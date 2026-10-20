Sickmind - Babel Tower Chronique Babel Tower

SICKMIND de Bordeaux ? Jamais entendu parler. En revanche, metal du Sud-Ouest (CARBON SEED ; death, quitte à impliquer des éléments core. Ainsi peut-on considérer Babel Tower comme une continuité du style pratiqué jusqu’alors avec peut-être un accroissement de l’influence growlé. Guère original ? J’en conviens mais je n’irais pas non plus jusqu’à dire que la pochette s’est inspirée de celle de



En effet, la formation glisse juste ce qu’il faut de subtilités techniques pour contrebalancer son affiliation metalcore qui transparaît dans les breaks, les cassures et autres ralentissements, flirtant ainsi à l’occasion avec les deux derniers tech death vs deathcore), l’écoute s’avérant systématiquement plaisante à défaut de retourner le cerveau. En revanche, m’est avis que le truc doit parfaitement fonctionner sur scène. En fait, en termes d’accointances stylistiques, je pense aussi pas mal à SCARRED, notamment au très bon Gaia – Medea qui proposait lui aussi cette approche ultra groovy dénuée de solos.



Du swing, Babel Tower n’en manque pas. Jamais à court ni de souffle ni d’idées, les musiciens développent de belles inspirations certes référentielles, principalement françaises d’ailleurs, sans pour autant manquer de personnalité. Le pari n’était pas gagné d’avance, j’étais même assez bougon au début avant de me laisser peu à peu embarquer dans la tourmente SICKMIND. Je ne sais pas si le changement de nom modifiera quoi que soit à la carrière de ces messieurs mais le résultat final m’enthousiasme davantage que le EP précédemment cité. Tous mes encouragements et le peu de pensée positives qui me restent vont vers vous. de Bordeaux ? Jamais entendu parler. En revanche, SILICIUM , impossible de me défausser : la chronique d’ Apocalyptic Scheme témoigne en ma faveur. Quel lien relie les deux formations ? Il s’agit simplement de la même, récemment rebaptisée. Nous retrouvons donc des musiciens expérimentés issus de la scènedu Sud-Ouest ( DROSTE EXOCRINE ), réunis autour d’une passion commune : faire groover le, quitte à impliquer des éléments. Ainsi peut-on considérercomme une continuité du style pratiqué jusqu’alors avec peut-être un accroissement de l’influence GOJIRA (« Dark Code » ; « Babel Tower ») en ce qui concerne le goût pour des structures essentiellement rythmiques, une proximité de son ainsi que le chant davantage hurlé que. Guère original ? J’en conviens mais je n’irais pas non plus jusqu’à dire que la pochette s’est inspirée de celle de Converging Conspiracies , ni que le LP manque de charme ou d’indéniables atouts.En effet, la formation glisse juste ce qu’il faut de subtilités techniques pour contrebalancer son affiliationqui transparaît dans les, les cassures et autres ralentissements, flirtant ainsi à l’occasion avec les deux derniers GOROD (le final de « New God » par exemple). Ainsi, l’équilibre s’avère toujours parfaitement conservé entre les deux mondes (vs), l’écoute s’avérant systématiquement plaisante à défaut de retourner le cerveau. En revanche, m’est avis que le truc doit parfaitement fonctionner sur scène. En fait, en termes d’accointances stylistiques, je pense aussi pas mal à, notamment au très bonqui proposait lui aussi cette approche ultradénuée de solos.Dun’en manque pas. Jamais à court ni de souffle ni d’idées, les musiciens développent de belles inspirations certes référentielles, principalement françaises d’ailleurs, sans pour autant manquer de personnalité. Le pari n’était pas gagné d’avance, j’étais même assez bougon au début avant de me laisser peu à peu embarquer dans la tourmente. Je ne sais pas si le changement de nom modifiera quoi que soit à la carrière de ces messieurs mais le résultat final m’enthousiasme davantage que le EP précédemment cité. Tous mes encouragements et le peu de pensée positives qui me restent vont vers vous.

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