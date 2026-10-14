Lugubrious Garment - In The Wide Vale Of Uncreated Night Chronique In The Wide Vale Of Uncreated Night

Multi-instrumentiste de talent, Gabriele Gramaglia continue d’enchaîner les projets avec une aisance déconcertante. Si Cosmic Putrefaction est probablement celui grâce auquel il s’est fait un nom sérieux ces dernières années, il convient néanmoins de ne pas oublier des formations telles que Hadit, Turris Eburnea ou Vertebra Atlantis qu’il mène toujours en bonne compagnie et qui méritent elles aussi toute votre attention (malgré l’absence de chroniques les concernant). L’une de ces entités les plus récentes répond au nom de Lugubrious Garment et s’apprête à sortir sur 20 Buck Spin son tout premier album.



Formé en 2025, ce groupe qu’il mène en solo mais avec l’aide de quelques musiciens de session s’est fait connaître l’année dernière à peu près à la même période avec la sortie sur Nuclear Winter Records d’une première démonstration intitulée Demo MMXXV. Les journées ne faisant que vingt-quatre heures (au grand dam du patronat), j’ai effectivement omis de vous en parler en temps et en heure mais comptez sur moi pour me rattraper un de ces quatre... Quoi qu’il en soit, en cette semaine 42 de l’année 2026, voici venu In The Wide Vale Of Uncreated Night, un premier album qui normalement ne devrait pas passer inaperçu. Déjà parce qu’en signant sur le label de Pittsburgh, Gabriele Gramaglia et Lugubrious Garment s’offrent une visibilité accrue qui devraient logiquement les aider à répandre la bonne parole. Ensuite parce que ces sept morceaux aux influences bigarrées possèdent normalement tout ce qu’il faut pour convaincre. Enfin parce que cette illustration signée Mariya Popyk (Continuum Of Xul, Deathfucker, Theurgy...) est plutôt chouette et qu’un auditeur curieux se laissera forcément piquer par elle.



Bref, les raisons de se plonger dans ce premier album ne manquent pas et si vous n’avez encore jamais posé vos oreilles sur la musique de l’Italien croyez moi quand je vous dit que vous ne devriez pas avoir à le regretter. Rangé sous la catégorie "Black / Death Metal / Grindcore" sur Metal Archives, Lugubrious Garment est un projet qui effectivement touche un petit peu à tout. Ceci étant dit, j’aurai tout de même tendance à restreindre l’étiquette en retirant le terme "Grindcore" de l’équation. Car même si In The Wide Vale Of Uncreated Night est effectivement parsemé de fulgurances qui peuvent en évoquer les contours, on est tout de même beaucoup plus proche d’un Black / Death moderne et dissonant que d’un album de Grindcore pur et dur. Pour s’en convaincre, il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’oeil à la durée de chacune de ces sept compositions puisqu’elles oscillent entre quatre et presque huit minutes pour une durée totale de quarante minutes... On est donc clairement très loin des standards minimalistes portés par le genre.



Gabriele Gramaglia, en multi-instrumentiste touche à tout incapable de tenir en place, a toujours été du genre à soigner ses compositions, à enrichir sa musique d’éléments divers et variés et à porter attention aux moindre petits détails, même les plus discrets ou insignifiants. Comme à son habitude, il signe donc avec ce premier album de Lugubrious Garment une invitation au voyage et à la tourmente par le biais d’un Black / Death légèrement dissonant et progressif construit autour de compositions intelligentes et pleines de contrastes. En effet, In The Wide Vale Of Uncreated Night est bien loin de l’album de Black / Death mené pied au plancher avec une seule idée en tête, celle de tout dégommer sur son passage sans laisser la moindre chance à l’auditeur de reprendre son souffle. Ici les séquences bourre-pifs (et elles sont nombreuses) se mêlent à tout un tas de moments plus alambiqués et tordus mais aussi plus aériens et apaisés. L’idée de notre italien est d’offrir à ses auditeurs, par l’entremise d’une production parfaitement équilibrée, des compositions en perpétuelle progression qui jamais ne se satisfont d’une formule trop simple et prévisible. Et le tour de force de Gabriele Gramaglia est de parvenir à ce résultat sans accoucher de morceaux hermétiques ou trop compliqués à assimiler grâce à une écriture fluide et toujours très efficace.

In The Wide Vale Of Uncreated Night est également un premier album truffé de petits arrangements divers et variés qui apportent un charme définitivement supplémentaire à l’ensemble. Rien de trop exotique mais on sent que l’Italien ne manque pas d’idées (et de connaissances afin de pouvoir les réaliser). Viole et violon sur "...And Therein Plant, Unto Their Souls Asunder", "Eulogy Of Deliberate Malevolence" et "Eternal Scars And Imperative Backfires", piano et claviers sur "Profaned Fountain Of Leaden Waters", guitare acoustique sur "Innocence As A Burden, Guilt As A Weapon" et "Eternal Scars And Imperative Backfires", chant halluciné sur "...And Therein Plant, Unto Their Souls Asunder" et "Profaned Fountain Of Leaden Waters" et petits effets étranges ("Eulogy Of Deliberate Malevolence" à 0:55, "Profaned Fountain Of Leaden Waters" à 1:53) viennent ainsi agrémenter certaines de ces sept compositions dans le but d’y amener des sonorités rafraichissantes, de sortir encore un petit peu plus des sentiers battus et finalement proposer une formule faite de reliefs et d’inattendus.



Chargé mais digeste, foisonnant mais certainement pas boursouflé, In The Wide Vale Of Uncreated Night est un premier album à la hauteur du statut de Gabriele Gramaglia. Le musicien qui par le passé nous a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il était un garçon habile de ses dix doigts et tout à fait capable de composer des albums dignes d’intérêt vient une fois encore confirmer cette position de travailleur infatigable à suivre de très près. En soit, ce premier album de Lugubrious Garment n’apporte rien de neuf mais la formule qu’il défend tout au long de ces sept compositions suffit néanmoins à en faire un disque empreint d’une certaine personnalité qui, comme je l’évoquais plus haut, possède tout ce qu’il faut pour attirer l’attention. Encore une fois, de l'excellent travail !

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2026 - 20 Buck Spin Records Black / Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lugubrious Garment

Black / Death Metal - 2025 - Italie

nouveaute A paraître le 16 Octobre 2026

tracklist 01. …And Therein Plant, Unto Their Souls Asunder (05:33) 02. Eulogy Of Deliberate Malevolence (04:15) 03. Profaned Fountain Of Leaden Waters (07:36) 04. Innocence As A Burden, Guilt As A Weapon (05:49) 05. Transient Wounds, Spiritual Wilt (05:32) 06. Eternal Scars And Imperative Backfires (06:32) 07. Eden Fades Like Blurred Nightmares (05:25)

Durée : 40:42

line up Gabriele Gramaglia / Chant, Guitare, Basse, Claviers

Yr-nhhngr / Chant

Giorgio Trombino / Guitare

Andrea Morgan / Viole, Violon

Claudio Invidia / Batterie

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