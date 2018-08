Albionic Hermeticism - Ancient Hermetic Purity Chronique Ancient Hermetic Purity

BLACK HOWLING, ORGY OF CARRION, VOËMMR... Eh bien cette fois-ci c’est un tout nouveau groupe qui est à l’honneur. ALBIONIC HERMETICISM. Le groupe vient du Royaume-Uni, et se signale comme membre du Aryan Hermetic Order. Un mot qui fait peur et pourtant le musicien, l’unique musicien, derrière la formation affirme que cela n’est pas à ranger dans le NSBM. Non, non, mais pour une fois, c'est à l'opposé des excuses des autres groupes. Lui, il affirme que le NSBM est un terme qui désigne un style musical, et que son idéologie n'est pas un style musical, et même pas "NS" d'ailleurs. On ne sait pas trop quoi en penser parce qu'en allant voir la page de ladite confrérie, ses "confrères" font beaucoup moins de chichis.



Bon... ALBIONIC HERMETICISM sort en tout cas son premier opus en 2018, 35 minutes au son raw. Un son bien dans la lignée des poulains de l’écurie mais pourtant les influences, elles, tapent dans autre chose. On se retrouve avec 7 pistes qui balancent entre le black orthodoxe et l’atmosphérique froid, rampant. Il y a alors à la fois quelque chose de grandiose, mais qui reste toujours accroché au sol, à un sol visqueux et désagréable.



C’est peut-être peu engageant dit comme ça, mais les compositions parviennent à ensorceler l’âme. Les riffs triturent la cervelle. Et même si je regrette qu’il n’y ait pas assez de vocaux à mon goût, j’ai aussi l’impression que ce sont les longs passages instrumentaux qui permettent de créer une atmosphère lourde et hypnotique. Quelques mélodies apportent une lumière faible, mais qui sort d’une lucarne bien trop haute pour être atteinte. Elles renforcent alors les impressions dramatiques, les impressions de sans issue. Il n'y a pas vraiment de passage faible, à condition de ne pas laisser son esprit vagabonder. Une écoute distraite peut faire passer à côté de l'évidente qualité de composition.



Cet album n’est pas ultime dans le sens où l'on ne reste pas non plus scotché au plafond, mais il a de gros atouts et arrive avant tout à créer son univers, à faire rentrer l’auditeur dedans, et à impressionner par cette maîtrise. La dernière piste est en plus d’un meilleur niveau encore que le reste, et fait vraiment terminer sur une bonne note. Le groupe est à suivre.



2018 - Signal Rex
Black Atmosphérique Orthodoxe
notes
Chroniqueur : 7.5 / 10

Black Atmosphérique Orthodoxe - Royaume-Uni

A paraître le 27 Juillet 2018

01. Mutilated Hermetic Fragments 02. Consulting the Hermetic Oracle 03. Ancient Hermetic Purity 04. The Recoiling Spine of Hermes 05. Along the Spinal Column 06. Wielding Caduceus 07. Aa Moete Hermes

Durée : 35:22

