Caedes Cruenta / Cult Of Eibon - The Wizard of Yaddith / The Sleeper of R´Lyeh Chronique The Wizard of Yaddith / The Sleeper of R´Lyeh (Split 7")





Alors que aujourd'hui, grâce à la magie d'internet et à la bonne fée Bandcamp, je peux vous présenter un split de derrière les fagots, mettant en scène deux groupes de Black Metal qui n'ont pas encore eu les honneurs de Thrasho. Pourtant le premier gang à investir vos oreilles est un vétéran de la scène. CAEDES CRUENTA a été fondé à Athènes en 2003 par trois inquiétants personnages grimmés comme il se doit de noir et de blanc. Les Athéniens se partagent la galette avec leurs compatriotes de CULT OF EIBON, fondé en 2015.



Pour l'occasion, les deux gangs ont eu le bon goût de s'accorder sur le fonds et la forme en produisant un disque cohérent. Vraiment cohérent. C'est assez rare pour être souligné.



- Deux morceaux de longueur équivalente (à peu de choses près),

- Des thématiques occultes et une ambiance très rituelle,

- Un climat oldschool, très années 90, si vous voyez ce que je veux dire.

- Une prod ni trop appuyée (pour respecter le climat oldschool cher aux deux formations) ni trop dégueulasse (on est en 2018, bordel!).

- Deux superbes artwork réalisés par l'artiste Grec Panos Sounas et eux aussi bien dans le ton recherché par les musiciens.



Ils sont tellement cool ces artwork que je vous les ai reproduits ici (parce que la version mise en ligne par le label qui sert d'illustration à la chronique n'est vraiment pas top).







Musicalement parlant, The Wizard of Yaddith / The Sleeper of R´Lyeh est envoûtant, parfois épique (la deuxième partie de "The Sleeper of R´Lyeh", quand le monstre s'éveille), parfois poétique (l'intro tout en arpèges et voix susurrée de "The Wizard of Yaddith ") et toujours dans le bon ton.



