chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
213 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Ikea		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   

Electric Wizard - Wizard Bloody Wizard

Chronique
Electric Wizard Wizard Bloody Wizard
Electric Wizard n’en finit plus de mourir. Alors qu’il sort désormais des titres de loin en loin, comme des morceaux exhumés de vieilles bandes retrouvées à la cave, des lives qui ont des airs de bootlegs, Captation du voisin de palier vol.4, revenons sur son dernier album qui, déjà, était une commémoration du sorcier du temps où il était vivant par son plus fidèle admirateur : lui-même.

La photo de famille posée au bord du cercueil – avec ce coup-ci, Clayton Burgess de Satan’s Satyr et Simon Poole en enfants adoptés de Jus et Liz (ça commence à faire beaucoup de remplacements, que fait l’ASE ?) –, les chaises remplies des suiveurs de la formation et des quelques freaks de Dorset ayant connu le projet à ses débuts, le discours commence par une pensée pour ses détracteurs à qui il donne rendez-vous en enfer. C’est que l’on a prédit très tôt la mort du sorcier, au point de la souhaiter lors de Time to Die alors que lui a toujours crié fort son désir d’exister et d’envoyer valser tout ce qui relève du bon, du bel et du bien, dès le départ – cf. les récits des premiers concerts de Lord of Putrefaction et même de la période avec Mark Greening et Tim Bagshaw, le vomi sonore de l’époque s’étant fait plus d’une fois arrêter et bannir de certaines villes – et encore ici, s’acclamant et levant le majeur à ses critiques.

Vous faites une tête d’enterrement à l’écoute de ce disque ? Le wizard exulte, dit qu’on n’y est pas encore, qu’il est foutrement là, prêt à donner sa vie pour mourir comme Rupert Everett dans le film Dellamorte Delamorre de Michele Soavi. La vie justement, première cause de décès, transpire des titres « Necromania » et « Hear the Sirens Scream », meilleures réponses aux pronostics qui s’imaginent diagnostiques. Jus n’est pas près de caner, claudique certes au rythme d’un tempo mollasson, régresse certes jusqu’à devenir un cliché d’horreur parmi ceux qui l’ont tant marqué sur VHS – autrefois danger, aujourd’hui patrimoine – mais préfère être injurié que canonisé.

Qu’on n’aille pas non plus lui jeter des fleurs, ni le sanctifier comme un martyr : « Wizard Bloody Wizard » n’est pas un excellent album puisqu’il est un album d’Electric Wizard post-We Live, c’est-à-dire auto-référencé, auto-satisfait, religieux envers lui-même. Comme Time to Die et Black Masses (Witchcult Today en guise d’album transitoire, les films dans sa tête qui finissent par devenir sa réalité), il est un disque de méta-Electric Wizard, les riffs en rappelant quinze autres de Dopethrone et Come My Fanatics…. en version rabougrie, la voix se rapprochant de plus en plus de la répétition sénile, tel un vieux camé cramé approchant la cinquantaine, ce qui était alors le cas lors de la parution de ces quarante-trois minutes. J’ai pourtant plaisir à l’écouter tout en reconnaissant qu’il n’est pas à la hauteur de la légende ; il est une légende qui se raconte elle-même, plus nostalgique de son adolescence à Dorset – comme cela transpire du livre Come My Fanatics: A Journey Into the World of Electric Wizard de Dan Franklin où Jus se balade dans les rues de Wimborne en racontant des anecdotes de cimetières, magasins vandalisés, drogues prises à tel ou tel endroit – que véritablement menaçante. Après tout, il a déjà dit qu’il nous détestait tous, l’a même crié plus fort que n’importe qui ; il maugrée désormais, exilé chez lui et dans sa tête, le son embrouillé de souvenirs vintage davantage que calciné.

Quelque part, Electric Wizard est déjà mort. Une mort cérébrale, marquée plus que jamais par ce disque qui s’offre une sépulture comme nul autre ne sait le faire. Wizard Bloody Wizard est plus encore que Time to Die une conjuration des imbéciles, ceux continuant d’attendre un nouveau chef d’œuvre d’un groupe qui n’en a plus l’intention ni la capacité, ceux continuant de rejoindre Jus et Liz dans leurs enregistrements avant de se faire remercier aussi sec – franchement Clayton, on sait que tu es fan mais respecte-toi –, Electric Wizard lui-même enfin, imbécile heureux en plein onanisme.

La note, elle, n’est là que par honnêteté intellectuelle (ce dont j’étais incapable à l’époque de Time to Die). Le cœur, lui, n’est pas près de finir de vibrer au rythme de celui-là, même au bord de l’arrêt. Cela ne fait, après tout, qu’un imbécile de plus.
Thrasho Amazon Ikea
23 Août 2025 - 65 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Electric Wizard
Psychedelic Doom / Rock
2017 - Spinefarm Records / Witchfinder Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (4)  7.77/10

plus d'infos sur
Electric Wizard
 Electric Wizard
Psychedelic Doom / Rock - 1993 - Royaume-Uni		   

vidéos
See You in Hell
 See You in Hell
Electric Wizard
Extrait de "Wizard Bloody Wizard"		   

tracklist
01.   See You in Hell  (06:38)
02.   Necromania  (06:14)
03.   Hear the Sirens Scream  (08:44)
04.   The Reaper  (03:14)
05.   Wicked Caresses  (06:43)
06.   Mourning of the Magicians  (11:18)

Durée : 42:51

line up
parution
17 Novembre 2017

voir aussi
Electric Wizard
 Electric Wizard
We Live
2004 - Rise Above Records		   
Electric Wizard
 Electric Wizard
Time To Die
2014 - Spinefarm Records / Witchfinder Records		   
Electric Wizard
 Electric Wizard
Let Us Prey
2002 - Rise Above Records		   
Electric Wizard
 Electric Wizard
Black Masses
2010 - Rise Above Records		   
Electric Wizard
 Electric Wizard
Dopethrone
2000 - Rise Above Records		   

Essayez aussi
Occultation
 Occultation
Silence in the Ancestral House
2014 - Invictus Productions		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeats
Nell’ Ora Blu
2024 - Rise Above Records		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeats
Wasteland
2018 - Rise Above Records		   
Pombagira
 Pombagira
Flesh Throne Press
2015 - Svart Records		   
Atomikylä
 Atomikylä
Keräily
2016 - Svart Records		   

Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique