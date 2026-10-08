Flammene Fra Nord - Flammene Fra Nord Chronique Flammene Fra Nord

Flammene Fra Nord (ou "Les Flammes Du Nord" en français) est un projet scandinave partagé entre la Suède et la Norvège. Celui-ci s’articule autour de trois musiciens qui n’en sont pas à leurs premiers coups d’essais puisque l’on retrouve effectivement messieurs Espen Follestad (Unholy Craft, Heraldic Blaze, Hjemsøkt, Illvilje, Kvad...) au chant, à la guitare et à la basse, Hans Nøstdahl (Illvilje, Infernal Wind, Mysterium, Vorgfang...) à la batterie ainsi qu’un certain Swartadauþuz (oui, notre infatigable stakhanoviste suédois qui continue de multiplier les projets et les sorties) ici à la guitare, à la basse et aux claviers.



Tous les trois ont sorti en aout dernier via le label norvégien Sonorous Night (Bekëth Nexëhmü, Törnen, Ûlair, Hjemsøkt, Illvilje, Kvad, Mysterium...) un premier album éponyme disponible dans un premier temps sous la forme d’une modeste cassette limitée à seulement cent exemplaires avant la sortie il y a quelques jours d’une édition CD proposée par le label belge Medieval Prophecy Records. Une version d’ailleurs augmentée de plus de huit minutes grâce à la présence d’un titre supplémentaire ("Vinden Over Sorte Berg") qui a le bon goût de ne pas sentir le fond de tiroir et ainsi de ne pas conclure sur une fausse note malvenue un premier album mené jusque-là d’une main de maître.



Car, et ce n’est pas vraiment une surprise, Swartadauþuz et ses deux acolytes nous offrent avec Flammene Fra Nord un projet une fois encore de grande qualité qui, s’il n’aspire en aucun cas à révolutionner quoi que ce soit, contribue à faire du genre une musique toujours aussi passionnante et immersive malgré l’usage de ficelles particulièrement peu discrètes dont les secrets se sont éventés depuis déjà belle lurette...

Premier point plutôt positif et qui en rassurera probablement certain, la qualité globale de la production qui sans être extravagante ou même particulièrement léchée, n’en demeure pas moins soignée. Une production abrasive et aux atours rudimentaires mais où chaque instrument trouve la place de s’exprimer (notamment cette basse rarement silencieuse) sans être relégué au second plan. Alors c’est vrai, une production de qualité ne signifie pas que l’album qu’elle habille sera forcément digne d’intérêt (il n’y a qu’a voir pour s’en convaincre le nombre de disques marqués par des productions approximatives voire complètement bancales et pourtant tout à fait recommandables) mais dans le cas présent, celle-ci contribue clairement aux charmes de ce Flammene Fra Nord.



Cette fameuse production est ici au service de compositions relativement étirées puisque comprises pour la plupart entre quatre et sept minutes bien sonnées. Des compositions menées plutôt bon train dans la mesure où le rythme y est effectivement assez soutenu. Rien qui n’évoque l’hystérie collective mais entre ces trémolos sombres et glacés joués bien souvent pied au plancher et cette batterie particulièrement volontaire (que ce soit à coups de toupa-toupa entraînants ou de blasts entêtants et hypnotiques), la cadence tout au long de ces cinquante-et-une minutes est globalement assez appuyée. Cependant, Flammene Fra Nord est un album de nuances. Pour commencer, celui-ci compte trois courts titres instrumentaux. "Ved Skumrings Port" et "Sorte Syn" servent ainsi d’introduction et d’interlude acoustiques aux sonorités particulièrement mélancoliques alors que "Det Sorte Taarn" proposée initialement en guise de conclusion (même si avec la présence de "Vinden Over Sorte Berg" sur la version CD ce n’est forcément plus tout à fait le cas) revêt des atours synthétiques pour un résultat sensiblement plus atmosphérique et diffus. Dans tous les cas, ces trois compositions permettent d’apporter autre chose sans dénaturer l’homogénéité ni même plomber le rythme de l’ensemble. Flammene Fra Nord est également truffé de mélodies particulièrement prenantes qui viennent poser sur ces quelques compositions un voile atmosphérique tour à tour épique et mélancolique (bien souvent au sein d’un même morceau) à même de lisser l’intensité de ces séquences les plus rapides évoquées plus haut en insufflant une certaine sensibilité. Des mélodies poignantes particulièrement bien troussées sur lesquelles reposent quelques arrangements intéressants à l’image de ces nombreuses nappes de claviers utilisées avec intelligence et parcimonie ou ces quelques voix fantomatiques et incantatoires (et cela sans compter le chant habité d’Espen Follestad) qui participent évidemment à apporter davantage de profondeur à ces fameuses atmosphères. Enfin, toujours pour davantage de contraste, le trio n’hésite jamais à lever le pied et changer de braquet afin d’introduire des passages plus tempérés, plus introspectifs et surtout un brin différents afin que ces compositions de plusieurs minutes ne sombrent pas dans une quelconque redite.



S’il est un album de Black Metal tout ce qu’il y a de plus classique, aussi bien dans le fond que dans la forme, Flammene Fra Nord n’en est pas moins particulièrement réussi. Dynamique, rythmé, varié, poignant, saisissant... Tout est ici concentré pour faire de ces cinquante-et-une minute un moment de franche réussite. Porté par une production équilibrée et des instruments judicieusement mis en avant (cette basse galopante aux colorations Heavy Metal à de quoi emballer plus d’un amateur de Black Metal habitué à voir cet instrument relégué au second plan pour ne pas dire aux oubliettes) tous aux services de compositions finement écrites et interprétées capables de rester efficaces tout en assumant la sensibilité de leurs mélodies, Flammene Fra Nord séduit dès la première écoute et en invite à de nouvelles sans se poser de question. Bref, une réussite.

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2026 - Medieval Prophecy Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Flammene Fra Nord

Black Metal - Suède

formats K7 / 27/08/2026 - Sonorous Night

CD / 26/09/2026 - Medieval Prophecy Records

tracklist 01. Ved Skumrings Port (01:08) 02. Flammene Fra Nord (07:10) 03. Jorden Gjorde Meg Vred (06:24) 04. Ferd I Morke Skog (06:51) 05. Sorte Syn (01:12) 06. Sjellose Skygger (06:40) 07. Nattevake (04:29) 08. Natt Paa Jorden (07:31) 09. Det Sorte Taarn (01:54) 10. Vinden Over Sorte Berg (Bonus Track) (08:15)

Durée : 51:34

line up Peregrinus / Chant, Guitare, Basse

Swartadauþuz / Guitare, Basse, Claviers

Lord G. / Batterie

parution 27 Août 2026

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