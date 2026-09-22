Armaggedon - Black Cult Of Eternal Hate (Desecrate Their Prophets) Chronique Black Cult Of Eternal Hate (Desecrate Their Prophets)

[ A propos de cette chronique ]



Constance, c’est le nom de la meuf à d’Artagnan, mais aujourd’hui, ce sera la qualité incontestable de nos Français d’ARMAGGEDON. Près de 25 ans d’existence, huit albums, et toujours la même formule, toujours un visuel similaire et toujours la même qualité pour les mêmes ambiances. Et puis, toujours le même discours, clair et net dans le livret du CD : « ARMAGGEDON plays True Elitist Black Metal. Don’t Like Us... Fear Us! NO CONTACT! FUCK YOU ALL! ».



Et donc, le duo ne se renouvelle pas. Le duo n’a aucun besoin de se renouveler : il revient quand bon lui semble et met une branlée sévère. C’est toujours la même leçon. Elle commence sur les chapeaux de roue et se termine sur les chapeaux de roue. Je sais que c’est facile et même un poil ringard de faire des allusions sexuelles quand on chronique de la musique, mais c’est plus fort que moi avec ce groupe : il n’y a que ça qui fonctionne. Et là, c’est une comparaison avec une vidéo amateur sur YouPorn qui sera pertinente. Sauf que c’est la vidéo dans laquelle tu zappes toute cette introduction où l’on tente de placer une histoire. On ne présente pas la protagoniste non plus. On coupe aussi toute la partie où il y a encore des vêtements. Les préliminaires ? Non, on ne les a pas non plus. Qu’est-ce qu’il reste ? Eh bien, on commence directement par la fête au popotin. Sale et violent, mais avec consentement, évidemment. On trouve même quelques gestes de complicité, comme des claques sèches sur les fesses. Après ? Un changement de position ? Non, non, c’est bon, ça reste comme ça jusqu’à ce que des jets noirs explosent et viennent tout dégueulasser.



ARMAGGEDON 2026, c’est donc le même et éternel ARMAGGEDON, celui des pervers du black metal qui aiment quand ça choque, même quand c’est gras et vulgaire, voire bien davantage. Oui, les sept nouvelles compositions vont une nouvelle fois, toujours en moins de cinq minutes chacune, cracher sur tout ce qui passe, avec des petites préférences pour les religions et une évidente fixation sur certaines ethnies..



À noter, un huitième et dernier titre surprenant, puisqu’il s’agit d’une reprise de « Trumps of an Archangel » d’ANCIENT. Ce n’est pas un groupe que j’aurais imaginé parmi les influences d’ARMAGGEDON, mais, en y repensant, l’album original de 1994 (Svartalvheim) était lui aussi très cru. J’ai toujours en tête les ambiances des albums suivants d’ANCIENT, mais celui-ci tabassait fort et dur. En tout cas, la version d’ARMAGGEDON est très bonne elle aussi, principalement grâce à un son puissant qui lui confère encore davantage d’agressivité.



Et bravo à eux d'avoir choisi un 6 juin pour la sortie !!! 6/6/(202)6 ! Constance, c’est le nom de la meuf à d’Artagnan, mais aujourd’hui, ce sera la qualité incontestable de nos Français d’. Près de 25 ans d’existence, huit albums, et toujours la même formule, toujours un visuel similaire et toujours la même qualité pour les mêmes ambiances. Et puis, toujours le même discours, clair et net dans le livret du CD : «».Et donc, le duo ne se renouvelle pas. Le duo n’a aucun besoin de se renouveler : il revient quand bon lui semble et met une branlée sévère. C’est toujours la même leçon. Elle commence sur les chapeaux de roue et se termine sur les chapeaux de roue. Je sais que c’est facile et même un poil ringard de faire des allusions sexuelles quand on chronique de la musique, mais c’est plus fort que moi avec ce groupe : il n’y a que ça qui fonctionne. Et là, c’est une comparaison avec une vidéo amateur sur YouPorn qui sera pertinente. Sauf que c’est la vidéo dans laquelle tu zappes toute cette introduction où l’on tente de placer une histoire. On ne présente pas la protagoniste non plus. On coupe aussi toute la partie où il y a encore des vêtements. Les préliminaires ? Non, on ne les a pas non plus. Qu’est-ce qu’il reste ? Eh bien, on commence directement par la fête au popotin. Sale et violent, mais avec consentement, évidemment. On trouve même quelques gestes de complicité, comme des claques sèches sur les fesses. Après ? Un changement de position ? Non, non, c’est bon, ça reste comme ça jusqu’à ce que des jets noirs explosent et viennent tout dégueulasser.2026, c’est donc le même et éternel, celui des pervers du black metal qui aiment quand ça choque, même quand c’est gras et vulgaire, voire bien davantage. Oui, les sept nouvelles compositions vont une nouvelle fois, toujours en moins de cinq minutes chacune, cracher sur tout ce qui passe, avec des petites préférences pour les religions et une évidente fixation sur certaines ethnies..À noter, un huitième et dernier titre surprenant, puisqu’il s’agit d’une reprise de « Trumps of an Archangel » d’. Ce n’est pas un groupe que j’aurais imaginé parmi les influences d’, mais, en y repensant, l’album original de 1994 () était lui aussi très cru. J’ai toujours en tête les ambiances des albums suivants d’, mais celui-ci tabassait fort et dur. En tout cas, la version d’est très bonne elle aussi, principalement grâce à un son puissant qui lui confère encore davantage d’agressivité.Et bravo à eux d'avoir choisi un 6 juin pour la sortie !!! 6/6/(202)6 !

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2026 - Autoproduction / Dark Hidden Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Armaggedon

Black Metal - 2002 - France

tracklist 01. Black Cult Of Eternal Hate (Desecrate Their Prophets) (03:49) 02. Zyklon-B Incense At YHWH's Funeral (04:12) 03. To Dwell In Sheol For Eternity (03:12) 04. Soleil Noir Du Crucifié - Le Déclin Du Christ (04:10) 05. This Is Hell (04:33) 06. Krema 666 (Black Infernal Spew) (04:38) 07. Satan's Wrath (04:10) 08. Trumps Of An Archangel (Ancient Cover) (04:18)

Durée : 33:02

line up SSatan / Chant

Grimvald / Guitare, Basse, Batterie

parution 6 Juin 2026

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