Otras - Na Krídlach Morovida Chronique Na Krídlach Morovida

Groupe slovaque formé en 2020 dans la ville de Košice, Otras s’est rapidement mis en tête de faire parler de lui. Afin d’y parvenir, celui-ci a choisi d’enchaîner les sorties à un rythme relativement soutenu. Une productivité qui six ans plus tard se traduit par une discographie pour le moins chargée puisque celle-ci compte en effet pas moins de deux albums, deux EPs, deux singles, une démo et cinq splits en compagnie d’énergumènes naviguant peu ou prou dans les mêmes eaux troubles (Final Dose, Prayer Position, Chevallier Skrog, Pakosteň...).



Derrière cette entité qui n’est donc jamais resté les deux pieds coincés dans le même sabot, on trouve quelques musiciens ayant déjà fait parler d’eux en d’autres occasions. On retrouve ainsi David Kukoľ que l’on a déjà pu entendre chez Bätlick, Cancer Void, Coaghulum et SZMRDT ainsi que Martin Tomáš, Viktor Znečistič et Matúš Špak tous les trois également en activité au sein de SZMRDT, groupe de Black / Death bas du front dont je vous ait déjà vanté ici les mérites et qui, je l’espère, a depuis trouvé le chemin de vos oreilles. Bref, tout ce petit monde (plus un certain Zlobo à la basse) vient de sortir la semaine dernière un nouvel album. Un disque intitulé Na Krídlach Morovida qui ne pourra qu’attirer le regard grâce à cette illustration et ce logo absolument magnifiques signés des mains d’un certain Pere Butza.



Alors oui, comme je l’ai écrit plus haut, la musique d’Otras est effectivement proche de ce que l’on peut entendre chez des groupes comme Final Dose ou Chevallier Skrog (pour les deux que je connais), c’est-à-dire un mélange de Black Metal dépouillé et de Punk Rock rudimentaire pour un résultat qui à défaut d’originalité a néanmoins le mérite de réveiller les morts (oui, on a encore le droit d’utiliser cette expression sans pour autant être taxé de vieux bouc). Ceci étant dit, lorsque l’on pense « Black / Punk » on imagine bien souvent des brulots expéditifs et archaïques torchés en seulement deux ou trois minutes. Ors, vous constaterez rapidement que ce n’est pas tout à fait le cas avec Otras puisqu’à l’exception d’un "Obrí Muž" plié en un petit peu plus de trois minutes, les cinq autre morceaux de ce deuxième album sont plutôt du genre à faire durer le plaisir avec des durées allant de quatre ("Kríže") à presque huit minutes ("OčI V Tŕní Spevy Z Roklín"). Des temps d’exécution qui suggèrent que le groupe a dans sa poche un petit peu plus que trois / quatre riffs à faire tourner en boucle.



Portées par une production particulièrement abrasive qui va venir nous gratter le fond des tympans, ces quelques compositions sont l’expression d’un groupe qui a effectivement un petit peu plus à offrir que le suggère cette étiquette de bas de plafond qu’on veut bien lui coller. Bien évidemment, on va trouver tout au long de ces trente-deux minutes tout un tas de séquences explosives et intenses menées le couteau entre les dents ("Kropiť Polia Jedom" notamment à compter de 2:40, "Kríže" à 1:13, "OčI V Tŕní Spevy Z Roklín" à 3:04, l’essentiel d'"Obrí Muž"...). Des instants aussi primitifs que jouissifs portés par des trémolos Black / Punk rudimentaires mais efficaces en diable, par des cavalcades ô combien haletantes, par un chant arraché et par une urgence générale à laquelle il est tout simplement impossible de résister. Rien de bien nouveau là-dedans mais l’envie d’en découdre est telle à l’écoute de ces moments que l’on va littéralement se sentir galvanisé par ces agressions qui e effet procurent à chaque fois l’envie l’irrépressible de serrer le poing et de partir à l’assaut (de quoi, je ne sais pas, mais l’envie est bien là).

Seulement Na Krídlach Morovida est surtout un album de contrastes avec tout autant de séquences bien plus modérées lors desquelles Otras va ainsi apporter davantage de profondeur aux atmosphères développées tout au long de l’album. Des atmosphères sombres, vampiriques voire belliqueuses et conquérantes pour certaines (un petit côté Marduk, période Panzer Division Marduk sur les derniers moments d'"Obrí Muž") entretenues bien souvent par un effet de répétition. Répétition des riffs et des motifs de batterie pour un résultat entêtant qui tranche de manière assez nette avec toutes ces attaques évoquées plus haut. Là encore, Otras n’invente rien mais on sent bien que le groupe slovaque souhaite faire de cette recette aux ingrédients pour le moins ordinaires, quelque chose d’un petit peu plus personnel et intéressant qu’un simple disque estampillé "Black / Punk" mené à fond de cale l’essentiel du temps. Enfin, outre ce travail de nuances, une autre particularité que j’apprécie beaucoup sur Na Krídlach Morovida sont ces excellents leads et autres solos dispensés intelligemment et avec une certaine parcimonie pour un effet encore plus saisissant. À ce titre, mention spéciale aux très bons solos de "OčI V Tŕní Spevy Z Roklín" à 5:53 et "Kosti Mŕtvych Neradno Obracať" à 4:24 qui à chaque fois me font dresser les poils.



Black / Punk abrasif et rudimentaire certes, mais Black / Punk abrasif et rudimentaire avec tout de même un supplément d’âme et de profondeur qui fait toute la différence. Alors oui, j’avais d’emblée très envie d’aimer très fort ce disque ne serait-ce que pour cette illustration de monsieur Butza que je trouve absolument magnifique et qui me renvoie à la figure plein d’images moyenâgeuses, crépusculaires et vampiriques mais fort heureusement le contenu est à la hauteur de cette oeuvre picturale. Effectivement, Otras n’a aucune autre prétention que celle de reprendre à son compte une formule archaïque et rudimentaire qui ne lui appartient pas mais le groupe slovaque prend soin en le faisant d’apporter de quoi lui permettre de se démarquer légèrement des autres et ainsi de tirer son épingle du jeu pour faire de ce deuxième album une sortie de choix qui devrait normalement trouver son chemin jusqu’aux podiums de fin d’année.

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2026 - Into Endless Chaos Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

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Black Metal - 2020 - Slovaquie

nouveaute A paraître le 15 Octobre 2026

écoutez Kropiť Polia Jedom

Kríže

Oči v tŕní / Spevy z Roklín

Obrí Muž

Pieseň Troch Mŕch

Kosti Mŕtvych Neradno Obracať

tracklist 01. Kropiť Polia Jedom (05:33) 02. Kríže (04:35) 03. OčI V Tŕní Spevy Z Roklín (07:43) 04. Obrí Muž (03:28) 05. Pieseň Troch Mŕch (05:39) 06. Kosti Mŕtvych Neradno Obracať (05:14)

Durée : 32:12

line up Sekerus / Chant

Doctor Conqueror / Guitare

Viktor Znečistič / Guitare

Trebor II / Basse

Hniloba / Batterie

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