Skuggor - The Expanse Chronique The Expanse

Non, non, tu ne m’auras point ! Je ne me laisserai pas berner si facilement ! J’ai bien vu que tu n’étais pas suédois ! Tu es bel et bien australien et tu t’appelles en réalité Matthew Bell. Il y a quelques années, tu as refait ta vie dans un pays qui t’a adopté et où tu coules désormais des jours heureux… Mais ne t’inquiète pas, je ne vais pas te le reprocher puisque, finalement, c’est aussi mon cas, moi qui vis au Japon depuis 25 ans. Tu aimes la Suède et tu en as adopté la culture, les mœurs, la langue et la musique. Il fallait donc bien que tu choisisses un nom suédois pour ton projet : SKUGGOR, qui signifie « ombres ».



Ce groupe existe depuis quelques années déjà, et Matthew y fait tout lui-même, ce qui lui permet d’avancer à son rythme. Un rythme plutôt soutenu, puisqu’il sort un album par an depuis 2023. Il suffit donc de savoir compter pour comprendre que The Expanse est son quatrième. Les trois précédents avaient eu les faveurs du fameux label Naturmacht. Ce n’est pas mal, mais c’est finlandais. Alors voilà un accomplissement de taille pour notre artiste australien : c’est Nordvis Produktion qui prend en charge ce nouvel opus. Et Nordvis Produktion, c’est suédois. Youpi !



Soyons tout de même un peu sérieux, car ces labels ne sont pas de simples indicateurs de nationalité : ils constituent avant tout de précieux indices sur le style pratiqué par SKUGGOR. Le black metal y est évidemment atmosphérique et invite à l’évasion, au voyage dans de vastes espaces. Les six titres de The Expanse jouent sur les ambiances et le font efficacement, avec concision, sans jamais se montrer plus bavards que nécessaire. Les morceaux durent en effet moins de six minutes en moyenne… Seul le premier dépasse les huit minutes, prenant davantage le temps d’installer son atmosphère.



Mais attention : le black metal atmosphérique est un genre particulièrement vaste, et il ne faut pas s’attendre à trouver ici une musique aussi spatiale que celle de DARKSPACE, ni aussi rêveuse que celle de SEVEROTH. La musique de SKUGGOR ne s’envole pas comme la leur : c’est plutôt à pied qu’elle nous propose de traverser forêts et montagnes. L’excursion est certes plaisante, avec des paysages qui ne manqueront pas de toucher au cœur, mais elle réclame des efforts et impose parfois une marche éprouvante. C’est sans doute là que réside l’originalité de ce projet : plutôt que de nous transporter dans des contrées irréelles, il nous invite à arpenter des territoires sauvages, les jambes lourdes et l’esprit en éveil.



Au bout du chemin, The Expanse ne promet donc ni envolée cosmique ni rêverie cotonneuse. Il préfère la rudesse des sentiers, la beauté des paysages et la satisfaction d’avoir avancé malgré les obstacles. Une musique qui ne cherche pas à nous faire planer, mais à nous faire marcher. Et qui, finalement, trouve dans cette sobriété même sa propre manière de nous faire voyager.

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2026 - Nordvis Produktion Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Skuggor

Black Metal Atmosphérique - Suède

tracklist 01. The Expanse 02. The Fire 03. The Trance 04. Hem 05. The Storm 06. The Nothing

Durée : 34:45

parution 4 Septembre 2026

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