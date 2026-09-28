Servant - Lux Ex Inferis Chronique Lux Ex Inferis

Je l’ai mauvaise. Mais je ne l’ai pas mauvaise parce qu’on m’a vendu ce groupe comme du black. Je l’ai mauvaise parce qu’il a réussi à me taper sur les tympans et qu’il m’a fallu fournir des efforts surhumains pour aller au bout de ses neuf compositions...



SERVANT, c’est un groupe allemand. Ça commence bien. Mais alors qu’il est affilié au black metal, la réalité est bien plus complexe. Sa musique, je comprends qu’elle puisse y être assimilée, même si elle intègre beaucoup d’éléments extérieurs, pour un résultat qu’on qualifie volontiers aujourd’hui de « metal moderne » et qui sera facilement rapproché de GAEREA ou GROZA. Très bien produit, propre, presque implacable, le résultat a tout de même tendance à me glisser dessus. Mais c’est « bien foutu »... indéniablement. Il n’est donc pas étonnant que le gros label allemand AOP l’ait pris sous son aile. Les musiciens savent tenir leurs instruments et ils aiment le démontrer. Il s’agit de Farago au chant et à la guitare, Samael à la guitare, Apophis à la batterie et Thanatos à la basse. Un line-up incroyablement stable, qui n’a pas changé depuis les débuts en 2021 et qui reste intact pour le quatrième album consécutif.



Le groupe prend de l’importance et gagne des fans à chaque sortie, au point de pouvoir désormais se permettre d’inviter des guests qui lui ressemblent. Je parlais de GROZA un peu plus haut : son chanteur, P.G., se retrouve au micro sur « Tabula Rasa ». Et sur « De Profundis », c’est un autre compatriote, Lethian de NORNIR, qui vient faire profiter le morceau de son timbre.



Ainsi, SERVANT se retrouve véritablement dans l’une des mouvances les plus suivies du metal actuel, celle qui contient quelques éléments de black metal mais met surtout en avant une énergie bondissante et positive. Pas de problème, ça réveille bien le cerveau. Mais voilà, il y a un élément catastrophique à mes oreilles : le chanteur de SERVANT me les brise. Il chante bien plus death que black, et je suis très allergique à ses méthodes. C’est gueulé, dégueulé, avec une assurance excessive et des cris inutiles... Il me tape sur le système, semblant lui-même incapable de savoir quelle émotion il essaie d’insuffler aux compositions. Il beugle, sans que cela ait de sens particulier...



Alors c’est vrai que, par moments, ces vocaux m’ont fait penser à IN FLAMES à l’époque de The Jester Race, mais ils sont ici beaucoup plus en avant et finissent carrément par bouffer la musique. Le chanteur devient l’élément dominant, et il est vite lassant. Ou disons plutôt qu’il est trop éloigné de ce que j’apprécie en matière de vocaux. Il ne m’embarque jamais. Au contraire, il me débarque... « Ferme-la !!! Tu gâches la musique ! ».

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2026 - AOP Records Metal bruyant notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Servant

Metal bruyant - 2021 - Allemagne

nouveaute A paraître le 2 Octobre 2026

tracklist 01. In Noctem 02. Tabula Rasa 03. Glorification 04. Thanatos, Embrace of the Night 05. De Profundis 06. Lux Fulget 07. Of Stones, Sleep and Death 08. The Accuser 09. Hypnos I See You

Durée : 41:38

