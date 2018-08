Ulvegr - Vargkult Chronique Vargkult

ULVEGR était un groupe ultime ? Non, bien sûr, il suffit de voir le manque d’engouement autour du groupe pour se rendre compte qu’il semble lui manquer quelque chose, mais il faudra vraiment creuser pour savoir quoi, parce que mine de rien, depuis 2011 et son premier album, le duo ukrainien nous régale les oreilles. Et là où je lui trouve encore plus de mérite, c’est dans sa capacité à ratisser large dans le black extrême. Jusqu’à maintenant il nous a tartiné la cervelle de black mélodique (Where the Icecold Blood Storms, Arctogaia), de trve black vilain (Titahion : Kaos Manifest). Et bien à peine un an après ce dernier effort dont j’avais parlé dans ces pages, ULVEGR revient.



Et avec deux surprises. Au moins. La première, c’est le label. Qui n’a pas changé. Halleluyah. Oui, c’est surprenant parce que les 4 albums précédents sont tous sortis sur une écurie différente : Stellar Winter Records le Russe, Musicall Hall l’Ukrainien, Those Opposed Records le Français, et Ashen Dominion l’Ukrainien à nouveau. Ce dernier est parvenu à conserver ses compatriotes chez lui, on se doute qu’il y a des liens plus forts que la musique puisqu’il s’occupe également de KZOHH, autre formation partagée par Odalv (batterie) et Helg (le reste). Les deux artistes bossent beaucoup ensemble, et l’on peut ajouter YGG et GREYABLAZE à la liste de leurs projets commun. Inséparables ! Et étonnamment toujours sur la même longueur d’ondes. Et le deuxième étonnement vient du changement total d’orientation, à nouveau.



Le visuel, l’enrobage, la musique ! Vargkult donne l’impression d’être avoir un nouveau groupe. La pochette au charnier est loin du dessin de Titahion. L’absence de livret et donc des paroles s’en démarquent aussi. Même constat avec la durée de l’album. 16 minutes de moins. Et au final seulement 28 minutes malgré ses 7 pistes. Ça rappelle les anciens GORGOROTH, cette courte durée. Et bien entendu, la musique aussi a encore évolué, ou plutôt est revenue sur ses pas. L’univers construit sur le dernier album est totalement délaissé, et le black froid et direct reprend ses droits. Et avec des mélodies dévastatrices par moments. La première piste entre autres est surpuissante. Le riff de ce « Rune Ice Frozen Hatred » est démentiel. Ça sent la Finlande dans ses moments surexcités. Même sentence avec « Death is Our Law ». Des coups de poignards donnés avec le sourire. Les noms des morceaux sont d’ailleurs de belles illustrations des ambiances impitoyables : « All the Sheep to the Slaughter », « Cutting off Your Throat », « We Remember the Blood »… De l’agressif, du direct, du puissant,



2018 - Ashen Dominion Black Metal dévastateur

Black Metal dévastateur - 2009 - Ukraine

tracklist 01. Rune Ice Frozen Hatred 02. The End is Near 03. Cold Graves Breathing Beast 04. Death is Our Law 05. Cutting off Your Throat 06. All the Sheep to the Slaughter 07. We Remember the Blood

Durée : 28:22

parution 30 Janvier 2018

