CATACOMBES ! Pas nécessairement au niveau de sa musique, mais de son monde. Qui n’avait pas eu un petit sursaut d’étonnement en 2017 en lisant les noms des pistes de



Les fans vont apprécier ce retour tout juste un an après. Très peu de changements ont été opérés, si ce n’est qu’aucune vulgarité ni aucun jeu de mot ne vient s’incruster dans le nom des morceaux. On a même l’impression que l’unique membre s’est assagi. L’EP s’appelle effectivement Accueille le Diable, et chacune des 4 pistes est une étape dans l’histoire qui nous attend : « Accueille-le », « Ecoute-le », « Crains-le » et « Fuis-le ». Mais en y regardant de plus près, le livret nous livre tous les secrets de ces choix. Le diable n’est pas un Satan, et il ne s’agit pas d’une incantation qui aurait mal tournée. C’est l’histoire d’un homme qui va s’inviter par la force dans une demeure et terroriser la famille qui y vit. Il va violenter chacun des membres, qui ont toujours festoyé sans se soucier des pauvres hères comme lui.



Oui, la pochette non plus ne laissait pas prévoir cette thématique. Il s’agit d’une peinture de Henri Eisenberg, intitulée « Fromage, pain, vin »... Rien à voir avec la thématique ? Pas si sûr, pas si sûr. Notre bonhomme semble au contraire extrêmement cohérent, mais dans sa cohérence, dans son monde à lui. Il a des choses à raconter, qui semblent terriblement personnelles, qui viennent sans aucun doute de l’intérieur de son âme tourmentée. C’est un peu ce qu’il partage avec PENSEES NOCTURNES : une impression de décousu, mais qui n’est en fait que la manifestation de l’ensemble de ce qui a enfanté ce personnage.



La musique bien entendu est elle aussi à des lieues de ce qu’aura imaginé le nouveau venu. Le black metal n’y est pas crade, alcoolisé, agressif, avide de sang. Il ne lorgne pas non plus trop directement vers PESTE NOIRE, comme l’imagerie « terroir » l’aurait fait croire. Cette musique, elle est comme sur le premier album très éclairée. Elle est totalement black metal, mais de ce black qui laisse s’exprimer les guitares pour élever l’esprit. Et notre ami est loin d’être avare en mélodie. Comme s’il équilibrait la dureté de son propos et la barbarie de ses intentions avec le travail minutieux apporté aux sons. Aucune vulgarité dans les riffs. Du jouissif. Des compositions qui sont riches et ne tournent pas en rond. Il y a véritablement du plaisir qui s’étale durant 23 minutes, avec des passages parfois mémorables. Un plaisir qui aurait pu être plus grand avec peut-être un peu plus de variété dans les vocaux, avec un petit peu plus de folie dans le timbre, ou avec plus de breaks ou samples par exemple.



2018 - Hass Weg Productions Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Catacombes

Black Metal mélodique - 2016 - France

écoutez Écoute-le

tracklist 01. Accueille-le 02. Écoute-le 03. Crains-le 04. Fuis-le

Durée : 23:30

parution 25 Avril 2018

voir aussi Catacombes

Le démoniaque

2017 - Hass Weg Productions

