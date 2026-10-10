chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
257 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Noothgrush
 Noothgrush - Violations Of ... (C)
Par Ikea		   
Violent Omen
 Violent Omen - Locomotive o... (C)
Par Sosthène		   
Flammene Fra Nord
 Flammene Fra Nord - Flammen... (C)
Par Dantefever		   
Amanite
 Amanite - The Dance Of The ... (C)
Par Lestat		   
Embryonic Devourment
 Embryonic Devourment - Prim... (C)
Par isotaupe		   
Viscerated
 Viscerated - Rotting Golgot... (C)
Par Sosthène		   
Forteresse
 Forteresse - Métal Noir Qué... (C)
Par Sosthène		   
Miscreance
 Miscreance - Reminiscence (C)
Par coreandcoupdate		   
Feast of Brutality Tour
 Feast of Brutality Tour - D... (R)
Par Jean-Clint		   
Exumer
 Exumer - Death Mask Messiah (C)
Par Jean-Clint		   
Miroir, mon beau miroir...
Miroir, mon beau miroir... - (I)
Par Jean-Clint		   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant - Kurogoku (... (C)
Par Sosthène		   
Firtan
 Firtan - Helios (C)
Par Lestat		   
Mortal Decay
 Mortal Decay - Sickening Er... (C)
Par Jean-Clint		   
Darkall Slaves pour le single ''Abysses Of Seclusion''
 Darkall Slaves pour le sing... (I)
Par Lestat		   
Critical Defiance
 Critical Defiance - Rivers ... (C)
Par Keyser		   

Rorcal - Mahre

Chronique
Rorcal Mahre
Quand Rorcal sort un nouvel album, je ne peux que l’écouter. Même passablement déçu par Silence et son black metal opaque, honnête réalisation qui, du moins pour ma part, n’avait fait que répéter ce que Világvége avait déjà suffisamment exploré.

Mais impossible d’arrêter là une relation qui a autant duré et qui, encore aujourd’hui, continue de me passionner. Peut-être bien le dernier survivant de cette vague drone / doom / black / post metal qui a disparu aussi vite qu’elle a déboulé – avec une omission volontaire de toutes ses figures d’alors toujours en activité ayant perdu en intérêt –, Rorcal s’est construit un chemin à part, au-delà des scènes et de leurs codes. Un chemin qui ressemble à des tranchées tant ici, pour mon plus grand plaisir, ça creuse dans le but de franchir les lignes ennemies : Mahre renoue avec la lourdeur imposante qui m’a fait aimer Rorcal, son talent pour tout surligner au feutre noir, post metal hostile, black metal écroulé, doom omniprésent, en patinage constant même lors des accélérations et, encore plus qu’avant, effets noise et industriels délitant l’ensemble dans un seul et même geste découpé, c’est marqué dessus, en mouvements.

Voilà qui fait beaucoup de virgules mais la raison est simple ! Les Suisses accumulent autant qu’ils acculent sur Mahre. Si on passera rapidement sur le concept de l’œuvre (un cauchemar devenant virus), on ne peut que s’appesantir sur ce fin équilibre entre monolithe et variété qui donne cinquante nuances de gris à ce marasme constant. Côté pile qui pilonne, « Movement I » et « Movement III » font retrouver le Rorcal écrasant qui avait tant manqué, celui qui gagne à force de répétitions, radical dans sa lourdeur (le cœur de « Mouvement III » frôle même le beatdown à être si belliqueux). Côté face contre terre, le groupe met la misère de différentes façons, notamment par un black metal éperdu, aussi violent qu’expressif, fuite en avant paraissant prisonnière de sa tristesse (« Movement II » ; « Movement IV »). La pièce entière est belle, moins directement alien que Muladona et Witch Coven mais possédant son identité propre, forte des expérimentations précédentes (les couches sonores synthétiques accompagnant l’ensemble) tout en les réagençant avec fluidité.

