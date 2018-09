Ultra Silvam - Ultra Silvam Chronique Ultra Silvam (Démo)

Sortie en mars 2017, cette première et pour le moment unique démo d’Ultra Silvam n’est pas tout à fait de première fraîcheur. Mais comme je reste un gars altruiste qui aime partager ses bons plans et autres découvertes dignes d’intérêt, je me dis qu’il peut être utile d’évoquer avec vous le temps de quelques lignes le cas de ces jeunes suédois.

Formé à Malmö en 2015 par trois garçons dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’ils aiment poser la gueule ensanglantée, une faucille à la main, dans les caves pourries et bas de plafond de leur quartier, Ultra Silvam compte donc à son actif une seule démo parue tout d’abord en cassette sur Änglaslakt Productions (tout petit label suédois qui n’a d’ailleurs sorti qu’une autre démo en plus de celle-ci). Heureusement, une autre structure s’est également penchée sur la question (Shadow Records, label également très discret ayant néanmoins sortis quelques disques de Funeral Mist, Marduk ou Nocturnal Graves), offrant ainsi à ces trois titres un traitement vinyle bienvenu.



Du haut de ses trois titres pour une durée d’un peu plus de treize minutes, cette première démo intitulée Ultra Silvam laisse clairement entendre que le groupe n’est pas du genre à prendre son temps et à s’encombrer de choses inutiles. Les Suédois attaquent même très fort avec un "Crooked Horned Prophet" particulièrement intense ayant le mérite de mettre les choses au clair dès le départ. Une entrée en matière explosive et tonitruante qui permet ainsi de savoir où l’on met les pieds. C’est ainsi du côté d’un Black Metal furieusement Rock’n’Roll que le groupe opère, puisant une partie de son inspiration du côté d’un certain Watain (une filiation assez évidente, notamment sur ces deux premiers titres et la manière dont résonnent ces trémolos infernaux) en prenant soin d’y apporter néanmoins une petite touche de personnalité qui fait ici toute la différence. Si cela n’est pas forcément flagrant, on note tout de même quelques signes d’émancipation plutôt évidents comme cette montée entamée à 1:58 suivi de ce solo très Rock’n’Roll sur "Crooked Horned Prophet", ce solo là encore particulièrement fiévreux débuté à 1:28 sur "Incarnation Reverse" ou bien ce pont catchy et tout en mélodie à 3:02 sur "A Skull Full Of Stars".



Mais au-delà de ce feeling effectivement très rock’n’roll dans lequel baigne ces trois morceaux, ce qui se dégage surtout du Black Metal d’Ultra Silvam c’est cette intensité absolument redoutable avec laquelle est exécutée cette première démo ainsi que cette espèce de folie sous-jacente que l’on perçoit dans la voix du bassiste. L’une et l’autre insufflent à l’ensemble une atmosphère haletante et une urgence palpable du début à la fin. Batterie hystérique tout en cymbales qui ne s’arrête presque jamais, voix complètement arrachée, légèrement en retrait dans le mix et avec juste ce qu’il faut de réverb, riffs diaboliques et tourmentés, le tout servi par une attitude ultra Punk et Rock’n’Roll. Difficile de résister à ce genre de formule jusqu’au-boutiste ne s’embarrassant d’aucune fioriture mais prenant tout de même soin d’amener avec elle un soupçon de mélodie afin de rendre le tout délicieusement accrocheur.



Menée pied au plancher, cette première démo d’Ultra Silvam s’impose par la force des choses grâce à un rythme d’enfer. Certes, le Black Metal des Suédois prend ouvertement racine chez ses compatriotes de Watain mais il y a néanmoins quelque chose chez ce jeune trio qui les en distingue aussi très nettement. Cela permet ainsi d’entrevoir pour les Suédois un avenir particulièrement intéressant s’ils continuent effectivement sur cette lancée. Quoi qu’il en soit, il est certain que ces trois brûlots Black Metal à l’esprit résolument Punk/Rock’n’Roll ne devraient pas avoir de mal à séduire. Pour ma part, c’est un grand 'oui".

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Shadow Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ultra Silvam

Black Metal - 2015 - Suède

écoutez Crooked Horned Prophet

Incarnation Reverse

A Skull Full of Stars

tracklist 01. Crooked Horned Prophet (04:55) 02. Incarnation Reverse (04:51) 03. A Skull Full Of Stars (03:43)

Durée : 13:29

line up M.A. / Chant, Basse

O.R. / Guitare

A.L. / Batterie

parution 1 Mars 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Code

Resplendent Grotesque

2009 - Tabu Recordings Amaguq

Occult Rituals Of Anthropophagous Worship

2017 - Impious Desecration Malokarpatan

Stridžie dni

2015 - Hexencave Productions Khragkh

Ersatz

2017 - Autoproduction Averse Sefira

Advent Parallax

2008 - Candlelight Records