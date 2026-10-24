Marvin Heemeyer - A New Low Chronique A New Low

Marvin Heemeyer fut un soudeur américain propriétaire d’un magasin d’accessoires automobiles, mort en 2004. Y a-t-il un rapport avec nos Nancéiens ? Je n’en sais foutre rien. Il reste que ça joue du punk hardcore bien vénère et que comme j’avais initialement mis la demande d’article de côté, si j’en parle aujourd’hui c’est bien qu’il y a quelques motivations à cela. Non tarifées rassurez-vous, pur altruisme de ma part.



Avec sa pochette qui m’évoque de loin l’esthétique de Crime Traveler de Désabusé par le cynisme de ses congénères » (j’aurais plein d’adjectifs supplémentaires à ajouter qui me vaudraient un procès), la bande a choisi la voie de la radicalité afin proposer une musique profondément urbaine, agressive, humaine cependant. Punk par sa simplicité technique, elle n’en est pas pour autant simpliste ne serait-ce que grâce à la place occupée par la basse (« Stone » entre autres), hélas souvent le parent pauvre de ce style souvent plus intéressant sur scène que sur rondelle plastique. Je retiens donc principalement de cet enregistrement l’efficacité des rythmiques, la qualité de ce chant raclé typique de celui qui n’en a plus rien à foutre de rien, systématiquement à bout de souffle, flirtant avec le point de rupture (« Stand Still »). La dimension mélodique n’est pas oubliée, elle qui pourra renvoyer à nos anciennes gloires locales, trop nombreuses pour être citées (et j’ai une flemme pas croyable en ce dimanche soir mais l’attitude des BURNING HEADS sera un bon point de départ, les roulettes en moins).



Douze titres dépassant rarement les deux minutes, le ton juste, la colère sincère, le jeu authentique, j’avoue ma surprise en premier lieu, puis mon enthousiasme dans un second temps pour cette formation qui ne paye pas de mine mais qui dynamite de bout en bout, parfois en créant des ponts avec le noise rock (« Pointless »), toujours en restant sur la fine crête qui sépare la rage aveugle d’une approche réfléchie, un brin intellectualisée. Cela s’entend que les musiciens en ont gros, ils le font entendre vertement avec une forme de conscience qui surprend encore. Parce qu’heureusement que le hardcore hexagonal n’a pas suivi la même pente dégueulasse que le hip-hop car ceux qui comme moi écoutaient du rap dans les années 90 doivent avoir une très sérieuse envie de dégueuler aujourd’hui.



MARVIN HEEMEYER réussit avec A New Low à concilier deux univers : celui du punk mélodique et celui du hardcore moderne, un peu emo, un peu screamo, sans jamais tomber dans le piège de la nostalgie adolescente. Une belle découverte qui mérite l’attention de tous les amateurs de core accessible, non putassier. fut un soudeur américain propriétaire d’un magasin d’accessoires automobiles, mort en 2004. Y a-t-il un rapport avec nos Nancéiens ? Je n’en sais foutre rien. Il reste que ça joue dubien vénère et que comme j’avais initialement mis la demande d’article de côté, si j’en parle aujourd’hui c’est bien qu’il y a quelques motivations à cela. Non tarifées rassurez-vous, pur altruisme de ma part.Avec sa pochette qui m’évoque de loin l’esthétique dede GRAF ORLOCK , le quatuor ne cherche ni les caresses, ni la fraternité. Je cite «» (j’aurais plein d’adjectifs supplémentaires à ajouter qui me vaudraient un procès), la bande a choisi la voie de la radicalité afin proposer une musique profondément urbaine, agressive, humaine cependant.par sa simplicité technique, elle n’en est pas pour autant simpliste ne serait-ce que grâce à la place occupée par la basse (« Stone » entre autres), hélas souvent le parent pauvre de ce style souvent plus intéressant sur scène que sur rondelle plastique. Je retiens donc principalement de cet enregistrement l’efficacité des rythmiques, la qualité de ce chant raclé typique de celui qui n’en a plus rien à foutre de rien, systématiquement à bout de souffle, flirtant avec le point de rupture (« Stand Still »). La dimension mélodique n’est pas oubliée, elle qui pourra renvoyer à nos anciennes gloires locales, trop nombreuses pour être citées (et j’ai une flemme pas croyable en ce dimanche soir mais l’attitude dessera un bon point de départ, les roulettes en moins).Douze titres dépassant rarement les deux minutes, le ton juste, la colère sincère, le jeu authentique, j’avoue ma surprise en premier lieu, puis mon enthousiasme dans un second temps pour cette formation qui ne paye pas de mine mais qui dynamite de bout en bout, parfois en créant des ponts avec le(« Pointless »), toujours en restant sur la fine crête qui sépare la rage aveugle d’une approche réfléchie, un brin intellectualisée. Cela s’entend que les musiciens en ont gros, ils le font entendre vertement avec une forme de conscience qui surprend encore. Parce qu’heureusement que lehexagonal n’a pas suivi la même pente dégueulasse que lecar ceux qui comme moi écoutaient dudans les années 90 doivent avoir une très sérieuse envie de dégueuler aujourd’hui.réussit avecà concilier deux univers : celui dumélodique et celui dumoderne, un peu, un peu, sans jamais tomber dans le piège de la nostalgie adolescente. Une belle découverte qui mérite l’attention de tous les amateurs deaccessible, non putassier.

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