chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
559 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 28 Septembre 2026
 Les news du 28 Septembre 20... (N)
Par Lestat		   
Perpetrate
 Perpetrate - Perpetrate (EP) (C)
Par Lestat		   
Profanation
 Profanation - Ultra-Noise W... (C)
Par Lestat		   
Miasmes
 Miasmes - Violence, Blasphè... (C)
Par Lestat		   
Death Feast Open Air 2026
 Death Feast Open Air 2026 -... (R)
Par Sosthène		   
Blodtår
Blodtår - Monark (C)
Par Sosthène		   
Soulgrind
 Soulgrind - Ad Pulchram Mortem (C)
Par Tosh		   
Miscreance
 Miscreance - Reminiscence (C)
Par Sosthène		   
Red Hot Chili Peppers
 Red Hot Chili Peppers - Blo... (C)
Par Sosthène		   
Armaggedon
 Armaggedon - Black Cult Of ... (C)
Par Sakrifiss		   
The Bleeding
 The Bleeding - Godless Comm... (C)
Par coreandcoupdate		   
Archgoat
 Archgoat - Nightbringer, Li... (C)
Par Raziel		   
HKSPK
 HKSPK - Heimkehr (EP) (C)
Par Sosthène		   
Church of Insects
 Church of Insects - The Nes... (C)
Par Sosthène		   
Harlott
 Harlott - Exsequiis (C)
Par Sosthène		   
Xavier Boscher
 Xavier Boscher - Shapeshifter (C)
Par Sosthène		   
Sněť
 Sněť - V Bažinách Vědomí (C)
Par Jean-Clint		   

Necrocene - Scumocracy

Chronique
Necrocene Scumocracy
Deux ans après nous avoir offert un premier Ep plein de promesses (« Detrimental Paratomy ») l’annonce du retour du quintet avait de quoi nous plonger dans la joie et l’allégresse, tant cette livraison initiale nous avait enchanté par son côté délicieusement rétro où l’on replongeait avec délice dans le son de la Floride des années 80 et 90 en faisant résonner nombre d’influences provenant d’OBITUARY, AUTOPSY et même DEATH époque « Leprosy ». Si ces dix-huit minutes étaient évidemment bien trop courtes pour se faire une opinion définitive des Italiens, en revanche on sentait qu’avec un peu plus d’expérience et de vécu en commun ceux-ci avaient de quoi nous offrir un album redoutable qui avait les éléments pour figurer en bonne place des bilans annuels. D’autant plus qu’en interne absolument rien n’a évolué… aussi bien du côté du personnel que du label, toujours fidèles au poste et prêts à balancer la bonne parole à la face du monde avec un bonheur communicatif qui fait plaisir à entendre.

Celui-ci une fois la courte introduction passée va immédiatement se mettre en avant sous le nom de « Ordinary Enemy », particulièrement groovy et dynamique où l’on retrouve l’ensemble des rythmiques typiques proposées par le groupe (et que l’on va retrouver régulièrement ensuite). Jouant donc autant sur la vitesse débridée que les passages pachydermiques… ou encore le headbanging à foison, ce premier titre impeccable porté par une production granuleuse met instantanément les pieds dans le plat en offrant tout ce qu’on attendait des transalpins, qui dévoilent donc une ouverture imparable et réussie qui nous ramène dans un passé de plus en plus lointain. D’ailleurs « Tempestarii » qui déboule juste après va continuer sur ce même chemin tracé, en misant par contre sur un versant largement inspiré par les frères Tardy qui sont sur ce disque largement représentés, vu que du côté des riffs comme de la batterie les ressemblances sont nombreuses et frappantes… ce qui n’est pas du tout un souci vu que cette composition nous régale avec son démarrage gras et humide où la pluie n’est jamais très loin, avant que tout n’explose entre médium ravageur et rapidité explosive où l’alternance est constante. Plus sombre et massif le rendu met à mal les cous et les nuques avec toujours cette même facilité à ne jamais en faire trop techniquement tant c’est assez basique mais redoutablement efficace, et cela fera aussi très bien son office sur les tout aussi impeccables « Human Lithification », « Concrete Petrichor » et « Weapons Of The Damned » qui mélangent habilement les rythmes en poussant le contenu assez loin, du fait des deux extrémités particulièrement marquées. Tout cela contient donc son lot d’accélérations furieuses et ralentissements brutaux sans perdre en dynamisme, avec toujours cette patte guitaristique proche de celle de Trevor Peres où l’on se surprend à ne jamais arrêter à bouger la tête comme un dératé.