À la fin, les concepts et postures disparaissent, laissant seule la qualité de ce qu’on entend entrer en ligne de compte. C’est peut-être ce qui a toujours départagé Rorcal d’une scène tape à l’œil, excessive dans son imagerie mais avec peu de répondant quand vient l’heure de tout déballer. J’ai beau m’être fatigué de cette musique transgenre, il y aura toujours une place dans mes écoutes pour les Suisses, malgré l’absence totale de nouveauté au sein de cette musique, malgré qu’elle ait été depuis remplacé par d’autres plus extrêmes, malgré qu’il y ait ici une redite qui ne fait pas toujours mouche (la fin qui s’étiole trop à mon goût). Le groupe conserve ce talent à marier tant de styles qu’il donne envie de dire qu’il se situe au-dessus de tout cela, devenant sa première influence. Une influence que je ne peux que vous conseiller de faire vôtre si ce n’est pas encore le cas, tant Mahre parvient à manipuler qui l’écoute avec une facilité étonnante, même pour une personne avertie.
Thrasho Amazon Ikea
10 Octobre 2026 - 290 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Rorcal
Post Black / Drone / Doom Metal
2026 - Hummus Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Rorcal
 Rorcal
Post Black / Drone / Doom Metal - 2005 - Suisse		   

nouveaute
A paraître le 25 Septembre 2026

tracklist
01.   Movement I  (12:46)
02.   Movement II  (05:45)
03.   Movement III  (10:59)
04.   Movement IV  (04:17)
05.   Movement V  (06:29)

Durée : 40:16

line up
voir aussi
Rorcal / Earthflesh
 Rorcal / Earthflesh
Witch Coven (Coll.)
2021 - Hummus Records		   
Rorcal
 Rorcal
Muladona
2019 - Hummus Records		   
Rorcal
 Rorcal
Heliogabalus
2010 - Cal of Ror Records / Division Records / Urgence Disk		   
Rorcal
 Rorcal
Creon
2016 - Division Records / Lost Pilgrims / Bleak Recordings / Wolves and Vibrancy Records / GPS Productions / Grains of Sand / Dullest Records / Halo of Flies Records / Longlegslongarms Records / Unquiet Records		   
Rorcal / Process of Guilt
 Rorcal / Process of Guilt
Split (Split 12")
2014 - Cal Of Ror / Lost Pilgrims / Nooirax Productions / Bleak Recordings / Wolves and Vibrancy Records / Labyrinth / Chaosphere / GPS Productions		   

Essayez aussi
Vampillia / The Body
 Vampillia / The Body
xoroAHbin (Coll.)
2015 - Autoproduction / Gilead Media		   
Nekkral
 Nekkral
Nekkral
2015 - Gheea Music		   
Horseback
 Horseback
The Invisible Mountain
2009 - Relapse Records / Utech Records		   

Noothgrush
Violations Of Consensual Re...
Lire la chronique
The Young Gods
L'Eau rouge
Lire la chronique
Violent Omen
Locomotive of Chaos
Lire la chronique
Rorcal
Mahre
Lire la chronique
Egregore
It Echoes In The Wild
Lire la chronique
Ritual
Fathomless Vacuity
Lire la chronique
Taufpatin
Les Malfaisances de la Tauf...
Lire la chronique
Amanite
The Dance Of The Datura
Lire la chronique
Flammene Fra Nord
Flammene Fra Nord
Lire la chronique
Victims of Contagion
Egregore
Lire la chronique
Deathcult
Cult Of The Dog
Lire la chronique
Viscerated
Rotting Golgothan Remains (EP)
Lire la chronique
Staghelm
Natura Semper Praevalet
Lire la chronique
Forteresse
Métal Noir Québécois
Lire la chronique
Tårfödd
En Känsla Av Hopplöshet
Lire la chronique
Ablazen Winds
Kingsblood / Burning Script...
Lire la chronique
Razorvoid
Into The Void
Lire la chronique
Nihilism
Psalms of Misanthropy
Lire la chronique
30 Years of Humanity is the Devil
Integrity + Ringworm + Worl...
Lire le live report
Bras d'Honneur
Hate Speech
Lire la chronique
Feast of Brutality Tour
Darkall Slaves + Deflesher ...
Lire le live report
Drudkh
Thaw (EP)
Lire la chronique
Miroir, mon beau miroir...
Lire l'interview
Uncle Acid And The Deadbeats
Shapes Of Midnight
Lire la chronique
Dissimulator
Artifice Dissolves
Lire la chronique
Firtan
Helios
Lire la chronique
Enterré Vivant
Kurogoku (黒獄)
Lire la chronique
Appear Disappear Tour
The Young Gods
Lire le live report
Mortal Decay
Sickening Erotic Fanaticism
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2026
Jouer à la Photo mystère