Heureusement, c'est la deuxième option qui est préférée par les Grecs. Planetoktonos revient à un format plus serré qui va bien à Dephosphorus, évoquant le jouissif Impossible Orbits auprès de qui ce nouvel album s’inscrit comme un égal. Les forces de la formation sont connues de longue – constantes depuis ses débuts –, à commencer par la voix de Panos Agoros, toujours aussi particulière et épatante dans son côté halluciné, hurlant ses histoires spatiales avec une ferveur qui démarque cette musique d’autres situant également leur propos au milieu des astres. Ici, c’est la guerre, menée tambour battant et la rage au corps, une plongée dans une bataille digne de Warhammer 40K vécue en vue subjective.

Ce qui donne presque envie de dégainer l’argument Bolt Thrower concernant Planetoktonos, valable également dans cette décision de baisser un peu le tempo – les éruptions grind plus en sourdine qu’autrefois – pour aller davantage vers un metal imposant et entraînant. Nombre de riffs présents ici cassent le crâne pour rester en tête, une politique de la terre brûlée constante qui se retrouve dans des instruments adeptes de la combustion spontanée. Les explosions arrivent vite et sont toujours prenantes, dès « Living In A Metastable Universe », le tube « Pale Veins », la punk « The Triumph Of Science And Reason » ou les éructations vocales et rythmiques du morceau-titre comme points culminants. Un art de la destruction qui parvient à une forme d’équilibre, jamais inutilement chaotique ou inaudible malgré des dissonances renvoyant au death metal le plus actuel (Ulcerate voit les choses de loin et en grand ; Dephosphorus est un troufion lancé dans la mêlée jusqu’au final « Eternal Bloom »).

De façon plus terre à terre, Planetoktonos s’inscrit aisément comme le bon disque au bon moment pour qui a besoin d’une soupape de décompression rapide, accessible et néanmoins intense. Bien sûr, le groupe se retrouve projeté une nouvelle fois sur un plafond de verre de par ses objectifs modestes en termes de durée, de même qu’un style qui, s’il s’avère particulièrement original et aussi bien plaisant pour l’amateur de violence que celui cherchant une certaine élégance, tourne un peu rond si on commence à prendre de la distance.

Heureusement, cela n’arrive jamais durant l’écoute de ces vingt-huit minutes, le disque méritant pleinement sa pochette signée Jon Toussas. La décision d’aller vers une musique toujours aussi dense et variée – mélangeant les exotismes (passage orientalisant – et toujours violent, évidemment avec ces bourrins aliens – de « Calculating Infinity ») – mais aussi plus efficace et moins portée sur l’abrasivité fait de Planetoktonos une œuvre pertinente au sein de la discographie de Dephosphorus, à la fois cohérente avec ce qui la précède et possédant son identité propre. Un groupe qu’il serait temps de connaître car si la note peut laisser penser que l’on a là un disque dispensable bien que sympathique pour qui aime prendre une raclée, sa musique s’avère particulièrement brillante dans les buts qu’elle se donne. Un peu comme les étoiles qu’il prend plaisir à faire exploser sous nos yeux ébahis.
Thrasho Amazon Ikea
21 Septembre 2026 - 199 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Dephosphorus
Blackened Death / Grind
2025 - Selfmadegod Records / 7 Degrees Records / Nerve Altar
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Dephosphorus
 Dephosphorus
Blackened Death / Grind - 2008 - Grèce		   

tracklist
01.   Zώντας Σε Ένα Μετασταθερό Σύμπαν (Living In A Metastable Universe)  (03:04)
02.   Αναζητώντας Σφαίρες Ντάϊσον (Hunting For Dyson Spheres)  (04:20)
03.   Χλωμές Φλέβες (Pale Veins)  (03:06)
04.   Μετά Το Ολοκαύτωμα (After The Holocaust)  (02:33)
05.   Ο Θρίαμβος Της Επιστήμης Και Της Λογικής (The Triumph Of Science And Reason)  (01:51)
06.   H Κινητική Μιας Έκρηξης Υπερνοημοσύνης (The Kinetics Of A Superintelligence Explosion)  (02:09)
07.   Πλανητοκτόνος (Planetoktonos)  (02:59)
08.   Υπολογίζοντας Την Αιωνιότητα (Calculating Infinity)  (03:26)
09.   Αιώνια Άνθιση (Eternal Bloom)  (04:26)

Durée : 27:54

line up
parution
18 Juillet 2025

voir aussi
Dephosphorus
 Dephosphorus
Ravenous Solemnity
2014 - 7 Degrees Records		   
Dephosphorus
 Dephosphorus
Impossible Orbits
2017 - Selfmadegod Records		   

Essayez aussi
Pilori
 Pilori
À Nos Morts
2020 - Terrain Vague Records / APB Records / Coups de Couteau		   
Dragged Into Sunlight
 Dragged Into Sunlight
Hatred For Mankind
2011 - Prosthetic Records		   
Cyanic
 Cyanic
Litanies Of Lust Unholy
2012 - Ghastly Music		   

Miasmes
Violence, Blasphème Et Pour...
Lire la chronique
Dephosphorus
Planetoktonos
Lire la chronique
HKSPK
Heimkehr (EP)
Lire la chronique
Church of Insects
The Nest of the Grotesque (EP)
Lire la chronique
Phenocryst
Explosions (EP)
Lire la chronique
Azgarath
Possessed By The Moon
Lire la chronique
Archgoat
Nightbringer, Lightbringer
Lire la chronique
Harlott
Exsequiis
Lire la chronique
Sněť
V Bažinách Vědomí
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Xavier Boscher
Shapeshifter
Lire la chronique
Elder
Through Zero
Lire la chronique
Kült 45
Mauvaises influences
Lire la chronique
Phantom Corporation / Catbreath
Commando / Die By The Claw ...
Lire la chronique
Atomic Aggressor
The Occult Forces
Lire la chronique
Crashdeath
Loverbone
Lire la chronique
Filth
Time To Rot
Lire la chronique
Profane Burial
Desolate Echoes Of Turmoil
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
We Are Always Alone
Lire la chronique
Entretien avec CAGE FIGHT
Lire le podcast
Deftones
Gore
Lire la chronique
Helgafell
Chronicles
Lire la chronique
The Dillinger Escape Plan
The Dillinger Escape Plan (EP)
Lire la chronique
Cvinger
Rites Ov Flesh
Lire la chronique
Astral Alchemy
Weaving Chilling Magical Dr...
Lire la chronique
Gorge
Deeds Of Horror
Lire la chronique
Hecate Enthroned
The Corpse Of A Titan, A La...
Lire la chronique
Entretien avec DEATH DECLINE
Lire le podcast
Nekrodawn
Covenant Of Carnage
Lire la chronique
Revelation
For The Sake Of No One
Lire la chronique