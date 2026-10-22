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Xasthur - Open to Misinterpretation

Chronique
Xasthur Open to Misinterpretation
Avant tout, je dois m’excuser. Je fais partie de ceux qui achètent encore les albums de XASTHUR. Et si cela ne semble pas très grave a priori, ça l’est. Ça l’est parce que le groupe continue de sortir des albums pourris puisqu’ils arrivent à se vendre. Ça l’est parce que son label reste important grâce à des ventes suffisantes… Sans moi et cette communauté de tarés, le groupe aurait arrêté, ou le label aurait coupé les ponts… Le label, c’est toujours Prophecy (bon, avant, c’était Lupus Lounge, mais c’est la même famille), une écurie qui compte ou a compté dans ses rangs ALCEST, A FOREST OF STARS, ELEND, DORNENREICH… Et il est apparemment content d’avoir l’Américain à ses côtés. J’imagine qu’il n’écoute même pas sa musique avant de valider. C’est une valeur sûre de par son nom, et la musique, elle passe après. S’il a choisi de le garder pour sa musique, il est vraiment douteux, parce que XASTHUR, depuis déjà de longues années, c’est le vide total, c’est l’ennui ferme, c’est une honte gênante…

Une fois encore, les huit nouvelles compositions sont inacceptables. Alors oui, il y a déjà le style qui est pénible, du neofolk. Mais il n’y a aucun travail, aucune idée, aucune inspiration. Pire, on a constamment l’impression d’écouter 33 minutes qui viennent d’être improvisées et auxquelles aucune parole n’a été ajoutée ! Un album totalement instrumental qui ne raconte rien, qui ne semble être qu’un brouillon abandonné… C’est moche, c’est minable, c’est carrément une insulte envers le public…

Alors je me demande pourquoi je continue à acheter ce qu’il fait, et j’ai malheureusement compris tout à l’heure, en y réfléchissant plus intensément… C’est comme Bruce Willis, en fait. Il est devenu totalement gaga, souffrant d’une démence frontotemporale. Il a des problèmes de comportement, de personnalité, de langage… Et pourtant, quand sa famille poste une photo de lui, je la regarde avec un pincement au cœur. XASTHUR, c’est pareil. Ses albums sont devenus totalement gagas, ils n’ont rien à dire, rien à transmettre, ils portent des couches. Mais il y a un certain attachement qui pousse ma curiosité et m’oblige à y retourner…

Alors oui, je dois m’excuser. M’excuser de continuer à acheter ses albums, de contribuer à faire vivre cette mascarade et de participer, à mon échelle, à cette lente agonie artistique. Mais au fond, je crois que c’est aussi ça, le plus triste : savoir que c’est mauvais, le constater à chaque nouvelle sortie, et continuer malgré tout, avec l’espoir idiot que quelque chose se rallume. Alors soyons réalistes : il y a probablement plus de chances que Michael Schumacher se relève un jour que de voir XASTHUR sortir à nouveau un album potable.
Thrasho Amazon Sakrifiss
22 Octobre 2026 - 41 lectures

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1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
22/10/2026 11:37 		note: 2.5/10
Ahahah j'adore les références entre Bruce Willis et Schumacher ! Mr Green Malheureusement ça résume très bien de ce qu'est devenu le groupe depuis déjà longtemps, inspiration disparue et morceaux qui semblent avoir été "écrits" et enregistrés dans la foulée, sans répétition ni construction générale... bref à zapper, comme les précédents opus du bonhomme !

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Xasthur
Vide musical
2026 - Prophecy Productions
notes
Chroniqueur : 2/10
Lecteurs : (1)  2.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Xasthur
 Xasthur
Vide musical - 1995 - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 2 Octobre 2026

tracklist
01.   Running from Silence
02.   Put You Out of Your Misery
03.   Mantras of Delusion
04.   Impersonating the Impostors
05.   Nothing in the Dark
06.   Waste of Eternity
07.   Prisoner of Your Past
08.   Strategic Incompetence
09.   Death Can Heal

Durée : 33:36

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