Frozen Graves - Frozen Graves Chronique Frozen Graves

Débuté en 2014 comme un projet réunissant alors deux des trois membres d’Asymmetry (Vandra et Luxixul Sumering Auter, tous les deux Finlandais), Frozen Graves s’est finalement lui aussi ouvert à l’international deux ans plus tard avec l’arrivée derrière le micro de Déchéance, petit français bien connu par chez nous pour ses participations à des groupes tels que Nécropole (qu’il a d’ailleurs quitté depuis) et Cénotaphe. Après une première démo parue en 2015 (sur laquelle le chant est donc assuré par Vandra), le groupe devenu alors trio, sort en novembre 2017 son tout premier album via Kuunpalvelus Records (Asymmetry, Cénotaphe, Circle Of Ouroborus, Cosmic Church...).



Etant donné les quelques personnes impliquées dans cette affaire, peu de doutes subsistaient quant à la réelle nature de ce projet. Et en effet, c’est bien de Black Metal dont il est question ici. Un Black Metal prenant évidemment sa source en Finlande, respectueux de certaines traditions (que ce soit à travers sa production plutôt maigrelette, son riffing décharné, son goût pour les mélodies envoûtantes et aériennes et bien entendu ces atmosphères obscures et naturellement glacées) mais pourtant capable de s’extirper de la masse pour mieux s’en détacher. Car si certaines filiations sont plutôt évidentes (forcément, on pense pas mal à Cosmic Church tout au long de ces trente-neuf minutes alors que la voix étranglée de Déchéance renvoie évidemment aux charges émotionnelles d’un Nécropole ou d’un Cénotaphe), Frozen Graves réussit néanmoins à tirer son épingle du jeu en mettant en avant dès les premières minutes une certaine personnalité parmi la cohorte de groupes émergeants de Finlande ces dernières années.

Celle-ci est notamment bâtie grâce à l’utilisation d’un synthétiseur que l’on va retrouver tout au long de l’album. Utilisé sous forme de nappes plus ou moins discrètes, celui-ci tient au même titre que la guitare ou la batterie le rôle d’instrument à part entière. Ces couches plus ou moins diffuses, parfois matérialisées par des voix fantomatiques masculines et/ou féminines, vont venir habiller chacune de ces neuf compositions imaginées par Frozen Graves. Certains trouveront cela peut-être un poil gênant mais à la manière d’un Antimateria (au rendu néanmoins bien différent), cet apport de clavier donne une couleur bien particulière à la musique de Frozen Graves. L’atmosphère s’en retrouve ainsi refroidie mais également plus mystérieuse, plus sombre et parfois même plus aérienne.

Mais si le clavier est en grande partie responsable de l’identité de Frozen Graves, il ne faut pas non plus oublier l’importance de Déchéance, autre atout majeur de la formation. Ces hurlements étranglés si caractéristiques donnent à la musique du trio un caractère émotionnel très fort même si, pour le coup, sa prestation est peut-être ici un peu moins marquante que chez Nécropole ou Cénotaphe, et cela en grande partie parce que la musique ne s’y prête pas autant. On ne peut pas nier non plus que le mix ne lui ait pas aussi favorable puisqu’au final sa voix se trouve plutôt en retrait des autres instruments. Quoi qu’il en soit, ces lamentions écorchées apportent un cachet indiscutable au Black Metal de Frozen Graves, nourrissant à sa manière la nature atmosphérique de ces atmosphères vaporeuses décrites un peu plus haut.



Passé ce clavier et ce chant qui donnent au Black Metal du trio ses principales couleurs, le reste s’inscrit dans une démarche plus classique puisqu’en effet, il est facile d’y percevoir les origines finlandaises du groupe dans cette musique âpre et pourtant si mélodique. Partagées entre séquences menées pied au plancher ("Sea Crypt" et ses fulgurances haletantes à base de blasts et de tchouka-tchouka, "Eaters Of Flesh" très classique dans sa forme mais ne manquant certainement pas d’efficacité, "A Dying Pujari" entrecoupé de sympathiques séquences mélodiques ou bien encore « Burial Silence » qui conclut ce premier album), passages plus Rock’n’Roll ("Eye On The Flame" à 2:10 avec ce clavier en renfort, le break de "Eaters Of Flesh" à 2:55 ou bien encore "Enter The Brotherhood" et son riff absolument parfait pour taper du pied) et mid-tempos entêtants ("Eye On The Flame" et ces nombreux passages plus aériens, "Stillwork" et son riffing particulièrement aliénant), Frozen Graves ne manquera pas de faire écho au Black Metal de Cosmic Church et plus généralement à cette scène finlandaise dont il est lui-même issu. Un album très bien équilibré qui privilégie autant le développement de ses ambiances que l’efficacité brute du style dans lequel il évolue.



Amoureux de la scène Black finlandaise, ce premier album de Frozen Graves réuni a priori tous les ingrédients à votre bonheur. Construit sur une base solide héritée des pionniers du genre, le trio a su y apporter sa patte afin de s’en démarquer. Certes, entre cette production sommaire, ces riffs décharnés et cette voix lointaines, la musique de Frozen Graves ne plaira pas à tout le monde mais cela n’a jamais été le but. En tous les cas, tous ceux d’entre vous étant déjà familier du Black Metal de Cosmic Church et des récentes engeances finlandaises que sont par exemple Riivaus, Antimateria, Norrhem, Nattfog, Sielunvihollinen et compagnie, risque de succomber sans grandes difficultés aux charmes de Frozen Graves.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Kuunpalvelus Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6.67/10

plus d'infos sur Frozen Graves

Black Metal - 2014 - Finlande

écoutez Sea Crypt

tracklist 01. Introduction (01:54) 02. Sea Crypt (06:08) 03. Eye On The Flame (04:51) 04. Eaters Of Flesh (06:32) 05. Enter The Brotherhood (05:02) 06. Stillwork (04:04) 07. A Dying Pujari (05:04) 08. Burial Silence (06:08)

Durée : 39:43

line up Déchéance / Chant

Vandra / Guitares, Chant

Luxixul Sumering Auter / Batterie, Synthétieur

parution 1 Novembre 0207

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

Essayez aussi Balrog

Ars Talionis

(The Art Of Retaliation)

2007 - Holy Records Délétère

Les heures de la peste

2015 - Sepulchral Productions Mayhem

Ordo Ad Chao

2007 - Season Of Mist Haemoth

In Nomine Odium

2011 - Debemur Morti Productions Tümëur

Gangrène

2015 - Les Créations Clandestines