Ritual - Fathomless Vacuity Chronique Fathomless Vacuity

Après avoir débuté sa carrière en 2023 en tant que groupe hommage à l’œuvre du regretté Chuck Schuldiner RITUAL a ensuite bifurqué pour proposer des compositions originales, et ainsi faire évoluer son travail vers quelque chose de plus personnel… et ce même si musicalement l’ombre du génial guitariste de Floride n’est jamais très loin, tant ça s’inspire largement de ses quatre premiers opus. Fondé à Besancon le trio qui comprend notamment l’ancien guitariste d’ABYSSAL ASCENDANT signe donc ici un premier album âpre et délicieusement rétro, offrant huit morceaux assez courts et techniquement pointus mais pas trop afin de privilégier le groove et l’attractivité durant un peu plus d’une demi-heure fort sympathique et agréable, qui s’écoute tranquillement et sans difficultés majeures. Car même si le niveau de jeu sait régulièrement s’élever celui-ci ne tombe jamais dans l’excès, proposant donc une alternance homogène entre défouloir bas du front et ralentissements plus massifs où ça part dans tous les sens sans jamais perdre sa ligne directrice originelle.



La preuve dès la fin de la courte introduction avec le simple et endiablé « Act Of Cluttony » - qui à l’instar de « Tschaggatta » que l’on entendra plus loin - montre directement les muscles via deux versants totalement opposés mais aussi foutrement complémentaires, démarrant pied au plancher avec une vitesse élevée et des blasts furieux sur fond de riffs directs et épurés qui mettent les nuques à rude épreuve. Et puis après un bon moment mené à ce rythme l’entrain va baisser pour laisser place à un bridage massif où l’étouffement est de mise, et ainsi noircir un peu plus une écriture qui l’était déjà beaucoup. Sans révolutionner quoi que ce soit cela fait ici parfaitement le boulot montrant que les gars sont redoutables quel que soit la rapidité dévoilée, et ce même si on regrettera un certain manque de puissance de la production qui nuit un peu à la longue à l’efficacité des compositions, qui auraient clairement été encore plus couillues avec une deuxième guitare et surtout un son moins étouffé. Néanmoins si on fait abstraction de cela la suite va également être impeccable comme la doublette « Maggot Infested Memories » / « A Neverending Journey », où la technicité va grimper d’un cran entre explosivité moins marquée et cassures nombreuses… et dont le résultat n’est pas sans rappeler les vosgiens de DUNGORTHEB. Jouant habilement sur l’équilibre ces deux plages marquent le début d’une suite où la densité va s’accentuer au détriment de l’explosivité plus rare, mais où l’intérêt n’est pas perdu tant ça reste cohérent et fluide avec aussi quelques courts passages où ça lâche les chevaux afin de redonner du punch et éviter la redondance préjudiciable. Et pour continuer sur ce ressenti positif « Fathomless Vacuity » va se faire pachydermique et prenant à la gorge l’auditeur sans jamais relâcher son étreinte en reprenant en boucle les mêmes idées, mais de façon un peu trop longue tout en s’inspirant grandement ici de MORBID ANGEL. Les bisontins livrent donc ici leur moment le plus écrasant et opaque sans qu’on y trouve rien à redire, tant aucun espoir ni de lumière n’apparaît à l’horizon mais avec toujours ce feeling si agréable à écouter… à l’instar de « Malthusian Process » aux deux visages opposés mais impeccablement exécutés.



Et après ce long moment central où le frein était à l’honneur on va retrouver le versant explosif avec une certaine impatience, comme le prouve le redoutable « Flesh Fueled Ideals » à l’équilibre des forces implacable ainsi que le remuant « Worship The Unknown » aux accents mid-tempo propices au headbanging, et rempli d’accélérations insolentes de facilité. Du coup afin de parfaitement clôturer tout cela une reprise s’avérait idéale… et comme l’entité avait démarré sa jeune carrière en reprenant du DEATH il était donc normal que ce soit une des réalisations de ce géant qui soit mise à l’honneur, et c’est donc « Suicide Machine »tiré de « Human » sorti en 1991 qui figure en bonus de ce long-format et repris ici de façon très fidèle qui montre que ce répertoire reste toujours aussi intemporel et que la scène Metal y a énormément perdu avec la disparition de ce pionnier qui a tout révolutionné.



Autant dire qu’une fois arrivé au bout de l’écoute on a de quoi être satisfait malgré les petites imperfections déjà évoquées et qui ne peuvent qu’être améliorées dans le futur, attention néanmoins à ne pas tomber dans le surplus et la débauche technique qui a été parfois frôlée ici et là… au risque sinon de mettre la virulence trop sur le côté et que cela fasse décrocher l’auditoire en cours de route. Néanmoins tout cela est sacrément prometteur et il y a fort à parier que la suite sera d’un niveau supérieur et encore plus addictif, belle découverte qui mérite clairement qu’on s’y attarde car le potentiel est là il a juste besoin de s’affiner et de vieillir un peu pour dévoiler tout son charme… comme le Comté, le Morbier ou encore le vin jaune du Jura… bref toutes ses bonnes choses qui prennent le temps de se mériter dans cette belle région. En attendant donc un prochain enregistrement encore meilleur dans le futur, ce premier jet satisfera aisément le plus grand nombre qui sera en revanche en droit de réclamer plus et mieux la prochaine fois vu qu’on sait que ses auteurs sont capables d’élever encore leur niveau, on a donc déjà hâte de confirmer ou non cela… affaire à suivre !

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