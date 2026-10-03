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Drudkh - Thaw

Chronique
Drudkh Thaw (EP)
Thaw ne va pas te surprendre si tu as adoré Shadow Play. C’est la même chose, de l’ébénisterie puisée dans le même arbre, dans la même essence. Enregistré durant les sessions de Shadow Play, Thaw en constitue la prolongation directe et s’inscrit donc dans une veine strictement identique.

Les 20 minutes de cet EP oscillent ainsi entre atmosphère nostalgique, typique du combo ukrainien, et vocaux déchirés illustrant le désespoir d’un vie morne. Les premières notes de Memory évoquent ainsi directement le chagrin, convoquent en même temps les premiers frimas d’automne et sa lumière vacillante. Sur une structure typique, alternant rythmique hypnotique, mid-tempo et notes fragiles au piano, ce premier titre apporte des couleurs contrastées, donnant le sentiment de parcourir les grandes plaines ukrainiennes rougies par la saison tout en assurant une forme de rêverie propre au combo slave. Summoning the Rain, tiré d’Autumn Aurora, est tout proche. Le titre s’étire en une longue plainte majestueuse, propice à l’introspection que les lead aériens font mouvoir en ondulations mélodiques immersives.

Somewhre, Sometime ne s’appuie pas sur la voix de Thurios ; c’est un instrumental magnifique qui nous plonge encore davantage dans la nuit. Cette fois-ci, c’est plutôt The First Snow, toujours tiré d’Autumn Aurora qui est davantage appelé en la cause. L’atmosphère intimiste et l’ambiance globalement sombre et glacée qui se dégage de ce morceau rappellent ainsi la solitude et la noirceur des fins de journée d’hiver.

Quant à A Moment in Eternity, il synthétise assez fidèlement les deux premiers titres, en alternant cette science pour les mélodies rampantes mid-tempo et les leads aériens oniriques qui plongent immédiatement l’auditeur dans une sorte de contemplation.

Thaw st un très bel EP qui illustre le retour en force de Drudkh et, plus nettement encore, son retour à des sources dont il n’aurait jamais dû s’éloigner.
Thrasho Amazon Raziel
3 Octobre 2026 - 63 lectures

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Drudkh
Black metal
2026 - Season Of Mist
notes
Chroniqueur : 4.75/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Drudkh
 Drudkh
Black metal - 2002 - Ukraine		   

tracklist
01.   Пам'ять (Memory)
02.   Десь, колись (Somewhere, Sometime)
03.   Мить у вічності (A Moment in Eternity)

Durée : 20:00

parution
24 Avril 2026

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