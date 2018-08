Chroniques » Graven Maul - Crushed Skull Moon Chronique Crushed Skull Moon (EP)

"Ah tiens il sonne bien le nom de ce groupe. Sympa leur logo "épineux". Le titre en impose aussi. Putain la pochette à la Riddick en jette grave! Fais voir la description. Ça donne envie! Ah et le chanteur s'appelle Thor, trop cool! Allez on va écouter ça, c'est qu'un EP 5-titres en plus. Ah putain ouais c'est ultra con, j'adore, je vais le télécharger et peut-être le chroniquer si j'ai le temps."



Et du coup ouais, j'ai un peu de temps. Graven Maul mérite bien quelques lignes. Oh, pas que ce soit le nouveau messie ou l'instigateur d'un nouveau genre. On serait même plutôt dans le régressif bête et méchant. Mais foutre Satan que ce Crushed Skull Moon botte des culs! Originaire de Fresno, Californie, le quatuor américain sort ce premier EP début janvier en autoproduction. Repérée par Redefining Darkness Records déjà responsable du couillu Wombripper, l'œuvre se voit rééditée le mois dernier en K7 pour arriver jusqu'à mes oreilles. Et elles ont bien apprécié mes oreilles, cette mixture old-school concoctée par Graven Maul. On est dans le death metal rétro et bien gras avec un riffing sombre simple et efficace, servi par une production juste parfaite, à la fois raw, puissante et bien en chair. À l'image de la musique bien vénère qui a ses quelques excès de colère comme sur le début thrashy de "Violence Is The Highest Law", ou l'accélération à la double avant la deuxième minute de "Warcry Of The Feral Coven - là le groupe utilise un tank, et ses moments, davantage présents, où c'est plutôt le marteau-pilon qui est de sorti pour du mid-tempo qui fait trembler les murs et donne envie de dégrader du matériel voire quelques visages. C'est que Graven Maul met dans son death metal une bonne dose de crust et de hardcore qui violente sauvagement les morceaux. Il fallait si attendre après tout avec des titres comme "Violence Is The Highest Law" ou "Phalanx Breaker"! On allait pas avoir à faire à du melodeath pour pucelles rebelles! Du d-beat, plutôt pataud que épileptique mais foutrement efficace ("Phalanx Breaker"!), et une petite saveur mosh. Voilà ce que l'on va retrouver sur ces cinq fessées qui laissent des traces. Certains riffs typés slam old-school font d'ailleurs penser à du NYDM ( (morceau instrumental d'intro "Crude Implements Of Death", ouverture jouissive de "Festival Of The Crushed Skull Moon"...). L'excellent growl éructé avec animosité de l'imposant chanteur, bien influencé hardcore et auréolé de quelques intonations plus criardes ou carrément vomitives, apportent encore plus de brutalité à la musique de Graven Maul qui ne fait décidément pas dans la fanfreluche. Même si différent dans le rendu car le son se fait ici plus huileux et crusty (plus krisprolls quoi!), moins blasphématoire et typé NYDM, ça me fait un peu le même effet que Damonacy. Du sombre qui racaille. Pas pour me déplaire tout ça!



Et tout ça, c'est cinq morceaux courts, directs et expéditifs sur même pas un quart d'heure de musique ultra efficace qui passe très vite. Une grosse base death metal qui tâche (tremolo, growl d'ours, mid-tempo grassouillet, leads dark), un peu de hardcore (slam, mosh, NYDM) et de crust (d-beat), le tout dans une atmosphère menaçante et dégoulinante qui ne nous veut que du mal. C'est ce qui vous attend sur ce Crushed Skull Moon vénère et punitif qui fait appel à nos plus bas instincts. Ne mentez pas, je sais que vous aimez ça! Un défouloir éclair qu'on se remet inlassablement en mode repeat tant c'est jouissif de s'en prendre plein la gueule comme ça. Évidemment, ça reste limité, pas original pour un sou et pas très finaud. C'est sa durée éphémère qui rend le truc 100% efficace. Est-ce qu'un album complet aurait le même impact? On peut émettre quelques doutes si Graven Maul ne varie pas un peu plus son propos. Mais on s'en bat les couilles en fait, on n'en est pas là. Il faut vivre le moment présent nous dit Horace. Et là c'est un bref EP musclé que les Californiens nous proposent, un viol brutal et rapide dans une ruelle sombre et crade. Un putain de tabassage en règle jubilatoire!

2018 - Redefining Darkness Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal - 2017 - Etats-Unis

formats K7 / 13/07/2018 - Redefining Darkness Records

tracklist 01. Crude Implements Of Death (01:15) 02. Violence Is The Highest Law (02:42) 03. Festival Of The Crushed Skull Moon (03:33) 04. Phalanx Breaker (02:43) 05. Warcry Of The Feral Coven (03:45)

Durée : 13:58

line up Thor / Chant

Michael Ramirez / Guitare et Backing Vocals

Jacob Lee / Basse

Peter Ruacho / Batterie

parution 13 Juillet 2018

