Riivaus - Lyöden Taudein Ja Kirouksin Chronique Lyöden Taudein Ja Kirouksin

Laissant bien peu de place à l’inattendu et à l’imagination, l’artwork de ce premier album de Riivaus permet de barrer la route à tous ceux ayant peu d’affinités avec le genre ici pratiqué. Un genre que l’on devine sans peine puisque tout y est ou presque : de la toge médiévale au visage grimé en passant par ces pins décharnés, cette neige tenace, ce crucifix renversé ou bien encore cette posture belliqueuse... Difficile d’imaginer Riivaus pratiquer autre chose que ce qu’il pratique sur ce disque à savoir un Black Metal racé, exécuté dans la plus pure tradition d’une scène finlandaise aujourd’hui encore particulièrement vivace.

Mené par un certain Hoath Daemnator qui, étrangement, ne semble pas être impliqué dans quantité d’autres projets comme bon nombre de ses camarades, Riivaus sort sa toute première démo en 2012. Il faudra cependant attendre 2017 pour que le finlandais se décide à y apporter une suite avec la sortie sur Wolfspell Records d’un premier album intitulé Lyöden Taudein Ja Kirouksin. Un disque qui bien évidement n’entend pas révolutionner quoi que ce soit mais plutôt perpétuer une certaine idée du Black Metal scandinave.



Pour se faire, Hoath Daemnator va reprendre à son compte bon nombre des éléments qui caractérisent encore aujourd’hui une grande partie de la scène finlandaise à commencer par un sens terriblement affûté de la mélodie. Car au-delà de ce parallèle évident avec des groupes tels que Sargeist ou Horna, ce qui retient surtout l’attention ici c’est bel et bien la qualité ainsi que ce grand pouvoir de séduction qui émanent des mélodies imaginées par le Finlandais. Un peu à la manière d’un Antimateria dont je vous ai déjà parlé il y a de cela quelques semaines, Riivaus va faire de ce travail de mélodie son cheval de bataille. Mais à la différence du projet mené par Ahma, celui de Hoath Daemnator se nourrit d’atmospheres nettement plus terre à terre. L’invitation au voyage, si elle est donc toujours d’actualité tout au long de ces six compositions, tend bien plus vers ces grandes forêts de conifères qui recouvrent plus de 70% du territoire finlandais que vers le ciel étoilé et l’espace comme c’est le cas sur l’excellent Valo Aikojen Takaa de son compatriote. Moins mélancoliques et oniriques mais tout aussi catchy et séduisantes avec parfois en sus un soupçon d’epicness (notamment sur le très bon "Alkemisti"), celles-ci rendent chaque écoute particulièrement agréable grâce à leurs facilités d’imprégnation. Rentrant ainsi rapidement en tête (le début de "Lyöden Taudein Ja Kirouksin", ces douces couleurs automnales qui émanent de "Uhrirovio", "Pakanamalja" et "Vihan Temppeli", "Alkemisti" et "Tuhkasade" où se côtoient avec habileté, atmosphères épiques et glacées...), il ne faut pas plus de quelques écoutes pour se laisser attraper par le Black Metal pourtant particulièrement classique de Riivaus.



Car si les mélodies dispensées par Hoath Daemnator apportent effectivement une once de personnalité à la musique de Riivaus, son Black Metal suit quant à lui un chemin tout ce qu’il y a de plus classique. Riffs décharnés et entêtants, batterie explosive sur fond de séquences Punkish, voix arrachée et maladive scandant en Finnois des paroles évidemment incompréhensibles pour le commun des mortels, production famélique... On retrouve sans grande surprise tout ce qui fait le charme de cette scène finlandaise. Un savoir-faire indiscutable au service de compositions efficaces et bien ficelées qui alternent passages rapides et moments plus modérés pour un rythme général assez soutenu mais néanmoins contrasté (il n’est pas rare que le groupe calme le jeu au profit de séquences plus subtiles et atmosphériques - le break de "Lyöden Taudein Ja Kirouksin" à 3:31, les mid-tempo de "Uhrirovio" et "Alkemisti", la dernière partie de "Tuhkasade" à 3:32). Du haut de ses trente-cinq minutes, Lyöden Taudein Ja Kirouksin n’ennuie jamais et atteste s’il en était besoin de l’excellente santé de la scène Black finlandaise.



Principalement destinés aux amoureux de la scène finlandaise, ce premier album de Riivaus - sans bousculer les codes en vigueur dans le milieu - s’impose assez vite comme une entrée en matière plutôt réussie. Bien entendu, on pourra lui reprocher un certain classicisme dans le fond comme dans la forme mais a-t-ton seulement envie d’écouter autre chose que ce genre de Black Metal quand on met le nez dans un album comme celui-ci ? En tout cas, l’artwork est suffisamment explicite pour que personne ne s’y trompe et le contenu suffisamment bon pour avoir envie d’y revenir et pourquoi pas d’écouter une suite s’il y en a une un jour. Affaire à suivre...

2017 - Wolfspell Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Riivaus

Black Metal - Finlande

écoutez Lyöden Taudein Ja Kirouksin

Uhrirovio

Pakanamalja

Alkemisti

Vihan Temppeli

Tuhkasade

tracklist 01. Lyöden Taudein Ja Kirouksin (06:21) 02. Uhrirovio (06:06) 03. Pakanamalja (04:47) 04. Alkemisti (07:29) 05. Vihan Temppeli (04:52) 06. Tuhkasade (05:21)

Durée : 34:56

line up Hoath Daemnator / Chant, Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

parution 31 Mai 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

