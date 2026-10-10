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Violent Omen - Locomotive of Chaos

Chronique
Violent Omen Locomotive of Chaos
Avec des membres (entre autres) de BESTIAL INVASION, COSMIC JAGUAR et TRIA PRIMA, le risque en acceptant la chronique de Locomotive of Chaos, quatrième LP de VIOLENT OMEN, était minime. En effet, difficile d’imaginer que ces musiciens se foirent, surtout en pratiquant un style qu’ils affectionnent particulièrement : le techno thrash metal. Sans compter que le trio a de la bouteille, ne serait-ce que sous ce nom, puisque actif depuis 2009. Par conséquent, si Nocturnus Records est certes un label indépendant confidentiel, cela n’entache en rien la qualité de cette parution. Décidemment, 2026 nous gâte en matière de thrash technique…

Nous passerons donc sur cet intitulé et cette illustration peu fameuse pour nous concentrer sur la virtuosité globale ainsi que l’hommage sous-jacent à ces géants que sont ATHEIST ou PESTILENCE. Riffs tarabiscotés, compositions à tiroirs multiples, syncopes, chant raclé, nous avons là à peu près toute la panoplie du genre, ramassée en trente-quatre minutes. Autant dire que les musiciens savent aller à l’essentiel, ne se perdant jamais dans les limbes du progressif outrancier. De la dextérité, oui, du talent, assurément, mais surtout la lucidité de rester systématiquement efficace. D’ailleurs, cette efficacité, l’auditeur se la prend pleine poire dès l’ouverture éponyme, un titre dingue qui s’enflamme complètement à 02:58, le guitariste donnant absolument tout ce qu’il a au cours d’un solo possédé. Evgeniy Maestro fait tout au long de l’album une démonstration de ses capacités tant en leads (le majestueux « Shared Sky » par exemple) qu’en rythmiques aux variations hyper nombreuses.

La formule trio a un autre avantage : celui de mettre en avant le jeu de basse inspirée de Metal Priest, également vocaliste. Ce dernier nous régale de ses lignes complexes, tantôt en renfort de la batterie, tantôt en appui de la guitare, souvent suivant sa propre voie pour un résultat détonnant, simplement excellent. Difficile de désigner une composition ou une autre comme sortant du lot, c’est avant tout la constance de l’inspiration qui marque l’écoute, la versatilité, la liberté de ton adoptée par les Ukrainiens. Ainsi, des radicaux « Killdozer Rampage » / « Telling Lies » en pensant par l’esprit alambiqué de Schuldiner (« Path of Illumination ») voire en proposant des éléments qui insistent davantage sur la lourdeur (« Unit 731 »), VIOLENT OMEN démontre à chaque instant sa maîtrise, son élégance également tant l’album transpire la classe. Bordel, ces solos !

Direct dans mon top thrash 2026.
Thrasho Amazon Sosthène
10 Octobre 2026 - 287 lectures

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2 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
11/10/2026 07:53
Wep, on est d accord !
coreandcoupdate citer
coreandcoupdate
10/10/2026 19:34
On est bien d’accord \w/

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Violent Omen
Thrash Metal Technique
2026 - Nocturnus Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Violent Omen
 Violent Omen
Thrash Metal Technique - 2009 - Ukraine		   

formats
nouveaute
A paraître le 13 Septembre 2026

tracklist
01.   Locomotive of Chaos  (04:15)
02.   The 24 Faces of Lunacy  (05:15)
03.   Killdozer Rampage  (05:12)
04.   Path of Illumination  (04:04)
05.   Shared Sky  (05:28)
06.   Unit 731  (06:15)
07.   Telling Lies  (04:10)

Durée : 34:39

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