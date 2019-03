Moongates Guardian - The Last Ship Chronique The Last Ship

Il faut que je recommence encore du début ? C’est le troisième album que je présente de MOONGATES GUARDIAN, mais je dois rappeler qu’il est russe ? Il faut que je redise que ce sont les membres de HOLDAAR, devenu REGNAT HORRENDUM, qui en sont à la tête ? Skilar aux instruments et Alexey au chant. Non, ça va ? Pas besoin de radoter alors et de dire que depuis 6 ans ils enchainent inlassablement les albums au point de proposer déjà leur 8ème méfait ! Tant mieux, tant mieux… Par contre, j’ai bien envie de parler du style pratiqué ! Si, si, parce que ça, ça peut évoluer d’une sortie à l’autre hein !



MOONGATES GUARDIAN est un groupe qui fait dans le black atmosphérique et épique. On aime bien faire la comparaison avec SUMMONING parce que certaines ressemblances sautent aux oreilles, mais en fait c’est moyennement pertinent. Les moyens ne sont pas les mêmes, et SUMMONING a toujours été sur un nuage trop haut pour être comparer à qui que ce soit. Ce serait comme comparer une comédie musicale à succès de Broadway avec le spectacle musical de l’école primaire Jean Ferrat de Belley.







Il y a du spectacle et du chant dans les deux, mais ils ne sont pas dans la même catégorie... Et pourtant j’adore MOONGATES GUARDIAN aussi ! Mais les comparer aux Autrichiens ne pourrait que décevoir. Leurs compositions sonnent définitivement trop cheap pour beaucoup d’entre nous et sie elles parviennent bien à nous projeter dans un autre monde, fantastique et féérique, on voit bien que les décors sont en plastique. Les claviers sonnent plastique, les chœurs sonnent plastique, les instruments traditionnels sonnent plastique, les samples sonnent plastique... Les samples, il y en a un paquet d’ailleurs : des oiseaux (mouettes, corbeaux...), des vagues, un ruisseau...



Et si cela peut sembler être une critique, c’est aussi ce qui fait le charme du groupe. Une impression de voyage DIY finalement bien branlé. Tout est en plastoque, mais du plastoque solide. Du moment qu’on rentre dans le trip de MOONGATES GUARDIAN on peut tout à fait adhérer, et taper du pied sur les passages acharnés, frissonner du museau lorsque le piano ou la cornemuse apparaît, vouloir fredonner sur les vocaux, les gros graves bien baveux ou ceux trafiqués pour faire métallique.



Ceux qui connaissaient déjà le groupe ne devraient pas être déçus non plus. Les morceaux sont dans la continuité de ce qu’il a fait, et même s’il est difficile de rester efficace lorsqu’on ne se renouvelle pas, les Russes parviennent à convaincre de l’utilité de leur existence.

