Vreid - Lifehunger

Sólverv ? Sur mon PC. Quelques lignes dans un fichier Word pour finalement la mettre de côté tellement leur black ‘n’ roll de troisième zone me donne de l’urticaire (après un Lifehunger au packaging léché, le quatuor norvégien fait désormais partie de notre label local Season Of Mist et ma foi le teasing donne envie d’approfondir.



Le syndrome de la page blanche s’efface. Comme moi vous avez dû entendre les premiers extraits alléchants, c’est un retour à l’adolescence pour les membres de Vreid (et plus spécialement au meneur Hváll). Place à un black metal 90’s mélodique scandinave, son de guitare « lo-fi » inclus (hommage au studio Grieghallen). Ouverture folk acoustique « Flowers & Blood » puis la déferlante imparable « One Hundred Years » (à la fibre Ulver, période Bergtatt) suivi de l’enragé « Lifehunger » (production bien imposante). Ah oui, la donne a changé. Du classique norvégien donc mais aussi du suédois. Outre l’inévitable Bathory, arpèges à la sauce Dissection sur le break de « The Dead White » ou l’intro de « Black Rites in the Black Nights ». Evidemment l’ombre Windir plane toujours, les mélodies en tremolo de « One Hundred Years » ou le break de « Heimatt » (3:07), hommages à leur défunt acolyte Valfar. Le gap en terme de composition (structures, arrangements, modulation des débits…) avec les deux précédentes galettes est assez impressionnant, l’ouverture et le final instrumental « Heimatt » comme véritable pied de nez. Vreid ose, 6 minutes ambiancées au riff mélodique doomy leitmotif (sonorités d’un Paradise Lost). Comme un doux rappel de



Alors oui, rien de bien rafraîchissant (« potpourri » du black metal de leur jeunesse) mais une saveur qui manquait depuis longtemps à la bande de Sogndal. Quelques moments de flottement sont malgré tout présents sur quasiment chaque morceau (rognages possibles) et les tares « rock ado attardé » antérieurs subsistent encore mais toujours rattrapés par un souffle black salvateur (« The Dead White » jusqu’à son break « anticosmique » à 3:08). Pourtant certains gros riffs de « jam » arrivent à fonctionner à l’instar de l’intro du morceau éponyme (« je teste les réglages de mon ampli ») comme une sorte d’effet « tremplin ». Strom demeure lui toujours aux abonnés absents, des soli/lead bridés (efficaces néanmoins, « Heimatt » en tête) qui pourraient tellement apportés quand on connaît son talent... Dans les autres doléances, une touche « dark rock » relativement anecdotique sur « Hello Darkness » (chant clair de Aðalbjörn Tryggvason (Sólstafir)) ou un « Sokrates Must Die » un peu maigre, sa mélodie et son break à la basse vrombissante de côté. Un ou deux morceaux supplémentaires n’auraient pas été non plus de refus. Ces défauts corrigés et malgré un manque de personnalité, je signe sans hésiter pour la prochaine œuvre.