Cependant le combo a la bonne idée de ne pas proposer que cela, vu que ça aurait été sinon relativement redondant et prévisible au fil de l’avancée de l’écoute (ce qui arrive pourtant par bribes tout en n’étant pas rédhibitoire), la preuve avec le très court et Punk « Scale Of Grey » qui malgré sa durée éphémère arrive à être très homogène en intégrant aussi quelques ambiances idéales pour le secouage de tête, ainsi que quelques discrètes nappes de claviers atmosphériques surprenantes au départ mais finalement bien troussées, tant elles s’intègrent délicatement au reste. « Scumocracy » quant à lui va déployer un rendu plus écrasant de par son gros côté BOLT THROWER où la graisse suinte par tous les pores avec son mode rouleau compresseur intensif particulièrement marqué (mais qui n’oublie de relâcher son étreinte par bribes), qui montre que la cohérence générale est là-aussi présente même en levant le pied. Cela est aussi le cas de la conclusion « The Lust Of Us » qui après une première moitié menée sur fond de rendu de sénateur va aussi grimper en débridage en poussant l’énergie à son maximum, jusqu’à équilibrer les débats avec le versant opposé… terminant donc un enregistrement pas totalement parfait mais qui contient néanmoins de solides arguments.

Car bien qu’ayant quelques petites imperfections le rendu final est largement positif surtout que ça groove en continu, le tout avec une exécution impeccable et très professionnelle qui n’a rien à envier à des noms plus célèbres. Alors oui c’est rapidement prévisible et interchangeable et on a clairement du mal à retenir un passage plus qu’un autre mais il n’en reste pas moins que tout cela est hyper plaisant, et sert de parfait défouloir idéal pour les chaleurs estivales que la froideur hivernale… prouvant donc que la bande a toute sa place au sein de la scène brutale italienne qui s’est pas mal renouvelé depuis quelques temps, et a regagné ses lettres de noblesse après une période de creux liée à des ténors en bout de course et quelques déception récentes. A voir si désormais NECROCENE parviendra à durer dans le temps et gravir l’échelon qui lui manque, car il n’est pas loin d’y parvenir et avec un peu plus de folie (comme sortir légèrement de sa zone de confort où ça ronronne parfois un peu) nul doute qu’il va y parvenir. Il a donc les armes et les éléments pour y arriver, à lui désormais de savoir quoi faire de tout ça… en attendant ce passage au long-format fera l’affaire correctement pour tout amateur éclairé, et on espère que les successeurs seront au moins aussi bons voire même supérieurs… c’est tout ce que l’on souhaite à ses auteurs.
Thrasho Amazon Jean-Clint
28 Septembre 2026 - 50 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Necrocene
Death Metal
2026 - Personal Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Necrocene
 Necrocene
Death Metal - 2022 - Italie		   

nouveaute
A paraître le 18 Septembre 2026

tracklist
01.   (Threshold)
02.   Ordinary Enemy
03.   Tempestarii
04.   Scale Of Grey
05.   Scumocracy
06.   (Stillpoint)
07.   Human Lithification
08.   Concrete Petrichor
09.   Weapons Of The Damned
10.   The Lust Of Us

Durée : 31 minutes

line up
voir aussi
Necrocene
 Necrocene
Detrimental Paratomy (EP)
2024 - Personal Records		   

Essayez aussi
Interment
 Interment
Scent Of The Buried
2016 - Pulverised Records		   
Imperishable
 Imperishable
Come, Sweet Death
2023 - Hammerheart Records		   
Undead Creep
 Undead Creep
The Ever-Burning Torch
2011 - Dark Descent Records		   
Ekpyrosis
 Ekpyrosis
Asphyxiating Devotion
2017 - Memento Mori		   
Nephasto
 Nephasto
Deformed Deviation (EP)
2025 - Extremely Rotten Productions		   

Servant
Lux Ex Inferis
Lire la chronique
Dishumane
Centurion's Demise (EP)
Lire la chronique
Necrocene
Scumocracy
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
Devil Music (EP)
Lire la chronique
Death Feast Open Air 2026
Annotations Of An Autopsy +...
Lire le live report
Manes
Vilosophe
Lire la chronique
Perpetrate
Perpetrate (EP)
Lire la chronique
Blodtår
Monark
Lire la chronique
Profanation
Ultra-Noise Warfare
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
Christfucker
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Blood Sugar Sex Magik
Lire la chronique
Unholy Redeemer
Journey Beyond Death (EP)
Lire la chronique
Revel In Flesh
Flesh For The Kult Of Death
Lire la chronique
Sardonic Witchery
Hell's Thorns Attack
Lire la chronique
The Bleeding
Godless Communion
Lire la chronique
Armaggedon
Black Cult Of Eternal Hate ...
Lire la chronique
Miscreance
Reminiscence
Lire la chronique
Miasmes
Violence, Blasphème Et Pour...
Lire la chronique
Dephosphorus
Planetoktonos
Lire la chronique
HKSPK
Heimkehr (EP)
Lire la chronique
Church of Insects
The Nest of the Grotesque (EP)
Lire la chronique
Phenocryst
Explosions (EP)
Lire la chronique
Azgarath
Possessed By The Moon
Lire la chronique
Archgoat
Nightbringer, Lightbringer
Lire la chronique
Harlott
Exsequiis
Lire la chronique
Sněť
V Bažinách Vědomí
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Xavier Boscher
Shapeshifter
Lire la chronique
Elder
Through Zero
Lire la chronique
Kült 45
Mauvaises influences
Lire la chronique