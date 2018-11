Cultes Des Ghoules - Sinister, Or Treading The Darker Paths Chronique Sinister, Or Treading The Darker Paths

Pour illustrer ce nouveau méfait, les Polonais ont une fois de plus fait appel à leur compatriote Mar.A. La demoiselle a pour l’occasion changé de registre avec un travail beaucoup plus sombre et sinistre que celui très coloré et aux formes beaucoup plus diffuses réalisé pour Sinister, Or Treading The Darker Paths n’entend pas réitérer l’exercice de l’opéra morbide mis en musique. Certes, il y a bien une idée de concept derrière ce nouvel album mais il n’y a cette fois-ci aucun personnage pour nous conter ces histoires de sorcelleries, de mort, de possessions et de Diable.



Redescendu sous la barre psychologiquement acceptable des soixante minutes, ce nouvel album se fait d’ores et déjà plus accessible. Cinq titres de plus ou moins dix minutes, rien de particulièrement choquant pour Cultes Des Ghoules habitué à ce genre de format allongés. Mais pourtant, les choses ne sont pas forcément plus faciles pour autant. En effet, les Polonais ouvrent leur quatrième album avec « Children Of The Moon », un titre lent et extrêmement répétitif pendant lequel Cultes Des Ghoules ne va faire que servir ad nauseam le même pattern entêtant. Une tactique de répétition qui a pour but d’entraîner l’auditeur dans une espèce de spirale psychologique infernale. La seule chose qui va alors un tant soit peu évoluer tout au long de ces sept minutes sera le chant toujours aussi exceptionnel de Mark Of The Devil. Je l’ai déjà dit mais je n’ai pas d’autre choix que de le répéter tant cette voix malveillante aux multiples personnalités est assurément l’un des principaux atouts du groupe. Un point sur lequel repose effectivement une bonne partie de l’identité de Cultes Des Ghoules grâce à cette aptitude à embrasser tous les aspects de la folie dans ce qu’elle a de plus sournois et de dérangeant. Il y a peu de voix dans le Black Metal capable de me coller de véritables frisson mais celle de Mark Of The Devil y arrive à tous les coups (même si je trouve sa prestation moins remarquable sur

Parmi toutes ces petites choses qui caractérisent également Cultes Des Ghoules, on retrouve notamment la production du leader de Mgla qui signe ici un travail en tous points identiques à ce qu’il a pu faire précédemment sur Sinister, Or Treading The Darker Paths. Et pour être tout à fait honnête, il m’en a même nécessité davantage que son prédécesseur qui malgré sa durée excessive avait su m’attraper plus rapidement.



Outre ce premier morceau compliqué qui ne donne pas nécessairement envie d’aller voir plus loin et qui pourtant, par ce caractère répétitif assez repoussant, nourrit quelque chose de de terriblement fascinant, il faut reconnaître que les quatre autres autres morceaux ne m’ont pas autant séduits que ceux des deux albums précédents. Pourtant, le groupe fait preuve du même talent ainsi que de beaucoup d’originalité dans la construction de ses compositions, prenant soin de surprendre mais également de pousser l’auditeur dans ses plus profonds retranchements (comme par exemple ce break basse/batterie faussement jazz sur "Where The Rainbow Ends" à 2:13). Mais en fait il faut juste se rendre à l’évidence, alors que rien n’a fondamentalement changé, je trouve que ce Sinister, Or Treading The Darker Paths est finalement un peu en deçà de ces deux prédécesseurs, probablement parce qu’il manque quelques moments vraiment marquants qui faisaient de



Et pourtant, si ce Sinister, Or Treading The Darker Paths n’est pas un album aussi intense et aussi séduisant que ces deux prédécesseurs à mes yeux, il reste un disque d’une grande richesse, ne se dévoilant qu’au fil d’un certain nombre d’écoutes attentives, nécessitant comme toujours de notre part une certaine exigence dans notre rôle d’auditeur. Il est également une fois de plus le reflet d’un groupe à la personnalité très forte, ne ressemblant finalement à rien d’autre dans le paysage Black Metal actuel ce qui, en soit, en fait déjà un vrai cas d’école sachant qu’il s’agit tout de même d’un groupe relativement récent. Bref, ce Sinister, Or Treading The Darker Paths est un album une fois de plus très particulièrement bien ficelé sur lequel on retrouve tout ce qui faisait déjà le charme de Cultes Des Ghoules : cette âpreté dans le son, ce côté bancale dans l’exécution, ces atmosphères sinistres et saisissantes et cette voix absolument folle et inquiétante. 