chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
210 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Viscerated
 Viscerated - Rotting Golgot... (C)
Par Sosthène		   
Forteresse
 Forteresse - Métal Noir Qué... (C)
Par Sosthène		   
Miscreance
 Miscreance - Reminiscence (C)
Par coreandcoupdate		   
Feast of Brutality Tour
 Feast of Brutality Tour - D... (R)
Par Jean-Clint		   
Exumer
 Exumer - Death Mask Messiah (C)
Par Jean-Clint		   
Miroir, mon beau miroir...
Miroir, mon beau miroir... - (I)
Par Jean-Clint		   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant - Kurogoku (... (C)
Par Sosthène		   
Firtan
 Firtan - Helios (C)
Par Lestat		   
Mortal Decay
 Mortal Decay - Sickening Er... (C)
Par Jean-Clint		   
Darkall Slaves pour le single ''Abysses Of Seclusion''
 Darkall Slaves pour le sing... (I)
Par Lestat		   
Critical Defiance
 Critical Defiance - Rivers ... (C)
Par Keyser		   
Death Feast Open Air 2026
 Death Feast Open Air 2026 -... (R)
Par Lestat		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - Christ... (C)
Par Bras Cassé		   
Red Hot Chili Peppers
 Red Hot Chili Peppers - Blo... (C)
Par Bras Cassé		   
The Dillinger Escape Plan
 The Dillinger Escape Plan -... (C)
Par Sosthène		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - Devil ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 28 Septembre 2026
 Les news du 28 Septembre 20... (N)
Par Lestat		   
Perpetrate
 Perpetrate - Perpetrate (EP) (C)
Par Lestat		   

Flammene Fra Nord - Flammene Fra Nord

Chronique
Flammene Fra Nord Flammene Fra Nord
Flammene Fra Nord (ou "Les Flammes Du Nord" en français) est un projet scandinave partagé entre la Suède et la Norvège. Celui-ci s’articule autour de trois musiciens qui n’en sont pas à leurs premiers coups d’essais puisque l’on retrouve effectivement messieurs Espen Follestad (Unholy Craft, Heraldic Blaze, Hjemsøkt, Illvilje, Kvad...) au chant, à la guitare et à la basse, Hans Nøstdahl (Illvilje, Infernal Wind, Mysterium, Vorgfang...) à la batterie ainsi qu’un certain Swartadauþuz (oui, notre infatigable stakhanoviste suédois qui continue de multiplier les projets et les sorties) ici à la guitare, à la basse et aux claviers.

Tous les trois ont sorti en aout dernier via le label norvégien Sonorous Night (Bekëth Nexëhmü, Törnen, Ûlair, Hjemsøkt, Illvilje, Kvad, Mysterium...) un premier album éponyme disponible dans un premier temps sous la forme d’une modeste cassette limitée à seulement cent exemplaires avant la sortie il y a quelques jours d’une édition CD proposée par le label belge Medieval Prophecy Records. Une version d’ailleurs augmentée de plus de huit minutes grâce à la présence d’un titre supplémentaire ("Vinden Over Sorte Berg") qui a le bon goût de ne pas sentir le fond de tiroir et ainsi de ne pas conclure sur une fausse note malvenue un premier album mené jusque-là d’une main de maître.

Car, et ce n’est pas vraiment une surprise, Swartadauþuz et ses deux acolytes nous offrent avec Flammene Fra Nord un projet une fois encore de grande qualité qui, s’il n’aspire en aucun cas à révolutionner quoi que ce soit, contribue à faire du genre une musique toujours aussi passionnante et immersive malgré l’usage de ficelles particulièrement peu discrètes dont les secrets se sont éventés depuis déjà belle lurette...
Premier point plutôt positif et qui en rassurera probablement certain, la qualité globale de la production qui sans être extravagante ou même particulièrement léchée, n’en demeure pas moins soignée. Une production abrasive et aux atours rudimentaires mais où chaque instrument trouve la place de s’exprimer (notamment cette basse rarement silencieuse) sans être relégué au second plan. Alors c’est vrai, une production de qualité ne signifie pas que l’album qu’elle habille sera forcément digne d’intérêt (il n’y a qu’a voir pour s’en convaincre le nombre de disques marqués par des productions approximatives voire complètement bancales et pourtant tout à fait recommandables) mais dans le cas présent, celle-ci contribue clairement aux charmes de ce Flammene Fra Nord.

