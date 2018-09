Nahtrunar - Mysterium Tremendum Chronique Mysterium Tremendum

NAHTRUNAR avait déjà frappé fort avec son premier album, Mysterium Tremendum a apporté les corrections idéales pour réjouir un nombre d’oreilles bien plus important.



Notre groupe au lineup anonyme frappe cependant un peu moins bruyamment, mais bien plus précisément, plus intelligemment et avant tout plus directement. Il a d’abord éclairci la production pour un résultat clair et efficace. Et surtout il a fait les petits arrangement qui lui permettent de taper là où ça fait mal : des riffs ultra-mélodiques, des trémolos déchirants, des ambiances qui piochent tout autant dans l’atmosphérique que dans le mélancolique ou l’héroïque.



Résultat ? Un gros Pfiouuuuuuu. En 2017 nous avions vénéré DAUÞUZ, HAVUKRUUNU et BERGRIZEN pour réussir à nous retourner la tête avec une musique à la fois bondissante et torturée, sombre et pourtant recouverte d’une brûme lumineuse. NAHTRUNAR sera l’un de ceux qui auront provoqué les mêmes effets en 2018, aux côtés de PANPHAGE. Il en a les qualités, dont celle des compositions qui deviennent familières dès la première écoute. Tout coule de source et tout fait plaisir aux oreilles instantanément. Les 45 minutes de l’album sont un décollage assuré vers du furieux envoûtant.



Les compositions, parfaitement bien menées, ne provoquent aucune lassitude, et ce malgré des durées qui auraient pu faire douter. 7 minutes de trve black mélodique, ça peut être long si c’est répétitif. Ça ne l’est pas. Et ça ne l’est même pas sur le dernier morceau, qui fait pourtant le double : 13 minutes. C’est aussi parce que le rythme change, et que des breaks aèrent le tout, aussi bien au sein des morceaux qu’entre certains : deux intermèdes coupent l’album, en troisième et sixième positions.



2018 - Symbolismus Werke Black Mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Mélodique - 2013 - Autriche

tracklist 01. Mysterium Tremendum 02. Das Verstummen der Götter 03. Instrumental I 04. Hagalaz, das kalte Kreuz 05. Wilder Flug 06. Instrumental II 07. Im Flehen aschener Zungen

Durée : 44:25

parution 14 Février 2018

Symbolismus

2015 - Altare Productions

