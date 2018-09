Ultra-Violence - Operation Misdirection Chronique Operation Misdirection

revival thrash’’, à savoir tous ces jeunes groupes apparus vers le milieu des années 2000, fortement inspirés par les grands noms du thrash (avec un fort penchant vers la Bay Area) et notamment de la scène européenne qui comptait nombre de formations extrêmement prometteuses. Parmi toutes celles-ci, deux tiraient plus particulièrement leur épingle du jeu pour moi : Crisix et Ultra-Violence. Deux groupes qui avaient affiché d’emblée un savoir-faire affûté et une maitrise pointue du riffing. Si avec leur dernier effort « Against The Odds » les Espagnols complètent une discographie pour l’instant sans aucun accroc, malheureusement « Operation Misdirection » marquera quant à lui un premier à-coup pour les Italiens après pourtant un EP et deux albums fortement recommandables.



Ultra-Violence ne bouscule pourtant pas les codes qui ont fait son succès avec une pochette toujours emprunté à l’univers Orange Mécanique et un premier titre qui reprend grosso-modo tous les aspects du thrash incisif que l’on appréciait tant sur



Revenons donc un moment sur cette reprise du tube absolu de Dire Straits, « Money For Nothing ». Je ne sais pas si c’est parce que je l’ai écouté des milliers de fois tout au long de mon enfance (merci papa) et qu’elle commence à me taper un peu sur le système mais cette reprise m’a mis mal à l’aise. Sans être mauvaise en soi (bon il faut avouer que le titre se prête assez facilement à l’exercice, peut-être trop justement) il faut aussi avouer qu’elle arrive comme un cheveu sur la soupe aux deux-tiers de la galette… En bonus track à la rigueur pourquoi pas m’enfin sur un album qui ne contient déjà que huit titres c’est un peu abusé si vous voulez mon avis…



Si je me montre un peu dur (qui aime bien châtie bien) c’est parce que j’attendais beaucoup de ce nouvel album et qu’Ultra-Violence pouvait (devait !) faire bien mieux que ça. « Operation Misdirection », en plus d’une qualité de composition un bon cran en dessous de ses prédécesseurs, pêche par un manque de cohésion gênant entre des ambitions plus thrash/prog (titres plus longs et plus ‘’complexes’’), velléités mélodiques affichées (la fin de « Cadaver Decomposition Island », « Shining Perpetuity ») et un titre punk-thrash comme « The Acrobat », sans parler de la reprise de Dire Straits… On se retrouve au final plutôt avec un gros EP qu’un véritable album (panne d’inspiration ? timing serré ?), sauvé par quelques bons riffs et deux ou trois solos plutôt sympas (« The Acrobat », « Shining Perpetuity »). 