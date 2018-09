Ritual Death / Aosoth - Ritual Death / Aosoth Chronique Ritual Death / Aosoth (Split 7")



Tout comme



Cette fois-ci ce sont les Norvégiens qui ont l’honneur d’ouvrir la rencontre avec un nouveau morceau intitulé "Blood Oblation". Quelque peu déçu par le titre "Señor De La Tumba" figurant sur le split avec 13th Moon, j’attendais de Ritual Death qu’il nous propose cette fois-ci quelque chose d’un peu plus probant. Heureusement, la sentence va vite tomber et c’est avec grand plaisir que je retrouve ce qui m’avait séduit à l’époque de



Du coup sur la face B ce sont les Français d’Aosoth que l’on retrouve avec un morceau intitulé "Thieves Of Virtues". L’auditeur ayant déjà posé ses oreilles sur la musique des Parisiens sera ici en terrain connu, tout d’abord grâce à cette production compacte et étouffante qui rappelle celles des récents albums du groupe (notamment IV Arrow In Heart). Ensuite parce que l’on trouve sur ce titre tout ce qui fait le sel d’Aosoth à l’image de ces riffs hypnotiques et lancinants, de ces mid-tempo salvateurs et pourtant chargés en atmosphère, de ces attaques soutenues et fulgurantes qui mettent en avant un batteur toujours aussi puissant et tentaculaire, de ces couches de riffs menaçantes qui n’ont de cesse de bourdonner à nos oreilles et bien entendu de ces mélodies insidieuses et perfides qui s’immiscent en nous pour mieux nous tourmenter. Un titre de plus de six minutes, suffocant à souhait, doté d’une efficacité aussi redoutable que vicieuse et qui s’inscrit naturellement dans la droite lignée de ce qu’Aosoth sortira quelques mois plus tard avec l’excellent V : The Inside Scriptures. Parfait, du début à la fin.



