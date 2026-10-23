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Carnal Desecration - Ancient Malediction

Chronique
Carnal Desecration Ancient Malediction
Je ne m’attarderai pas sur le CV des différents protagonistes, la référence la plus connue doit sûrement être BÜTCHER (un speed black metal à prendre très au sérieux), pour plutôt retenir que ce deuxième LP des Belges de CARNAL DESECRATION se voit être distribué par le fort respecté Thrash Records, label hexagonal actif depuis 1989 et qui reprend ces derniers temps du poil de la bête. Aussi, que nous propose Ancient Malediction ? Outre un artwork éminemment sympathique signé Wesley Dewanckel, tatoueur et illustrateur de l’ombre, illustration qui sent bon les années 90, le quatuor évolue dans un registre black death metal, davantage death que black d’ailleurs (merci bien), où mélodie et férocité se côtoient en bonne entente.

Si l’on prête parfois aux Belges des influences SADISTIC INTENT, ils n’atteignent évidemment jamais la noirceur crasse des Américains. Cela reste cependant un bon point de repère lorsqu’il s’agit de comprendre les ambitions des acteurs ici présents qui, s’ils ne sacrifient jamais rien sur l’autel de la facilité, ne manquent jamais d’incorporer nombre d’éléments épiques à leur tambouille extrême. Enfin, je dis « tambouille », c’est un brin péjoratif car la clarté de jeu est l’un des maîtres-mots du projet dont le style s’avère fortement ancré entre les 90’s, début 2000 maximum, à l’image de ces sonorités de guitares entendues lors du break à 01:53 de « Ancient Malediction ». L’époque est signée.

En fait, l’efficacité de cette sortie tient à pas grand-chose. Qualité des riffs, inspirations guerrières (« The Casket Born »), le juste équilibre entre la férocité et l’harmonie, même le chant se met au diapason : radical bien entendu mais profond, habité, naturel, pas un dégueulis sans âme trafiqué en studio. Il faudrait aussi souligner que lorsque ça part en blasts (« Disembodied Voices »), ça ne rigole pas vraiment. D’ailleurs, attend-on réellement autre chose de ce genre de disques ? Certains riffs buttent carrément (l’introduction de « Bones Beneath the Chapel » par exemple), l’ambiance s’avère globalement sombre, elle pourrait l’être davantage j’en conviens, mais le groupe parvient en trente-sept minutes à faire revivre l’esprit d’une période que l’on qualifie souvent de bénie, à perpétuer un genre qui m’arrache toujours une petite émotion sentimentale car on entend vite que les types ont de la bouteille, qu’ils jouent avec leurs tripes plutôt qu’à penser à alimenter le fil de leurs réseaux sociaux avec des réels à la con. Je ne sais pas pourquoi je suis si tolérant avec les groupes qui font ça d’ailleurs.

Bref, tu as besoin de ta dose de black death ? Rien n’est à ton goût ? File faire un tour du côté d’Ancient Malediction, tu ne seras pas déçu. Pour ma part, j’y ai trouvé tout ce que j’apprécie : riffs acérés, vocaux habités, compositions finement troussées, une obscurité de chaque instant tout en travaillant sérieusement les accroches, un boulot très sérieux donc dont on comprend rapidement la signature chez Thrash Records tant l’œuvre se montre raccord avec le roster. Pas le LP de l’année, ni même celui du mois mais de telles trouvailles régalent toujours, il ne reste plus qu’à attendre un passage près de chez soi pour savourer live cette nouvelle offrande à la scène extrême.
Thrasho Amazon Sosthène
23 Octobre 2026 - 35 lectures

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Carnal Desecration
Black Death Metal
2026 - Thrash Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Carnal Desecration
 Carnal Desecration
Black Death Metal - 2018 - Belgique		   

formats
nouveaute
A paraître le 15 Octobre 2026

tracklist
01.   Ancient Malediction  (03:03)
02.   Infested  (04:35)
03.   The Casket Born  (05:12)
04.   Disembodied Voices  (03:38)
05.   Apophis  (01:20)
06.   Under Cosmic Command  (04:02)
07.   Bones Beneath the Chapel  (06:06)
08.   Nocturnal Blood  (03:54)
09.   Consumer of Flesh  (05:28)

Durée : 37:18

line up
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