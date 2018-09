Moonsorrow - Varjoina kuljemme kuolleiden maassa Chronique Varjoina kuljemme kuolleiden maassa

Varjoina kuljemme kuolleiden maassa, Moonsorrow aura impressionné à plus d’un titre. Trois, pour être plus précis. Le temps de trois morceaux d’une demi-heure chacun sur le sensationnel V: Hävitetty et sur l’EP qui l’a suivi. Le talent du groupe pour composer des morceaux-fleuves à l’esprit paganique, s’écoulant des plus naturellement, y atteignait son sommet. Mais cela semblait avoir un prix. Après avoir concentré tant de créativité et d’énergie dans ces épopées titanesques, les Finlandais, habituellement très productifs et réguliers, s’octroyaient une longue pause discographique de trois ans avant de présenter de nouveaux travaux avec leur sixième essai.



Au regard de la tracklist, Varjoina kuljemme kuolleiden maassa (« Nous marchons comme des ombres sur la terre des morts » en finnois de bon aloi) semble revenir au format plus « classique » déjà vu sur Verisäkeet avec un nombre réduit de pistes allant jusqu’au quart d’heure. Et malheureusement la pochette pas très inspirée auquel nous avons ici affaire va se relever à l’image de la musique. L’humeur plus sombre et l’envie d’une plus grande maturité (jusqu’au concept relatant les pérégrinations des derniers hommes dans un monde dévasté), initiée quelques albums plus tôt, est toujours de la partie, mais pas pour le meilleur ici. C’est dans les détails de l’orientation musicale que l’on trouve les principaux problèmes. A toujours vouloir être à 11 sur une échelle de 1 à 10 de l’epicness, Moonsorrow se rend coupable de quelques maladresses. Sur ce disque, le son de guitare est gigantesque, certes, mais bien trop envahissant, et la production surcompressée n’arrange rien, au point que la batterie de Marko Tarvonen a bien du mal à exister. Et malheureusement ce premier défaut ne passe pas inaperçu, étant donné que les compositions vont se reposer essentiellement sur des riffs heavy plutôt génériques, avec une raréfaction des parties black metal et folk, ces dernières se retrouvant seulement la plupart du temps à émailler les rythmiques herculéennes du disque. Vous l’aurez compris, nous avons affaire à un album assez linéaire, un peu plombé par ses longueurs, où la fascination que l’on pouvait ressentir pour ses prédécesseurs devant le voyage n’opère pas totalement.



D’ailleurs le concept de cette terre des morts ne parvient pas souvent à percer dans la musique (les interludes pas très bien sentis et répétitifs), sauf lors du dernier titre, « Kuolleiden Maa », où le retour salutaire du black metal et l’ambiance fantomatique saisissante, avec en apothéose ces chœurs grandioses, touchent sans difficulté. Mais le grand moment bien sûr, celui qui brille et nous évite une punitive déception, c’est le fabuleux « Huuto ». Presque une anomalie de trouver un morceau aussi bon dans un disque globalement plus faible, ces seize minutes vont pourtant parvenir à faire feu des défauts évoqués précédemment avec une somme de mélodies entraînantes et épiques comme rarement. Dans ces moments-là, c’est vous le guerrier sur la montagne, torse nu, muscles saillants, épée à la main et face au vent glacial. Le plus fort étant peut-être que « Huuto » parvient à donner cette sensation dès les premières minutes à grand coups de passages glorieux et pleins de panache, sans jamais baisser d’intensité par la suite. Épatant comme les Finlandais peuvent en avoir sous le pied quand ils sont inspirés.



Même avec les années, il est malgré tout impossible de dire que ce Varjoina kuljemme kuolleiden maassa ne demeure pas une petite déception. La musicalité du groupe et son aisance à garder cohérents des morceaux aussi longs sauvent l'ensemble, qui conserve une certaine efficacité et une capacité à donner la vision d'un périple à l'auditeur. Mais cela ne sera que le temps d'un moment sympathique, car les éléments que l'on retiendra étant seulement ceux cités expressément dans cette chronique. La faiblesse passagère, voir le début de l'épuisement créatif de Moonsorrow est bien là, pour son opus le plus tiède de sa riche discographie. Mais fort heureusement, le groupe prendra tout son temps pour corriger intégralement le tir sur sa prochaine livraison, l'excellent Jumalten Aika , que l'on ne peut que vous conseiller.

2011 - Spinefarm Records Pagan Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (1) 7/10 Webzines : (11) 8.36/10

plus d'infos sur Moonsorrow

Pagan Metal - 1995 - Finlande

tracklist 01. Tähdetön 02. Hävitetty 03. Muinaiset 04. Nälkä, väsymys ja epätoivo 05. Huuto 06. Kuolleille 07. Kuolleiden maa

Durée : 61:09 minutes

line up Ville Sorvali / Chant, Basse

Henri Sorvali / Guitare

Marko Tarvonen / Batterie

Mitja Harvilhati / Guitare

Markus Euren / Claviers

parution 21 Février 2011

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

