Saturnian Grief - Ghost Ship Chronique Ghost Ship (EP)

doom death metal.



Allez, je vais commencer ma distribution de bons points auprès de l’élève SATURNIAN TEMPLE qui nous vient de remettre sa première copie intitulée Ghost Ship. Trois compositions, c’est certes peu mais comme la totalité dépasse les vingt-quatre minutes, hé bien l’auditeur se réjouit car il ne lui en faudra pas plus pour s’enthousiasmer sincèrement. La pochette s’avère également fort sympathique avec son aspect SF et ses couleurs criardes assumées, le travail proposé par Gunter Van Uven se montre particulièrement prometteur puisqu’il s’agit de la seule œuvre dont Metal Archives le crédite. Un mot également sur la qualité de l’enregistrement signée par le studio Mon Cul Sur La Commode : passe-partout je l’admets mais équilibrée, soignée, parfaite pour mettre en lumière le travail réalisé sur des compositions fouillées, mûrement réfléchies. Car en dernière instance, c’est la musique qui nous intéressera, les Lillois se révélant fine-mouche dans leurs choix artistiques, peut-être pas encore assez tranchés mais pour une entrée en matière, ce sont des débuts plus que prometteurs.



J’ai lancé en l’air l’étiquette doom death en introduction de l’article, le tempo ainsi que le chant ne diront pas le contraire. Pourtant, ignorer la passion pour les pédales Fuzz et les effets flanger reviendrait à laisser croire que l’on a là un énième clone de la Sainte Trinité anglaise. Or, c’est plutôt du côté de BELZEBONG, Galactus à travers l’espace infini que le délire paranoïaque d’un fumeur de ganja. Quant au résultat final, il est franchement réussi. Bien sûr, nous ne sommes encore face qu’à un premier jet et la formation a tout loisir d’affiner son style, de le personnaliser, cependant les bases sont là, solides, maîtrisées, offrant déjà de quoi satisfaire les palets les plus délicats.



C’est vrai, le chant ne sort jamais de sa zone de confort. Et alors ? Les lignes vocales sont propres, le growl impose juste ce qu’il faut de charisme pour accompagner des riffs qui n’ont pas encore totalement tranché entre Mr. Propre ou Mimi Cracra mais qui, déjà, séduisent, aguichent, ouvrent une porte vers un potentiel émerveillement futur. Donc, en guise de conclusion : SATURNIAN TEMPLE m’a filé un premier rendez-vous que j’ai grandement apprécié, nous avons discuté sludge, doom et bande-dessinées, il m’a montré son Ghost Ship sous toutes les coutures, j’ai désormais envie d’avancer dans la relation. Un concert donne envie, l'idée d'un album réveille ma libido agonisante, il va falloir assumer messieurs ! On ne peut pas se pointer l’air de rien avec un EP de ce niveau puis de se débiner en pétard mouillé ! J’en veux plus, d’une eau moins tiède, car dans ce registre il y a de la place à prendre. Une récente formation française avec que des gars que l’on ne connaît pas dedans, c’est toujours réjouissant. Nous avons tellement l’habitude des musiciens qui montent des projets comme ils respirent que c’est rafraîchissant de découvrir un peu de nouveauté, même lorsqu’il s’agit d’un style aussi poisseux que leAllez, je vais commencer ma distribution de bons points auprès de l’élèvequi nous vient de remettre sa première copie intitulée. Trois compositions, c’est certes peu mais comme la totalité dépasse les vingt-quatre minutes, hé bien l’auditeur se réjouit car il ne lui en faudra pas plus pour s’enthousiasmer sincèrement. La pochette s’avère également fort sympathique avec son aspect SF et ses couleurs criardes assumées, le travail proposé parse montre particulièrement prometteur puisqu’il s’agit de la seule œuvre dontle crédite. Un mot également sur la qualité de l’enregistrement signée par le studio: passe-partout je l’admets mais équilibrée, soignée, parfaite pour mettre en lumière le travail réalisé sur des compositions fouillées, mûrement réfléchies. Car en dernière instance, c’est la musique qui nous intéressera, les Lillois se révélant fine-mouche dans leurs choix artistiques, peut-être pas encore assez tranchés mais pour une entrée en matière, ce sont des débuts plus que prometteurs.J’ai lancé en l’air l’étiquetteen introduction de l’article, le tempo ainsi que le chant ne diront pas le contraire. Pourtant, ignorer la passion pour les pédaleset les effetsreviendrait à laisser croire que l’on a là un énième clone de la Sainte Trinité anglaise. Or, c’est plutôt du côté de BONGZILLA et consorts que j’ai envie d’aller chercher les références ( WEEDEATER BONGRIPPER , etc.), sans pour autant basculer du côté de l’apologie des drogues douces. L’esprit y est cela est indéniable mais « Laments of the Fallen Titans » évoquera davantage le périple deà travers l’espace infini que le délire paranoïaque d’un fumeur de ganja. Quant au résultat final, il est franchement réussi. Bien sûr, nous ne sommes encore face qu’à un premier jet et la formation a tout loisir d’affiner son style, de le personnaliser, cependant les bases sont là, solides, maîtrisées, offrant déjà de quoi satisfaire les palets les plus délicats.C’est vrai, le chant ne sort jamais de sa zone de confort. Et alors ? Les lignes vocales sont propres, leimpose juste ce qu’il faut de charisme pour accompagner des riffs qui n’ont pas encore totalement tranché entre Mr. Propre ou Mimi Cracra mais qui, déjà, séduisent, aguichent, ouvrent une porte vers un potentiel émerveillement futur. Donc, en guise de conclusion :m’a filé un premier rendez-vous que j’ai grandement apprécié, nous avons discutéet bande-dessinées, il m’a montré sonsous toutes les coutures, j’ai désormais envie d’avancer dans la relation. Un concert donne envie, l'idée d'un album réveille ma libido agonisante, il va falloir assumer messieurs ! On ne peut pas se pointer l’air de rien avec un EP de ce niveau puis de se débiner en pétard mouillé ! J’en veux plus, d’une eau moins tiède, car dans ce registre il y a de la place à prendre.

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