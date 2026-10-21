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Amon Amarth - The Allfather Awakens

Chronique
Amon Amarth The Allfather Awakens
Continuant à écumer avec succès les scènes et festivals du monde entier la formation de Johan Hegg a en revanche la main nettement moins heureuse du côté de ses dernières livraisons en date, celles-ci souffrant de plans éculés au possible ainsi que d’un manque de couilles criant tout comme une inspiration aux abonnés absents. Il est vrai que cela fait très longtemps que le quintet ne nous a pas enthousiasmé sur album, et que depuis le très bon « Twilight Of The Thunder God » c’est un peu la chute libre continue sans qu’on arrive à savoir si elle va s’arrêter un jour tant elle paraît interminable. Une quinzaine d’années en effet qu’il s’évertue à nous pondre des disques tous plus ennuyeux les uns que les autres et interchangeables dans tous les sens, d’où émerge seulement un ou deux bons titres agréables au milieu d’un océan d’ennui et de platitude. Autant dire que comme pour les précédentes livraisons on n’attendait absolument rien de ce treizième chapitre des vikings de Stockholm, tant le pataud « The Great Heathen Army » publié il y a déjà quatre ans nous avait fait plonger à des niveaux de léthargie jamais entendu chez eux… transformant les assauts brutaux annoncés en pétards mouillés où tout le monde bat rapidement en retraite sans véritablement chercher le combat.

Et pourtant malgré un début d’opus plutôt mitigé le combo va clairement nous offrir quelque chose de solide et convaincant, ce qui n’est déjà pas si mal au vu de ses dernières livraisons… car au fur et à mesure de l’avancée de ce long-format on va clairement se prendre au jeu, même si évidemment ça ne sera jamais un classique et que tout n’est que du recyclage éhonté à l’intérieur. Démarrant par l’épique et rapide « Gjallarhorn » cette ouverture qui contient de belles choses va cependant vite s’essouffler, de par ses trop nombreuses cassures qui coupent l’entrain général et donc la bonne dynamique entrevue jusque-là…et ce sans compter sur une durée clairement excessive qui n’aide pas à garder l’attention à son maximum. Pourtant dès la plage suivante (« Eight Legs Of Thunder ») ça va relever la tête grâce à ses longs plans en médium parfaits pour headbanguer, et même si ça varie trop peu sur la longueur et que ça manque de couilles sur certains passages l’ensemble reste quand même agréable à écouter malgré son exécution hyper calibrée et générique. D’ailleurs les bonnes ondes entendues ici vont se poursuivre sur la très agréable doublette « Kvasir’s Blood » / « We Rule The Waves » où le bridage reste majoritaire, tout en n’hésitant pas à ralentir et accélérer par bribes afin d’éviter toute linéarité pour conserver donc sans souci son attractivité de par la sobriété qui en découle et sa durée qui ne s’éternise pas non plus. On y retrouve ici tous les éléments classiques de l’entité mais exécutés ici sans problème, celle-ci ne cherchant pas à faire traîner les choses ni ajouter nombres de variations inutiles car ça reste propre et concis, et c’est comme ça qu’on aimerait l’entendre plus fréquemment.

Pourtant si on a pu lui reprocher d’avoir voulu innover (si l’on peut dire) et de s’y être cassé les dents elle réussit ici son coup avec l’étonnant « Upphaf » entièrement acoustique et nostalgique à fond, créant une ambiance de détente au coin de feu pendant l’hiver avec ses relents Folk. Alors oui c’est franchement surprenant et ça fait clairement office de remplissage mais on pouvait vraiment s’attendre à pire, car ça ne tombe jamais dans le kitch ou le ridicule et sert donc de parfaite conclusion avant l’arrivée de la seconde partie de cette galette qui va être du même niveau que la première. Si on ne retiendra pas grand-chose du quelconque et planplan « Die With A War Cry », en revanche on appréciera les équilibrés et variés « Raven God » et « The Allfather Awakes » qui s’apprécient tranquillement, avec ce qu’il faut d’accélérations et ralentissements comme de riffs impeccables propices au secouage de tête continu. Même chose concernant l’efficace et couillu « Oden’s Hunt » où les chevaux sont à nouveau clairement lâchés, en misant sur la facette la plus explosive des suédois qui ne ralentissent presque pas en maintenant une cadence élevée et un dynamisme permanent… lançant ainsi la fin de cet enregistrement de très bonne manière, même si la conclusion « Ascending Like An Eagle » va servir clairement de bouche-trou car c’est clairement trop long et surtout reprend en boucle les mêmes idées, malgré un versant plus éthéré agréable mais plombé par quelques excès sonores évitables.

Néanmoins le ressenti général est quand même largement positif et supérieur au précédent long-format (en même temps ça n’était franchement pas compliqué !), et bien que ça ne soit qu’une réalisation de plus dans une discographie franchement inégale celle-ci pourra trouver sa place dans le milieu de tableau, avec celles qu’on pourra réécouter tranquillement sans pour autant y retenir grand-chose de mémorable. Quelques bonnes idées réparties au milieu d’autres plus passe-partout et neutres, mais c’est assez inespéré quand on voit ce qu’on a dû se farcir encore récemment de la part de ses auteurs… même si un soupçon de violence supplémentaire aurait été le bienvenu, tant ça retombe parfois dans des travers pantouflards et pépères où l’on s’ennuie ferme. Solide et assez homogène ce cru 2026 sans remettre ses géniteurs sur de bons rails prouve que ces derniers en ont encore un peu sous le coude, même si l’on sait depuis longtemps que la formule a fait ses preuves et qu’elle n’arrive à retrouver cette créativité des débuts. A voir ce que cela vaudra sur scène et si les nouveautés passeront l’écueil du temps… ça n’est pas certain du tout, mais comme les gars ne jurent en concert que par leur répertoire récent (la période avant 2006 ayant disparu presque entièrement de leurs setlists) il y a des chances qu’on les réentende de temps à autre.
Thrasho Amazon Jean-Clint
21 Octobre 2026 - 96 lectures

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Amon Amarth
Viking Metal
2026 - Metal Blade Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (3)  8.58/10

plus d'infos sur
Amon Amarth
 Amon Amarth
Viking Metal - 1992 - Suède		   

nouveaute
A paraître le 2 Octobre 2026

tracklist
01.   Gjallarhorn
02.   Eight Legs Of Thunder
03.   Kvasir’s Blood
04.   We Rule The Waves
05.   Upphaf
06.   Die With A War Cry
07.   Raven God
08.   The Allfather Awakes
09.   Oden’s Hunt
10.   Ascending Like An Eagle

Durée : 46 minutes

line up
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