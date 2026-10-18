chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
364 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Wormphlegm
 Wormphlegm - Tomb Of The An... (C)
Par Lestat		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeat... (C)
Par gulo gulo		   
Sépulcre
 Sépulcre - Cryptic Temple O... (C)
Par Jean-Clint		   
Vomepotro
 Vomepotro - Fall Into Decay (C)
Par Lestat		   
Mutation
 Mutation - Esoteric Order O... (C)
Par Jean-Clint		   
Taufpatin
 Taufpatin - Les Malfaisance... (C)
Par Sagamore		   
Combat Shock
 Combat Shock - Nightmare Fuel (C)
Par Deathrash.		   
Noothgrush
 Noothgrush - Violations Of ... (C)
Par Ikea		   
Violent Omen
 Violent Omen - Locomotive o... (C)
Par Sosthène		   
Flammene Fra Nord
 Flammene Fra Nord - Flammen... (C)
Par Dantefever		   
Amanite
 Amanite - The Dance Of The ... (C)
Par Lestat		   
Embryonic Devourment
 Embryonic Devourment - Prim... (C)
Par isotaupe		   
Viscerated
 Viscerated - Rotting Golgot... (C)
Par Sosthène		   
Forteresse
 Forteresse - Métal Noir Qué... (C)
Par Sosthène		   
Miscreance
 Miscreance - Reminiscence (C)
Par coreandcoupdate		   
Feast of Brutality Tour
 Feast of Brutality Tour - D... (R)
Par Jean-Clint		   
Exumer
 Exumer - Death Mask Messiah (C)
Par Jean-Clint		   
Miroir, mon beau miroir...
Miroir, mon beau miroir... - (I)
Par Jean-Clint		   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant - Kurogoku (... (C)
Par Sosthène		   

Misotheos - Against the Modern World

Chronique
Misotheos Against the Modern World
Un nom qui se traduit du grec ancien par « qui hait Dieu » ou « ennemi de Dieu ». Un power trio de combat. Le Canada. Les corpse paint. Les habits monastiques. Une esthétique en noir et blanc. Un logo obscur. Oui, il s’agit de black metal : le true, l’unique, le pur, le dur. Les misanthropes haineux de MISOTHEOS débarquent avec sous le bras leur premier LP intitulé Against the Modern World, une appellation qui ne laisse planer aucune ambiguïté quant aux ambitions belliqueuses de ce nouveau rejeton de la scène québécoise dont le statut d’indépendant ne devrait guère perdurer au regard du contenu foncièrement agressif de ces trente-sept minutes.

Dès la brève introduction instrumentale, les musiciens ne masquent aucunement leurs penchants guerriers, au contraire de leurs visages hideusement grimés. Des guitares crues, une production rêche, un chant d’écorché vif, un batteur minimaliste, les pamphlets s’enchaînent, se déchaînent, le pauvre auditeur se voyant instantanément pris en otage par ces neuf déflagrations surgies du passé. Les Canadiens aiment le blast, les tempos élevés (« Les Grands Pendus »), les riffs élémentaires, ce n’est pas pour eux les oripeaux de la tristesse, les accords raffinés. Considérant qu’il y a suffisamment de pleurnicheurs en ce monde, l’engeance expose sans fard sa haine de tout, de tous.

Pourtant, MISOTHEOS ne joue pas n’importe quoi n’importe comment. Certes, le style se montre virulent à lus d’une occasion, sans compromission, mais les compositions s’avèrent néanmoins riches grâce aux nombreux changements de plans, de rythmes, d’intensité, chose rendue possible grâce à une durée moyenne approchant les cinq minutes par piste. Point de nouveautés donc, aucun artifice superflu, le trio fonce, s’engouffre dans la brèche béante du black glacial de sa contrée d’origine avec l’exigence musicale que seules les haines les plus profondes savent insuffler.

