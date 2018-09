Mara - Thursian Flame Chronique Thursian Flame

Dans le black metal suédois, on aime bien parler religion. Funeral Mist, Dissection, Watain, sans oublier Ondskapt ou feu Tormentor… Tous ces gens-là ne sont dévots à moitié. Et la tradition semble se perpétuer, puisque le groupe dont il est question aujourd’hui nous parle du Thursatru, soit le culte des Thurses, les géants de la mythologie nordique (en très, très gros). Le sujet fascine d’ailleurs un autre membre éminent de la scène black metal suédoise, puisque l’un des auteurs les plus reconnus du milieu n’est autre que Shamatee, ancien maître à penser d’Arckanum. Le monde est petit …



Thursian Flame est donc le second album du one-man-band suédois Mara, sorti en Mars dernier chez Throats Productions. Le géniteur du projet, un certain Vindsval (non, pas le nôtre) a préparé un condensé de sa musique qui n’excède que de peu la demi-heure. Autant dire que ça n’est pas bien long, cet album-là. Et ça tombe bien, votre serviteur apprécie de plus en plus les formats réduits.



Mara tape dans le black metal bien classique, avec une batterie au son bien naturel qui fait plaisir, des guitares qui grondent et une voix qui s’égosille. Dans la grande coutume chère à la Suède, Mara aime bien les charges rapides et agressives qui balayent tout sur leur passage. Le disque est dominé par une furie et une urgence fort agréables, qui n’hésitent pas à revenir aux origines du black metal pour presque faire dans le black/thrash parfois, comme au début de « Hatred » qui n’y va pas par quatre chemins pour raboter des mâchoires. Gros riffs bien sentis sur fond de blasts incessants, chant bien rageur et déchiré pour faire comprendre qu’on n’est pas ici pour s’émouvoir. Là, c’est la haine, et rien d’autre. Le gros « Fuck you ! » final est d’ailleurs bien d‘accord avec moi.



Mais enfin, Mara, ça n’est pas que la bagarre. C’est aussi un vrai talent pour sortir des mélodies qui ne viennent pas casser trois pattes au canard de l’originalité, mais réussissent tout de même à se faire prenante. En tout cas, le Suédois les envoie avec suffisamment de conviction pour que l’on se laisse aller à ce black metal au sans fards et sans raffinement, dévoué et sincère. Les trémolos sur « Kill Torment Destroy » ou ceux de la piste éponyme ne vont sans doute pas vous retourner, mais il est probable qu’ils parviendront à vous faire balancer la tête avec une petite moue d’approbation. D’autant plus que Mara a opté pour une production bien raclée et organique sans non plus faire dans le trop crade, qui permet d’autant plus d’apprécier la demi-heure qui passe d’ailleurs assez vite. La piste finale, « Ginnungagap », s’étale sur pas loin de 10 minutes, en commençant par une introduction bien mystique et occulte. On navigue ensuite entre mélodies inspirées, passages très réussies et d’autres moments plus quelconques. Globalement, la piste est réussie, même si on aurait aimé un épilogue plus flamboyant pour clore l’album sur une très bonne impression.



Bon, Mara, n’est pas mal. Thursian Flame est un bon album, sincère, et plutôt réussi. Ce qui empêche la franche réussite, c’est la sensation ponctuelle de voir passer des phases assez plates entre deux riffs plus intéressants, voir quelques mélodies un peu clichées… Mara est inégal, et c’est bien dommage, parce qu’il a de réelles qualités. L’album aurait pu être une des très bonnes surprises de l’année s’il avait été un peu plus constant, plus régulier dans l’effort. Au lieu de cela, il reste au rang des groupes à surveiller. On ne râle pas trop quand même, il n’y a pas lieu. Un gros « pas mal du tout », avec un petit « dommage quand même » juste derrière.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Throats Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mara

Black Metal - 2010 - Suède

tracklist 01. Intro (01:03) 02. Thursian Flame (04:25) 03. Become Free (03:33) 04. Kill Torment Destroy (02:53) 05. Skymning (04:15) 06. Hatred (03:49) 07. Eternal Death (03:13) 08. Ginnungagap (09:44)

Durée : 32:55

Essayez aussi Balmog

Vacuum

2018 - War Anthem Records Setherial

Death Triumphant

2006 - Regain Records Angantyr

Hævn

2007 - Det Germanske Folket Khold

Krek

2005 - Tabu Recordings Balrog

Ars Talionis

(The Art Of Retaliation)

2007 - Holy Records