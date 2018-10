Norrhem - Vaienneet voittajat Chronique Vaienneet voittajat

NORRHEM lance son premier album en 2018. Et si le groupe est finlandais, il n’est pas à classer auprès des représentants de cette scène. Lui, il joue du black metal fougueux. Très fougueux. Et il y a de grosses nuances entre « fougueux » et « agressif »tout comme il y a une différence entre « fougueux » et « joyeux ».



C’est-à-dire que Vaienneet voittajat n’est pas un album qui veut imposer les Ténèbres et détruire les âmes faibles qui l’écouteraient. Ce n’est pas non plus un album sucré avec des espaces aériens partout, de la douceur à tous les étages. Il n’est ni l’un ni l’autre, tout en en ayant quelques nuances. D'abord c’est un album qui emporte et qui donne une énergie débordante. Qu'est-ce qu'il peut dépoter ! Très entrainant il permet de recharger les batteries. Les compositions savent botter le cul pour nous rappeler qu'on est un putain de warrior.



La musique est ainsi acharnée, la plupart du temps lancée sur les chapeaux de roue, mais là om elle fait encore plus fort c'est qu'elle sait se parer d'éclairs lumineux terriblement rafraichissants. Rien que la première piste... Rolala, la première piste. « Voittoon tai kuolemaan » annonce très bien la couleur en lançant un rythme effréné coupé en son sein d’un passage inattendu au clavier - mais un clavier utile qui n'en fait pas trop - et surtout, surtout un changement de voix. Alors que les vocaux sont graves, très classiquement black metal, ils deviennent tout à coup moins gutturaux pour s’approcher de ce que nous balançait GORGOROTH à l’époque d’Antichrist. Un chant masculin possédé. Et NORRHEM y fait appel sur plusieurs titres, avec une efficacité malsaine. Quel pied d’entendre ce genre de passages. Ultra maîtrisé, parfait.



L'album dans son ensemble est maîtrisé d'ailleurs. Très peu de temps mort d’un bout à l’autre. Les 46 minutes passent toutes seules et l’on ne peut en ressortir que requinqué. Difficile alors d’imaginer que le trio sort de nulle part. Ou alors c’est que les membres nous cachent leur passé musical, mais ils sont extrêmement à l’aise, capables de glisser la petite mélodie, la petite accélération qui renforce la tension, le break qui vient faire souffler quelques secondes. Et ils se permettent même des petites incursions pagan bien discrètes... Ah oui, ça fait un sacré bien cette musique !



Il faudrait être particulièrement exigeant pour faire des reproches à ce nouveau venu finlandais qui sait manier le black survolté et éviter la lassitude. Très bons débuts pour NORRHEM.

2018 - Darker Than Black Black Metal Fougueux

tracklist 01. Voittoon tai kuolemaan 02. Voima ja kunnia 03. Kadotuksen sudet 04. Sota 05. Pohjan Tulet 06. Vaienneet voittajat I 07. Vaienneet voittajat II 08. Musta lippu yhdistää

Durée : 46:07

parution 2 Mars 2018

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

