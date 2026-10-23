Les Bâtards Du Roi - Ici Meurt Ma Joie Chronique Ici Meurt Ma Joie (EP)

En à peine deux ans et demi le trio n’a vraiment pas chômé en nous offrant deux albums de très bonne qualité auxquels s’ajoutent aujourd’hui un court Ep, histoire d‘enchaîner rapidement après les très bons retours concernant « Les Chemins de l’Exil » sorti il y a un an et qui lui a permis de gagner en notoriété, comme de faire de nombreux concerts un peu partout sur le territoire. Du coup il n’est pas surprenant que ces trois nouveaux titres ici proposés continuent dans la droite ligne de ceux qui les ont précédés, confirmant au passage que ses auteurs continuent de se bonifier à chaque sortie en proposant quelque chose de plus mature sans perdre le côté mélodique et facile d’accès qui leur sied finalement très bien tant c’est professionnel, propre et sans chichis.



Car si la violence n’est pas constamment présente elle rôde quand même dans les parages, apparaissant et disparaissant de façon régulière afin de marquer son territoire et de laisser aux autres ambiances et éléments le temps d’avoir aussi leur part du gâteau durant ces treize minutes qui défilent tranquillement, et servent ainsi de parfait bouche-trou en attendant une suite qu’on espère plus longue. Difficile de résister effectivement aux accents apaisants et épiques de « Ici Meurt Ma Joie » portés par un démarrage aux doux arpèges froids, avant que ne s’installe un rendu rampant oppressant qui atteint son apogée dans des riffs déchaînant les éléments et portés par quelques blasts bien sentis. Tout cela avant qu’un court break acoustique fasse renaître l’espoir avec son côté posé et apaisant, montrant que les gars savent jouer sur les différents tableaux pour créer un univers riche en émotions qui ici montre le blanc et le noir ou encore le ying et le yang. Ces antagonismes vont d’ailleurs continuer sur le très bon « Et La Nuit S’éternise » au nom totalement en raccord avec le contenu, tant la tristesse y est massive entre douces notes planantes et voix chuchotée féminine d’une grande plénitude et qui sert de transition aux lourds plans instinctifs où ça tabasse fort, mais qui aussi envoie un message guerrier de par les relents épiques dévoilés via du riffing implacable et une batterie qui nous fait secouer la tête comme un forcené. Nous amenant donc au pays des songes comme nous faisant faire un cauchemar éveillé cette double vision trouve là encore le moyen de faire mouche par sa relative simplicité technique et sa durée idéale qui ne s’éternise pas à outrance, parfait donc pour captiver en permanence l’attention… et afin de finir sur une note plus virile « Où Pourrit La Lumière » va adapter un schéma plus énergique et où la dénomination proposée est encore optimum sur le contenu. Jouant sur des accents atmosphériques discrets et des guitares harmonieuses placés de bonne manière le reste à venir est percutant et ne s’embarrasse pas de choses inutiles en étouffant littéralement l’auditoire, comme en l’envoyant tête la première contre le mur à grandes rasades de virulence qui ne font pas de cadeaux sans que tout cela ne reste constant, vu que les mecs restent encore et toujours à cheval entre différents chemins mais qui heureusement communiquent parfaitement et sans marcher l’un sur l’autre.



Du coup continuant son petit bonhomme de chemin le désormais quatuor poursuit son ascension progressive, livrant un disque propre et à la maturité plus affirmée en traçant sa route via sa musique si agréable et originale car dans ce registre où les superstitions et cultes anciens règnent en maître le combo nous envoie au milieu d’un rendu à la fois classique mais aussi personnel franchement sympathique à écouter, que ce soit attentivement comme en dilettante. Petit à petit celui-ci gravit donc les échelons et marque son territoire au sein de la pléthorique scène hexagonale où il bénéficie d’une réputation de plus en plus en importante et méritée, et cela ne va pas changer avec cette nouvelle réalisation impeccable et qui en appelle sûrement d’autres… et peut-être même plus vite qu’on ne le croit.

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