Vetrarnott - Scion Chronique Scion (EP)

Abritant une scène plus que mineure en matière de black metal, l’Italie sait néanmoins fournir son lot d’albums intéressants de temps à autre, comme pour ne pas complètement se faire noyer par le reste de l’Europe. Ces dernières semaines, la sortie qui méritait une écoute n’était autre que l’EP en question, la toute première émanation du groupe originaire des Pouilles, Vetrarnott. Quatre titres pour une petite vingtaine de minutes de musique, soit le format parfait pour tâter le terrain et persuader son monde qu’on ne prend pas un sens interdit. Et effectivement, Scion a quelque chose à proposer.



Vetrarnott présente à son public un black metal affublé d’une mention "progressive" qu’on a un peu de mal à appréhender. Malgré tout, et si on laisse de côté cette infime préoccupation, on ne peut que constater l’engouement que le trio propose. Dès le titre introductif "The Tide", l’auditeur fait connaissance avec un black metal assez rapide, parfois même frénétique, mais qui fait surtout preuve d’une once de fureur tout à fait appréciable (seulement une once cependant). Si le groupe gagnerait énormément à travailler davantage en ce sens, on se doit de reconnaître que les trois lurons se sont donnés les moyens de capter l’attention de l’auditeur dès l’entame de Scion.



Alors que l’on pouvait craindre une baisse de régime, "Unbound" ne laisse pas l’intensité baisser. La piste dégage plus d’assurance, peut-être plus d’émotion aussi, mais les quelques interludes acoustiques, qui sont toutefois de toute beauté, ont tendance à casser un peu la dynamique de l’ensemble. Comprenons-nous bien, la guitare acoustique c’est très beau, mais au sein d’un EP qui a visiblement pour but de tancer un peu l’auditeur, c’est au mieux intrigant, au pire complètement superflu. Vetrarnott semble vouloir atteindre quelque chose de puissant avec sa musique, mais les aspects à travailler pour ce faire sont encore légion.



Ceci étant, si on laisse de côté l’envie de faire travailler les cervicales à l’aide de mouvements bien sentis, on peut tout à fait se laisser porter par la petite touche de féerie qui existe sur Scion. Oui, oui, la féerie. Je vous accorde de bonne grâce qu’elle n’est pas audible à la première écoute, mais on peut très bien imaginer quelque chose d’un tantinet rêveur, notamment avec les deux titres centraux de l’EP, en particulier "Helvegr". Les hostilités se terminent comme elles ont commencé avec le titre final de Scion, c’est-à-dire avec la sérieuse volonté de tout remuer, sans pour autant y arriver complètement. Il sera d’ailleurs frustrant pour bon nombre d’auditeurs de ne pas mettre le doigt sur quelque chose de réellement dévastateur.



De manière générale, on va quand même retenir le positif pour Vetrarnott. La production ne souffre d’aucune réelle faille, même si les chants faussement rauques sonnent de manière très artificielle et frisent franchement le kitsch. Musicalement, l’ensemble demeure efficace malgré le manque de puissance. Pour réellement satisfaire, le trio n’a pas à y aller par quatre chemins, il se doit d’être plus méchant et virulent. Il serait bien dommage de rester sur cette espèce de faux black metal certes recherché mais trop coloré. C’est une première sortie intéressante, mais qui ne sera bonifiée que par quelque chose de plus consistant.

tracklist - The Tide

- Unbound

- Helvegr

- La Voce degli Dei (Bonus Track)

Durée : 20:17