Cette fameuse production est ici au service de compositions relativement étirées puisque comprises pour la plupart entre quatre et sept minutes bien sonnées. Des compositions menées plutôt bon train dans la mesure où le rythme y est effectivement assez soutenu. Rien qui n’évoque l’hystérie collective mais entre ces trémolos sombres et glacés joués bien souvent pied au plancher et cette batterie particulièrement volontaire (que ce soit à coups de toupa-toupa entraînants ou de blasts entêtants et hypnotiques), la cadence tout au long de ces cinquante-et-une minutes est globalement assez appuyée. Cependant, Flammene Fra Nord est un album de nuances. Pour commencer, celui-ci compte trois courts titres instrumentaux. "Ved Skumrings Port" et "Sorte Syn" servent ainsi d’introduction et d’interlude acoustiques aux sonorités particulièrement mélancoliques alors que "Det Sorte Taarn" proposée initialement en guise de conclusion (même si avec la présence de "Vinden Over Sorte Berg" sur la version CD ce n’est forcément plus tout à fait le cas) revêt des atours synthétiques pour un résultat sensiblement plus atmosphérique et diffus. Dans tous les cas, ces trois compositions permettent d’apporter autre chose sans dénaturer l’homogénéité ni même plomber le rythme de l’ensemble. Flammene Fra Nord est également truffé de mélodies particulièrement prenantes qui viennent poser sur ces quelques compositions un voile atmosphérique tour à tour épique et mélancolique (bien souvent au sein d’un même morceau) à même de lisser l’intensité de ces séquences les plus rapides évoquées plus haut en insufflant une certaine sensibilité. Des mélodies poignantes particulièrement bien troussées sur lesquelles reposent quelques arrangements intéressants à l’image de ces nombreuses nappes de claviers utilisées avec intelligence et parcimonie ou ces quelques voix fantomatiques et incantatoires (et cela sans compter le chant habité d’Espen Follestad) qui participent évidemment à apporter davantage de profondeur à ces fameuses atmosphères. Enfin, toujours pour davantage de contraste, le trio n’hésite jamais à lever le pied et changer de braquet afin d’introduire des passages plus tempérés, plus introspectifs et surtout un brin différents afin que ces compositions de plusieurs minutes ne sombrent pas dans une quelconque redite.

S’il est un album de Black Metal tout ce qu’il y a de plus classique, aussi bien dans le fond que dans la forme, Flammene Fra Nord n’en est pas moins particulièrement réussi. Dynamique, rythmé, varié, poignant, saisissant... Tout est ici concentré pour faire de ces cinquante-et-une minute un moment de franche réussite. Porté par une production équilibrée et des instruments judicieusement mis en avant (cette basse galopante aux colorations Heavy Metal à de quoi emballer plus d’un amateur de Black Metal habitué à voir cet instrument relégué au second plan pour ne pas dire aux oubliettes) tous aux services de compositions finement écrites et interprétées capables de rester efficaces tout en assumant la sensibilité de leurs mélodies, Flammene Fra Nord séduit dès la première écoute et en invite à de nouvelles sans se poser de question. Bref, une réussite.
Thrasho Amazon AxGxB
8 Octobre 2026 - 60 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Flammene Fra Nord
Black Metal
2026 - Medieval Prophecy Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Flammene Fra Nord
 Flammene Fra Nord
Black Metal - Suède		   

formats
  • K7 / 27/08/2026 - Sonorous Night
  • CD / 26/09/2026 - Medieval Prophecy Records

tracklist
01.   Ved Skumrings Port  (01:08)
02.   Flammene Fra Nord  (07:10)
03.   Jorden Gjorde Meg Vred  (06:24)
04.   Ferd I Morke Skog  (06:51)
05.   Sorte Syn  (01:12)
06.   Sjellose Skygger  (06:40)
07.   Nattevake  (04:29)
08.   Natt Paa Jorden  (07:31)
09.   Det Sorte Taarn  (01:54)
10.   Vinden Over Sorte Berg (Bonus Track)  (08:15)

Durée : 51:34

line up
parution
27 Août 2026

Essayez aussi
Lamp Of Murmuur
 Lamp Of Murmuur
Heir Of Ecliptical Romanticism
2020 - Death Kvlt Productions		   
Gryftigæn
 Gryftigæn
Graven Til Måneåpenbaringer
2020 - Autoproduction		   
Perverted Ceremony
 Perverted Ceremony
Cavernous Hallucinations (EP)
2020 - Autoproduction		   
Black Majesty
 Black Majesty
Seventh Kingdom of Edom (EP)
2009 - Death Rituals		   
Striges
 Striges
Verum Veterum
2020 - Blut & Eisen Productions		   

Flammene Fra Nord
Flammene Fra Nord
Lire la chronique
Victims of Contagion
Egregore
Lire la chronique
Deathcult
Cult Of The Dog
Lire la chronique
Viscerated
Rotting Golgothan Remains (EP)
Lire la chronique
Staghelm
Natura Semper Praevalet
Lire la chronique
Forteresse
Métal Noir Québécois
Lire la chronique
Tårfödd
En Känsla Av Hopplöshet
Lire la chronique
Ablazen Winds
Kingsblood / Burning Script...
Lire la chronique
Razorvoid
Into The Void
Lire la chronique
Nihilism
Psalms of Misanthropy
Lire la chronique
30 Years of Humanity is the Devil
Integrity + Ringworm + Worl...
Lire le live report
Bras d'Honneur
Hate Speech
Lire la chronique
Feast of Brutality Tour
Darkall Slaves + Deflesher ...
Lire le live report
Drudkh
Thaw (EP)
Lire la chronique
Miroir, mon beau miroir...
Lire l'interview
Uncle Acid And The Deadbeats
Shapes Of Midnight
Lire la chronique
Dissimulator
Artifice Dissolves
Lire la chronique
Firtan
Helios
Lire la chronique
Enterré Vivant
Kurogoku (黒獄)
Lire la chronique
Appear Disappear Tour
The Young Gods
Lire le live report
Mortal Decay
Sickening Erotic Fanaticism
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2026
Jouer à la Photo mystère
C.O.F.F.I.N
Out In Oslo
Lire la chronique
Critical Defiance
Rivers Of Blood
Lire la chronique
Krallice
Scour Order
Lire la chronique
Sans Roi
Écrits corsaires
Lire la chronique
The Dillinger Escape Plan
Under The Running Board (EP)
Lire la chronique
Servant
Lux Ex Inferis
Lire la chronique
Dishumane
Centurion's Demise (EP)
Lire la chronique
Necrocene
Scumocracy
Lire la chronique