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Sickmind - Babel Tower

Chronique
Sickmind Babel Tower
SICKMIND de Bordeaux ? Jamais entendu parler. En revanche, SILICIUM, impossible de me défausser : la chronique d’Apocalyptic Scheme témoigne en ma faveur. Quel lien relie les deux formations ? Il s’agit simplement de la même, récemment rebaptisée. Nous retrouvons donc des musiciens expérimentés issus de la scène metal du Sud-Ouest (DROSTE ; CARBON SEED ; EXOCRINE), réunis autour d’une passion commune : faire groover le death, quitte à impliquer des éléments core. Ainsi peut-on considérer Babel Tower comme une continuité du style pratiqué jusqu’alors avec peut-être un accroissement de l’influence GOJIRA (« Dark Code » ; « Babel Tower ») en ce qui concerne le goût pour des structures essentiellement rythmiques, une proximité de son ainsi que le chant davantage hurlé que growlé. Guère original ? J’en conviens mais je n’irais pas non plus jusqu’à dire que la pochette s’est inspirée de celle de Converging Conspiracies, ni que le LP manque de charme ou d’indéniables atouts.

En effet, la formation glisse juste ce qu’il faut de subtilités techniques pour contrebalancer son affiliation metalcore qui transparaît dans les breaks, les cassures et autres ralentissements, flirtant ainsi à l’occasion avec les deux derniers GOROD (le final de « New God » par exemple). Ainsi, l’équilibre s’avère toujours parfaitement conservé entre les deux mondes (tech death vs deathcore), l’écoute s’avérant systématiquement plaisante à défaut de retourner le cerveau. En revanche, m’est avis que le truc doit parfaitement fonctionner sur scène. En fait, en termes d’accointances stylistiques, je pense aussi pas mal à SCARRED, notamment au très bon Gaia – Medea qui proposait lui aussi cette approche ultra groovy dénuée de solos.

Du swing, Babel Tower n’en manque pas. Jamais à court ni de souffle ni d’idées, les musiciens développent de belles inspirations certes référentielles, principalement françaises d’ailleurs, sans pour autant manquer de personnalité. Le pari n’était pas gagné d’avance, j’étais même assez bougon au début avant de me laisser peu à peu embarquer dans la tourmente SICKMIND. Je ne sais pas si le changement de nom modifiera quoi que soit à la carrière de ces messieurs mais le résultat final m’enthousiasme davantage que le EP précédemment cité. Tous mes encouragements et le peu de pensée positives qui me restent vont vers vous.
Thrasho Amazon Sosthène
20 Octobre 2026 - 9 lectures

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Sickmind
Groove Death Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sickmind
 Sickmind
Groove Death Metal - 2026 - France		   

formats
  • Digital / 09/10/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 9 Octobre 2026

vidéos
New God
 New God
Sickmind
Extrait de "Babel Tower"		   

tracklist
01.   While Lights Are Still Shut  (06:12)
02.   The Chaos Beneath Our Feet  (04:13)
03.   Dark Code  (04:38)
04.   Dry Earth  (03:24)
05.   New God  (04:56)
06.   Shedding Skin  (04:21)
07.   Humanless  (03:46)
08.   Babel Tower  (05:10)
09.   Moving Limbs  (05:39)
10.   The Last Wandering  (02:04)

Durée : 44:23

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