Sworn Us Under - The Stone Man

SWORN US UNDER est un groupe de Power US / Groove Metal. J'ai découvert le groupe grâce au single "Gears Turns" partagé avec vous dans la rubrique news. Séduit que je parle de lui, le groupe m'a proposé de chroniquer l'album complet.



J'ai accepté, posé le disque sur ma pile à chroniquer et je l'ai laissé prendre la poussière. J'avais bien aimé le single mais la perspective d'un énième disque de Groove Metal bas du front ne me donnait pas très envie de poser la galette dans ma platine CD.



Et cet artwork sombre et maladroit ne m'aidait pas beaucoup à sauter le pas. Chaque jour le voyais et je remettais toujours au lendemain les quelques écoutes nécessaires à la rédaction d'une chronique complète.



J'ai finalement pris sur moi et écouté le disque un nombre respectable de fois. Bien m'en a pris car l'album vaut le single qui me l'a fait découvrir.



C'est du Power US qui louche très sérieusement du côté du Thrash de la Bay Area et tout particulièrement METALLICA. J'ai l'impression de ne pas être très original en disant cela, vu que les four horsemen ont inspiré la plupart des groupes de Power US et de Groove Metal mais le fait est que l'écoute de cet opus rappelle un petit peu METALLICA. C'est subtil (pour autant qu'un disque de Groove Metal puisse l'être). Il y a un petit quelque chose dans la construction des morceaux et notamment la présence de deux morceaux plus calmes au milieu d'une tracklist énervée ("No End", "Jupiter").



Il y a aussi un petit quelque chose dans le riffing de certains morceaux ("The Brethen") et un petit peu de Kirk Hammet dans les intonations du chanteur ("No End").



Album réalisé, produit et mixé en DIY complet par un groupe de passionnés aux petits moyens, The Stone Man est à l'image de son artwork : ça sent la sueur, la sciure de bois et la bière rance.



Les morceaux sont brutaux, la plupart du temps interprétés en chant hurlé / grogné et servis par un rifing mastoc et hyper saturé. L'ensemble se veut violent mais il n'atteint jamais le paroxysme d'un LAMB OF GOD ("Exoskeleton").



La tracklist offre quelques bons moments ("Gears Turns" restant ma piste préférée) mais une prod cheap, un son de batterie parfois mou et des riffs manquant de variété plombent le ressenti général.

