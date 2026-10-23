Paisaunt - Life and Other Horrors Chronique Life and Other Horrors

Parmi les récentes recrues de Naturmacht Productions, PAISAUNT est l’un des groupes qui m’ont le plus marqué. Je rappelle que le label finlandais a dû faire face à une série de départs et qu’il tente tant bien que mal de redresser la barre en accueillant de nouveaux arrivants. Mais celui-là, il le gardait dans sa manche depuis un moment déjà, attendant que son protégé accouche enfin de son premier album. Naturmacht avait en effet pris ce one-man band sous son aile dès 2021, en publiant son premier EP, Primitiue blak metal, déjà affublé d’une pochette à l’étrange dominante jaune. Une couleur que l’on retrouvait encore sur le split avec OLDE THRONE, paru lui aussi sur le label finlandais en 2024…



PAISAUNT est lui aussi finlandais et repose entièrement sur les épaules de Zannibal, également à la tête de SAMMALE. L’homme s’occupe de tous les instruments et assure même les vocaux en solitaire. Pour les paroles, en revanche, il préfère visiblement laisser parler les classiques : la plupart de ses textes sont empruntés à des œuvres littéraires anglophones. Au programme, les noms que les âmes tourmentées aiment convoquer : Emily Dickinson, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe et Sara Teasdale. À travers ces plumes, Life and Other Horrors explore la souffrance, la solitude et la fuite du temps. Les souvenirs se fanent, les rêves s’effacent et l’existence apparaît aussi douloureuse qu’éphémère. L’ensemble baigne dans une atmosphère gothique et contemplative, sans pour autant sombrer dans un désespoir uniforme. Une beauté fragile subsiste, incarnée par la lune, les étoiles ou l’aube naissante. Ces instants de grâce ne guérissent rien, mais offrent un semblant de réconfort face à l’inéluctable. En assemblant et en adaptant ces poèmes, Zannibal compose ainsi une réflexion mélancolique sur la condition humaine, tiraillée entre la douleur d’exister et la beauté fugace du monde.



Cette liberté dans le choix des influences se retrouve jusque dans la musique, qui refuse elle aussi de se laisser enfermer dans un registre. Les surprises ne manquent pas et, si la comparaison avec SIGH serait un peu excessive tant la folie des deux projets diffère, on retrouve chez PAISAUNT cette même volonté de ne pas se cantonner à une seule formule. Le maelström se déchaîne dès les premières secondes d’« Every Grief I Meet », lancé à toute allure. Rythme galopant, batterie déchaînée, mélodie au premier plan et voix rocailleuse : tout nous attrape par le col pour nous embarquer de force dans le train PAISAUNT. Et le bougre sait se montrer efficace ! Le morceau est accrocheur, presque contagieux.



Mais la surprise ne s’arrête pas là, car notre bonhomme se montre tout aussi capable d’exceller dans des rythmes plus lents. Quelle douleur magnifique sur « The Faithful Beauty of the Stars » ! Un titre qui ne dure que trois minutes, mais que l’on aurait aimé voir se prolonger à l’infini. Et que dire de « Withered Husks of Some Dead Memory », qui accélère, freine, repart et nous prend à contrepied… Magique.



Je n’ai finalement pas grand-chose à reprocher à cet album. S’il fallait tout de même émettre une réserve, elle concernerait le chant, dont le timbre tend à rester sur le même registre du début à la fin. Les aboiements fonctionnent pourtant très bien, leur rugosité contrastant avec la clarté des guitares. Quelques variations supplémentaires auraient néanmoins permis de donner davantage de relief à l’ensemble.



Life and Other Horrors a donc de quoi retenir l’attention, autant par ses références littéraires que par une musique qui refuse de marcher au pas. Si la voix gagnerait à se montrer plus nuancée, cette première excursion dans l’univers de Zannibal donne surtout envie de découvrir jusqu’où il peut pousser cet étrange mélange de mélancolie et de débridement musical. Un premier album qui, malgré quelques réserves, laisse entrevoir un potentiel des plus réjouissants.

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