Patricidal Lust, le groupe originaire de San Francisco a toujours eu tout pour me plaire. Sauf que non, même avec leurs albums traînants quelque part sur mon iTunes et une chronique ici-même signée Dysthymie, j’ai toujours préféré faire l’autruche. Il aura fallu attendre la sortie de ce split avec Spectral Voice pour que je me décide enfin à en écouter un titre...



Bah oui, en bon fanboy que je suis, impossible de passer à côté d’une nouvelle sortie des Américains, même si celle-ci se limite à un seul inédit d’un peu moins de six minutes. Du coup, me voilà une fois de plus à vous parler d’un split d’un peu plus de dix minutes réunissant par face un nouveau morceau pour chaque groupe. Sorti fin mai sur Dark Descent Records, on appréciera la couleur résolument old school adopté par les deux groupes et le label sur ce split. De l’artwork indescriptible (on y devine tout de même un visage) au lay-out qui rappelle ce qui se faisait il y a déjà vingt ou trente ans (ce vrai-faux coup de tampon avec le nom et l’adresse du label au dos), tout ici transpire une époque aujourd’hui révolue (ou peut-être pas tant que ça).



Vastum ouvre les festivités avec le titre "Gaging On A Gash" enregistré en 2015. Production à l’ancienne, growl d’outre-tombe, basse saturée, riffs sombres et accélérations pleines de groove... Comment ai-je pu choisir de passer à côté de ce groupe aussi longtemps ? Franchement, je ne sais pas... Parfois, ma connerie me laisse pantois. Quoi qu’il en soit, le groupe va vite me rappeler à l’ordre sans pour autant faire autre chose qu’appliquer une recette vieille comme le monde. Mélangeant à sa sauce un peu d’Incantation, un peu de Bolt Thrower et un peu d’Autopsy, Vastum va dérouler pendant près de six minutes en enchaînement de séquences ultra percutantes. Que ce soit sur du mid-tempo sinistre et dégoulinant sur lesquels résonne cette basse hyper saturée ou sur ces passages plus rapides idéals pour taper du pied et dodeliner de la tête (à partir de 1:14 notamment), le groupe fait preuve d’un véritable savoir-faire et d’un sens aiguisé de l’efficacité. Il faut dire que les riffs sombres de la paire Leila Abdul-Rauf/Shelby Lermo ainsi que le groove dispensé tout au long de ces quelques minutes ont de quoi séduire. En ce qui me concerne, difficile en tant que grand amateur de Bolt Thrower, de résister à ces quelques passages Punk bas du front rappelant d’ailleurs un certain Necrot.



Sur la face B, on retrouve Spectral Voice avec le titre "Katabatic Depths" enregistré également en 2015. Moins élaboré que les morceaux présentés sur l’album



Eroded Corridors Of Unbeing , ce titre se rapproche davantage de ceux que l'on trouve sur la démo Necrotic Doom , soit un Death/Doom relativement classique mais néanmoins marqué par de franches accélérations afin d'apporter comme toujours de quoi contraster avec ces séquences bien plus rampantes. En soit, ce titre n'a rien de surprenant pour du Spectral Voice puisqu'on y retrouve vraiment la patte du groupe de Denver, que ce soit dans sa progression, son riffing et ses fichues mélodies toujours aussi angoissantes, évoquant à elles-seules l'effroyable néant. Certes, il est quelque peu étrange après un Eroded Corridors Of Unbeing attestant d'une certaine progression (notamment en termes de production mais également de composition) de revenir ainsi en arrière (je pensais bêtement que ce morceau serait un morceau plus récent enregistré tout aussi récemment) mais une fois la surprise passée, le constat est une fois de plus sans appel : ça tue, tout simplement.

En plus de me remettre sur le droit chemin au sujet de Vastum, ce split nous offre tout de même deux très bons morceaux qui, s'ils ne sont pas de toute première fraîcheur, n'en restent pas moins cohérents et surtout très efficaces dans leurs genres respectifs. Certes, le rapport prix/durée/satisfaction apporté n'est peut-être pas aussi élevé que pour d'autres sorties mais les amateurs de ces deux groupes américains devraient tout de même trouver ici de quoi passer du bon temps.

