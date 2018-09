Windfaerer - Alma Chronique Alma

Gonçalves et Karas ne sont plus seuls à la composition, de facto le rendu final s’en ressent, Windfaerer s’éloigne de ses influences death mélodique suédoises 90’s (



Quelques écoutes seront ainsi nécessaires afin d’assimiler le bloc sonore, bloc qui n’en est finalement pas un après coup. En grattant le mixage mettant les frappes en premier plan, on retrouve ces breaks enchanteurs sur chaque titre donnant une bouffée d’oxygène mais surtout de frissons, exposition faite dès l’ouverture « Dawn Of Phantom Light » (3:16). Comme beaucoup de groupes de black metal atmosphérique moderne, Windfaerer possède toujours ses appétences « post-black » lumineuses (tremoli aériens avec effet ‘delay’ aux airs d’un Deafheaven ou Ghost Bath sur l’introduction de « Becoming ») voire « shoegaze » (l’interlude « O Além »). Quant à l’autre touche d’ « exotisme », le violon se fond parfaitement avec le reste des instruments si bien que parfois on le confond avec les guitares. La faute au mixage mais aussi un jeu assez mesuré en mettant de côté quelques sursauts (« Becoming » et son solo démentiel ou la mélodie entêtante de « Journey »). Et c’est bien ça le problème de ce Alma, une musique trop « contrôlée », trop « calculée ». Les morceaux ont été composés avec une précision chirurgicale étonnante mais pour un rendu final bien terne, pour des émotions en dents de scie. Cela manque de sincérité et spontanéité. Ennuyeux car



2018 - Avantgarde Music Black / Folk mélodique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Windfaerer

Black / Folk mélodique - 2006 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 14 Septembre 2018

écoutez Dawn of Phantom Light

tracklist 01. Dawn of Phantom Light (08:26) 02. Becoming (06:55) 03. Skybound (08:58) 04. Rite of Emptiness (06:51) 05. O Além (02:49) 06. Journey (06:17) 07. Awakening (02:22) 08. Under the Sign of Sol (08:27)

Durée : 51:05

line up M. Gonçalves / Chant, Guitare

B. Karas / Violon, Chant

M. Muñoz / Basse

I. Keren / Guitare, Chant

J. Applegate / Batterie

