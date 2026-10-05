Tårfödd - En Känsla Av Hopplöshet Chronique En Känsla Av Hopplöshet

Inarrêtable, il est inarrêtable ! Qui ? Le Suédois Simon Lindgren, qui nous prouve que l’on peut « arriver » dans le black metal à n’importe quel âge. Car, s’il était déjà amateur du style auparavant, c’est autour de ses 40 ans qu’il a créé TÅRFÖDD. Et le papa parvient à rattraper le temps perdu à une vitesse folle, puisque ce nouvel album est déjà le septième en trois ans. Mais le plus impressionnant, c’est que le niveau ne baisse pas, que la lassitude ne se fait toujours pas ressentir et que les ambiances restent aussi fortes et touchantes.



Évidemment, un tel talent ne passe pas inaperçu, et c’est le très réputé label allemand Purity Through Fire qui l’a récemment pris sous son aile, lui permettant de rejoindre d’autres formations récentes très prometteuses, comme ERNTE ou HERALDIC BLAZE.



TÅRFÖDD se reconnaît très rapidement, car il continue d’utiliser les éléments qui font sa force et le placent parmi les meilleurs groupes actuels. Des éléments que d’autres formations exploitent également, mais sans parvenir à susciter le même niveau d’émotion : guitare acoustique qui nous plonge au cœur de paysages naturels sublimes, mélodies mélancoliques qui donnent le frisson, vocaux qui se font souvent très clairs et ajoutent alors une couche de tension supplémentaire… Mais ces éléments sont parfaitement équilibrés avec le reste, avec ce black metal vif, tranchant et glacial qui constitue toujours le cœur de sa musique.



Les paroles, elles aussi, retranscrivent les mêmes émotions. Principalement écrites en suédois, à l’exception de « A Dark Cloudy Dream » et « It Never Goes Away », chantées en anglais, elles explorent presque toutes les mêmes territoires intimes : solitude, regrets, perte, haine de soi, cœur brisé et impression de ne pouvoir échapper à la souffrance. « Totalt mörker » plonge ainsi dans le remords et l’autodestruction, tandis que « Hjärtesorg » s’attarde sur la douleur d’un cœur et d’une âme brisés. « A Dark Cloudy Dream » transforme cette détresse en un univers plus onirique, où souvenirs et cauchemars se confondent, alors que « It Never Goes Away » laisse brièvement entrevoir la possibilité de dépasser les jours sombres avant de retomber dans une vision beaucoup plus pessimiste. Le morceau-titre, « En känsla av hopplöshet », referme finalement l’album sur cette sensation d’impasse, avec la mort comme ultime issue à une existence dominée par l’angoisse et la douleur. L’ensemble forme ainsi un tout particulièrement cohérent, entièrement tourné vers la mélancolie, la souffrance psychologique et, comme l’indique le titre de l’album, un profond sentiment de désespoir.



Cet album est excellent et restera, pour moi, comme l’un des plus marquants de 2026.

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