Un bémol cependant : l’absence de pics réellement marquants peut parfois rendre l’écoute répétitive même si, pris individuellement, les morceaux sont autant de charbons noirs nocifs pour l’organisme (« Behead the Prophet »). C’est plutôt qu’une fois mis bout à bout, jusqu’à « The Misanthrope » (extrait de la démo Mocking the Infidels of Satan, « Hantise et Haine » également), le déferlement incessant de glaviots hurlés à la face du monde abrutit légèrement. De toute façon, nous écouterons Against the Modern World uniquement pour attraper une migraine, bouffer une ration d’agression permanente et c’est marre. Inutile de rechercher autre chose ici qu’une vision primitive de la damnation.
Thrasho Amazon Sosthène
18 Octobre 2026 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Misotheos
Black Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Misotheos
 Misotheos
Black Metal - 2024 - Canada		   

formats
nouveaute
A paraître le 6 Octobre 2026

tracklist
01.   Intro  (01:44)
02.   At Dusk of the Feeble Era  (04:23)
03.   Les Grands Pendus  (05:30)
04.   Hantise et Haine  (04:28)
05.   La Sombre Abbesse  (05:08)
06.   Behead the Prophet  (04:15)
07.   Wrath of The Wolves  (04:35)
08.   The Misanthropes  (05:00)
09.   Outro  (02:03)

Durée : 37:06

line up
Essayez aussi
Arkona
 Arkona
Age of Capricorn
2019 - Debemur Morti Productions		   
Sarvekas
 Sarvekas
Of Atavistic Fury & Visions (EP)
2020 - Soulseller Records		   
Ardente
 Ardente
La Nuit Éternelle
2024 - The Weeping Kingdom		   
Darkthrone
 Darkthrone
Panzerfaust
1995 - Moonfog Productions		   
Winter Eternal
 Winter Eternal
Echoes of Primordial Gnosis
2024 - Hells Headbangers Records		   

Misotheos
Against the Modern World
Lire la chronique
Cosmic Serpent
Gateway To The Celestial Path
Lire la chronique
Appalling Spawn
Freedom, Hope & Fury (The S...
Lire la chronique
Sépulcre
Cryptic Temple Of Otherworl...
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Octobre 2026
Jouer à la Photo mystère
Wormphlegm
Tomb Of The Ancient King
Lire la chronique
Sacrilegious
Brutality Incarnated
Lire la chronique
Saturnian Grief
Ghost Ship (EP)
Lire la chronique
Lugubrious Garment
In The Wide Vale Of Uncreat...
Lire la chronique
Mutation
Esoteric Order Of Debauchery
Lire la chronique
Combat Shock
Nightmare Fuel
Lire la chronique
HateSphere
Guillotine
Lire la chronique
Noothgrush
Violations Of Consensual Re...
Lire la chronique
The Young Gods
L'Eau rouge
Lire la chronique
Violent Omen
Locomotive of Chaos
Lire la chronique
Rorcal
Mahre
Lire la chronique
Egregore
It Echoes In The Wild
Lire la chronique
Ritual
Fathomless Vacuity
Lire la chronique
Taufpatin
Les Malfaisances de la Tauf...
Lire la chronique
Amanite
The Dance Of The Datura
Lire la chronique
Flammene Fra Nord
Flammene Fra Nord
Lire la chronique
Victims Of Contagion
Egregore
Lire la chronique
Deathcult
Cult Of The Dog
Lire la chronique
Viscerated
Rotting Golgothan Remains (EP)
Lire la chronique
Staghelm
Natura Semper Praevalet
Lire la chronique
Forteresse
Métal Noir Québécois
Lire la chronique
Tårfödd
En Känsla Av Hopplöshet
Lire la chronique
Ablazen Winds
Kingsblood / Burning Script...
Lire la chronique
Razorvoid
Into The Void
Lire la chronique
Nihilism
Psalms of Misanthropy
Lire la chronique