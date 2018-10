Nuisible - Slaves and Snakes Chronique Slaves and Snakes

Slaves and Snakes, premier longue-durée de Nuisible, donne envie d’écrire « Porc », partout, de joie, avec différents liquides. Et clairement pas les plus propres.



Réaction bien normale, face à ce disque qui prend un plaisir particulier à mélanger pour mieux tabasser. Chargé aux hormones d’Entombed, défoncé aux révoltes de His Hero Is Gone, les anabolisants Trap Them gonflant les muscles et veines à chaque coup de pression, Nuisible ne frustre en rien les attentes créées par son EP de 2016, ce nouveau-né s’inscrivant comme sa juste descendance. Certes, ceux qui aiment prendre de la hauteur dans une musique avançant tête dans le guidon, le rouge comme unique couleur (ça ne nous empêchera pas de traverser tout ce qui croise notre route, ah !), noteront que ces tacles lorgnent davantage vers un hardcore/metal à l’ancienne – avec des membres de Lazare et As We Bleed, rien de bien étonnant à cela – mais l’impression générale reste d’avoir affaire avec des pas-tout-jeunes se servant de leur expertise pour mixer ce qui se fait de mieux en terme de déglingue crade. Et que Nuisible, derrière un aspect constamment jouissif, fait tout pour faire comprendre son nom.



La menace, la teigne, la corruption des cerveaux, « vice, bière et pessimisme » comme devise : cela a été depuis le début le credo des Français, et le reste sur Slaves and Snakes. Doté d’une production qui suit la marche commune, à la fois sale, puissante et abrasive, il galvanise autant qu’il empoisonne, parvenant à transmettre ce qu’il faut d’ambiance lors de ces charges multiples, allant même jusqu’à faire hurler au loup (« Two-Sided Integrity » : c’est qu’on les entend arriver !) aussi bien qu’un groupe black metal, Bergen devenue zone punk de non-droit.



