Sacrilegious - Brutality Incarnated Chronique Brutality Incarnated

Décidément la pouponnière Suédoise continue à être particulièrement active en cette année 2026 riche en découvertes et nouveautés de haut niveau, et parmi tous les jeunes loups ayant récemment débarqué du royaume dirigé par Charles XVI Gustave il va falloir ajouter à cette longue liste SACRILEGIOUS, qui signe en cette rentrée un premier album implacable et particulièrement mature dans son exécution comme son écriture. Déboulant de Gothenburg le quintet s’est déjà fait en à peine deux ans d’existence une réputation solide dans l’underground local lui permettant ainsi de se voir ouvrir les portes du légendaire studio Fredman, qui marque ainsi son passage vers l’âge adulte en lui offrant un écrin parfait pour sa musique à la production rêche et granuleuse qui n’est pas sans rappeler la Floride des 90’s mêlée à d’autres influences proches du Swedeath, ainsi que de la scène américaine de cette même période. En à peine huit titres et moins d’une demi-heure le combo va donc nous balancer à la gueule tout ce panel diversifié lié par le même point commun, à savoir une efficacité sans bornes ainsi qu’une ligne directrice claire et directe vu que ses auteurs privilégient le collectif pour un ensemble homogène où aucune faiblesse notable n’émerge du lot.



Démarrant par ses morceaux les plus profonds et variés la bande débute les hostilités avec le monstrueux et varié « Thy End » où l’ensemble des tempos est de mise, à l’instar du son aussi bien local que d’outre-Atlantique… offrant ainsi un départ basé principalement sur la vitesse mais pas que ! Car si ça reste évidemment majoritairement enlevé ça sait aussi ralentir au milieu des déferlantes pour dévoiler des accents en médium parfaits pour headbanguer, tout en ralentissant légèrement la cadence pour mieux repartir à l’abordage… le tout avec des riffs hyper affûtés et une voix bien caverneuse en totale osmose avec le reste. C’est donc fluide et efficace et ça s’écoute surtout avec aisance tel ENTOMBED côtoyant MALEVOLENT CREATION sur fond de dynamisme redoutable et implacable, ce qui va être une constante par la suite et tout d’abord via le furieux « Vile » qui est dans la droite continuité de ce qu’on a entendu précédemment. Cependant on y voit l’ajout de radicalité supplémentaire par l’apport de rythmiques typiquement Punk et Grindcore (où rôle l’ombre de NAPALM DEATH), comme plus sombres et étouffantes aux accents Doom particulièrement prononcés et amenés avec facilité et non comme un cheveu sur la soupe. Si ça sonne plus cru lors de sa mise en action la suite se densifie au fur et à mesure, accélérant et ralentissant à loisir pour prendre à la gorge l’auditeur qui ne sait plus à qui se fier pour trouver une aide hypothétique, entre violence décomplexée et flippante d’un côté et de l’autre l’humidité et la mort… deux versants repris en chœur et avec brio sur l’excellent « Brutality Incarnated ».



Si la rapidité est moins marquée elle n’en est pas pour autant oubliée, simplement elle cède du terrain à une vision plus épique et surtout au groove incandescent qui fait vraiment mal aux cervicales, n’hésitant pas à varier les plaisirs en haussant le rythme comme en le baissant afin d’offrir un résultat dense et jouissif qui confirme une fois encore que la formation sait proposer quelque chose d’ambitieux et de redoutable, sans pour autant avoir besoin d’être la plus rudimentaire possible (ce qu’elle va cependant prouver d’ici peu) qui va intervenir dans la deuxième moitié de cette galette. Mais pour l’instant celle-ci clôt sa première partie par une composition plus putride et malodorante (« Occasion For War ») où l’allure baisse fortement, car après cette cloche aux accents mortifères en guise d’introduction la suite proposée va lorgner clairement vers le deuil, l’occultisme et l’humidité poisseuse… aussi bien dans les riffs que dans l’entrain qui est moins enlevé qu’auparavant, laissant donc de la place à un long solo où le bridage est de mise et où l’ombre du mythique « Left Hand Path » règne en maître des éléments.



C’est automnal et l’on sent la pluie tomber au milieu de cette tempête impénétrable d’où rien ou presque ne ressort si ce n’est le chaos comme la virulence, et si justement on évoquait le fait d’une grande diversité sur ce début de disque place à présent à un versant plus minimaliste et déglingué mais pas moins inintéressant, bien au contraire car l’entité prouve qu’elle peut jouer sur ces deux tableaux sans y perdre en intérêt… comme va le prouver l’expéditif « Hellscape » qui marque le point de départ à un triptyque puant et déchaîné. Car ça défouraille à tout va en fonçant tête baissée sans réfléchir à quoi que ce soit, et à ce petit jeu les nordiques sont totalement convaincants en offrant ici un rendu hyper rudimentaire du côté de l’exécution sans pour autant être lassante, vu que malgré sa durée très éphémère ça arrive à être varié via quelques légères cassures au milieu de ce défouloir lancé à toute vapeur. D’ailleurs cela va être aussi la même chose du tout aussi impeccable « Trench Raid » légèrement épique sur les bords, mais surtout Punk à souhait de par son matraquage direct et son entrain communicatif qui s’écoute lui aussi sans coup férir… à l’instar du tout aussi redoutable « Consume The Flesh » aux visions diamétralement opposées, entre écrasement généralisé et fureur vindicative aux accélérations décuplées avec encore et toujours cette même facilité à faire mal.



On voit donc que malgré sa relative inexpérience le groupe a tout pour devenir un grand nom dans son pays comme ailleurs, et si on ne l’avait toujours pas pigé il nous le réexplique une ultime fois avec la conclusion « Hollow Centre » qui amène de l’espoir dans cette obscurité de par un côté solaire émergeant au milieu de l’opacité, mettant sur un pied d’égalité les antagonismes rythmiques pour créer là aussi une densification nécessaire et indispensable pour éviter toute répétition inutile… clôturant ainsi un disque implacable qui place ses auteurs dans le haut du panier que la Suède a vu naître ces derniers temps. Et même si on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps (tant l’ensemble passe beaucoup trop rapidement) pour le reste rien à signaler de la part de ses géniteurs qui ont tout compris dans la manière de faire sonner leur musique correctement, et on espère vivement qu’un label se montrera intéressé pour les signer car il serait dommage que cette galette reste cantonnée aux limbes de l’underground alors qu’elle mérite une mise en lumière méritée. Amateurs des productions de Scott Burns et de Tomas Skogsberg il est clairement conseillé d’aller se pencher avec attention sur ce premier jet de haute volée, et qui en appelle déjà d’autres… même si on se contentera actuellement facilement de celui-ci qui tournera en boucle un bon moment avec ses structures simples et mémorisables et sa relative accessibilité. De quoi donc contenter une large frange du public, et c’est déjà un exploit en soi… qui en appelle d’autres évidemment !

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2026 - Autoproduction Death Old-School notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sacrilegious

Death Old-School - 2024 - Suède

nouveaute A paraître le 25 Septembre 2026

écoutez Thy End

Vile

Brutality Incarnated

Occasion for War

Hellscape

Trench Raid

Consume the Flesh

Hollow Centre

tracklist 01. Thy End 02. Vile 03. Brutality Incarnated 04. Occasion for War 05. Hellscape 06. Trench Raid 07. Consume the Flesh 08. Hollow Centre

Durée : 30 minutes

line up Felix Dahllöf / Chant

William Alvarsson / Guitare

Hugo Rahm / Guitare

Nellie Taghizade / Basse

Filip Staberg / Batterie

